CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 578½ 584¼ 571¼ 576½ —2 Mar 598 603¼ 591¼ 596¼ —1¼ May 608¾ 613¾ 602½ 607 —1¼ Jul 614 619¼ 608¼ 612¾ —1 Sep 625 630 619½ 624 — ¾ Dec 641 644¾ 634¾ 639¼ — ½ Mar 653½ 653½ 647 650 — ¼ Est. sales 58,243. Mon.’s sales 115,312 Mon.’s open int 351,762 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 410 413 408½ 412 +1¼ Mar 429 431 427 430¼ +1 May 440 442 438 440¾ +½ Jul 446½ 448¼ 444¼ 447¼ +¾ Sep 441¾ 444¼ 440½ 444¼ +1¾ Dec 447½ 449¾ 446¼ 449¾ +1¾ Mar 458 460½ 457¼ 460½ +1¾ May 464 466¼ 463¼ 466¼ +1½ Jul 468¾ 470 467¼ 470 +1½ Dec 451¾ 454½ 451¾ 454½ +2 Dec 447½ 448¼ 447½ 448¼ +1¼ Est. sales 169,626. Mon.’s sales 226,331 Mon.’s open int 1,413,933, up 9,900 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 355¾ 362½ 348¼ 350¾ —12½ Mar 357¼ 357¼ 347½ 351 —11 May 354¼ 354¼ 350 350¾ —11½ Jul 357¼ 359½ 356 356 —10 Est. sales 903. Mon.’s sales 1,182 Mon.’s open int 3,488 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1003¾ 1011 1002 1004 — ½ Jan 1021½ 1029¾ 1021 1023 — ½ Mar 1036¾ 1043¾ 1035½ 1037¾ — ¼ May 1051 1058 1050 1052½ +¼ Jul 1062½ 1068 1060¾ 1063 Aug 1063¾ 1068 1061 1063 Sep 1054¾ 1058 1053½ 1053½ — ¼ Nov 1056¼ 1061½ 1055½ 1057½ +¼ Jan 1068 1072½ 1068 1070¾ +2¼ Mar 1074 1074 1072 1072 +1¼ Jul 1085 1085 1085 1085 +3½ Nov 1061 1061 1060¼ 1060¼ —2 Est. sales 99,519. Mon.’s sales 116,607 Mon.’s open int 837,011, up 2,560

