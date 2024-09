CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 579 583¼ 573¾ 581½ +3½ Mar 597¾ 603 593½ 601 +3¾ May 609¼ 613¼ 604½ 611 +2¾ Jul 614 618¼ 609¾ 615¾ +2 Sep 625¾ 629¼ 621 628 +3 Dec 638¾ 644¼ 637¼ 643½ +3 Mar 649¼ 654¾ 649¼ 654¾ +3½ Jul 632 632 632 632 —3½ Est. sales 36,018. Tue.’s sales 77,084 Tue.’s open int 361,387, up 1,709 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 411¾ 412¾ 408½ 412½ +¾ Mar 430½ 431½ 427½ 431¼ +½ May 441 441¾ 438¼ 441½ +¼ Jul 447½ 447¾ 444½ 447½ Sep 444½ 444½ 441½ 443¾ — ¼ Dec 449½ 449½ 447 448½ — ¾ Mar 460 460 458 459¼ —1 May 464¼ 465½ 464¼ 465½ — ¾ Jul 469¼ 469¼ 467¾ 468½ —1¼ Dec 453½ 454 453 453 —1 Est. sales 102,539. Tue.’s sales 308,949 Tue.’s open int 1,467,170, up 12,883 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 363 368¾ 357¼ 365¾ +¾ Mar 362 365½ 357½ 364¾ +½ May 363¾ 364 363¾ 363¾ +1¾ Est. sales 226. Tue.’s sales 473 Tue.’s open int 3,630, up 63 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1042 1047¼ 1031¼ 1046 +3¾ Jan 1059¾ 1065¾ 1049¼ 1065 +4½ Mar 1072¼ 1078¾ 1062½ 1078¼ +5 May 1085¾ 1091¾ 1076 1091¼ +5 Jul 1096 1101¼ 1085¾ 1100½ +4¾ Aug 1096 1100¼ 1085½ 1100 +4¾ Sep 1084 1088¼ 1074¾ 1088¼ +5 Nov 1083 1088½ 1075¼ 1088¼ +4¾ Jan 1089¾ 1099 1089¾ 1099 +5 Nov 1095 1095 1095 1095 +6½ Est. sales 146,399. Tue.’s sales 332,577 Tue.’s open int 857,319 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 44.01 44.46 43.66 44.28 +.33 Dec 43.40 44.00 43.06 43.96 +.62 Jan 43.35 43.94 42.97 43.90 +.61 Mar 43.42 44.00 43.02 43.95 +.60 May 43.57 44.14 43.16 44.12 +.60 Jul 43.65 44.25 43.26 44.21 +.59 Aug 43.53 44.11 43.22 44.07 +.59 Sep 43.27 43.89 43.01 43.89 +.57 Oct 43.06 43.59 42.82 43.59 +.53 Dec 42.94 43.63 42.77 43.63 +.61 Jan 42.81 42.81 42.81 42.81 —.21 Est. sales 108,886. Tue.’s sales 200,590 Tue.’s open int 537,905 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 323.50 324.50 320.00 324.20 +.60 Dec 325.50 326.70 322.10 326.30 +.40 Jan 327.10 327.80 323.70 327.50 +.10 Mar 329.10 329.50 325.90 329.10 —.50 May 331.50 331.50 328.00 331.10 —.40 Jul 334.10 334.10 331.10 333.80 —.60 Aug 334.90 334.90 331.40 334.00 —.60 Sep 334.50 334.50 331.20 333.60 —.80 Oct 333.50 333.50 330.10 332.90 —.30 Dec 335.30 335.30 332.10 335.00 —.20 Est. sales 71,372. Tue.’s sales 200,848 Tue.’s open int 527,234

