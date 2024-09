CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 576 582¾ 573 575¼ — ½ Mar 596 602½ 592¾ 594½ —1 May 606½ 613¼ 603¾ 605½ —1 Jul 611¾ 618¼ 609¾ 611¼ —1 Sep 624½ 629 620¾ 622¾ — ½ Dec 640¼ 642½ 636 637¾ — ¾ Mar 648 648½ 646½ 647¾ —1½ Est. sales 71,641. Tue.’s sales 65,645 Tue.’s open int 351,043 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 412 415 411 412 — ½ Mar 430½ 433 429½ 430½ — ¼ May 441 443¼ 440 441 — ¼ Jul 448 449¾ 446½ 447½ — ½ Sep 443¾ 446 442¾ 444 — ¾ Dec 449¾ 451½ 448¼ 449½ — ½ Mar 460¾ 462¼ 459¾ 460 —1 May 466¼ 468½ 466¼ 466½ — ¼ Jul 471 472 470 470 — ½ Dec 453¼ 457¼ 453¼ 455 +¼ Dec 450 450 449 449 — ½ Est. sales 235,130. Tue.’s sales 210,606 Tue.’s open int 1,421,907, up 7,974 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 352¼ 359¾ 348½ 356 +4¾ Mar 350½ 358¼ 350 356¾ +4¾ May 355¼ 356¼ 355¼ 356¼ +4 Est. sales 980. Tue.’s sales 980 Tue.’s open int 3,363 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1007 1022 1006¼ 1012½ +6½ Jan 1025¾ 1040½ 1024¾ 1030¾ +6 Mar 1040¾ 1054¾ 1039¾ 1044½ +5¼ May 1055¼ 1069 1054¼ 1058¾ +5 Jul 1065¾ 1079½ 1065 1069½ +5 Aug 1066 1079¼ 1065½ 1069½ +5 Sep 1059¼ 1068½ 1056¾ 1059 +3¾ Nov 1058½ 1072½ 1058½ 1063½ +5 Jan 1077½ 1082 1071¾ 1073¾ +4¼ Mar 1082 1082 1076¼ 1076¼ +5 May 1080¾ 1080¾ 1074¼ 1075½ Jul 1085 1085 1081½ 1081½ Nov 1075 1075 1067½ 1067½ +4 Est. sales 131,047. Tue.’s sales 118,846 Tue.’s open int 846,003, up 8,992

