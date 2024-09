CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¼ 589¼ 578¼ 579¾ —2¾ Mar 600¼ 607¾ 597¼ 598¾ —2½ May 611 618 608 609¼ —2¾ Jul 616¾ 623 613¼ 615 —2 Sep 627¾ 633¾ 624½ 626½ —1¾ Dec 641¾ 648¼ 639¾ 641½ —2¼ Mar 659 659 652¾ 652¾ —1¾ Jul 639½ 639½ 639½ 639½ +1¼ Est. sales 38,013. Mon.’s sales 92,037 Mon.’s open int 359,678, up 2,671 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 413 418¼ 411½ 414 +½ Mar 430¾ 436½ 430 432½ +¾ May 441½ 447 440¾ 443¼ +¾ Jul 447¾ 453 446¾ 449¼ +½ Sep 444½ 448¾ 443¾ 445½ +¼ Dec 450 453¾ 449¼ 451 +¼ Mar 460½ 464¼ 460¼ 462¾ +1¼ May 468 470 468 469 +1½ Jul 470¼ 473 470¼ 473 +2 Sep 452¾ 455¾ 452¾ 455¾ +1¾ Dec 454¼ 458 454¼ 456¾ +1¼ Est. sales 159,400. Mon.’s sales 316,583 Mon.’s open int 1,454,287 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 368 374¼ 361¾ 368 — ¾ Mar 367 368¾ 360½ 368½ +1¾ May 367 367 367 367 +1½ Est. sales 217. Mon.’s sales 579 Mon.’s open int 3,567, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1037 1058¼ 1032¾ 1051½ +12¼ Jan 1054¾ 1076 1050¾ 1069¼ +12½ Mar 1067½ 1088¼ 1064 1081½ +11¾ May 1080¼ 1100½ 1077¼ 1093¾ +11 Jul 1089¾ 1109¼ 1087 1102½ +10 Aug 1089 1107½ 1086¼ 1101½ +10 Sep 1076¼ 1093¾ 1076¼ 1088¾ +9½ Nov 1076¾ 1093½ 1074½ 1088½ +8¾ Jan 1086¼ 1103 1086 1101¾ +11 Mar 1103 1105 1103 1105 +12¾ May 1109¾ 1109¾ 1109¾ 1109¾ +13½ Nov 1089¾ 1097¾ 1089¾ 1097¾ +13¼ Est. sales 170,129. Mon.’s sales 364,467 Mon.’s open int 859,424, up 1,036 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 42.66 43.74 42.26 43.56 +.94 Dec 41.84 43.08 41.54 42.89 +1.05 Jan 41.85 43.01 41.53 42.84 +.99 Mar 41.99 43.06 41.68 42.91 +.91 May 42.21 43.23 41.91 43.09 +.86 Jul 42.37 43.32 42.07 43.19 +.81 Aug 42.27 43.18 41.98 43.09 +.79 Sep 42.48 42.99 42.44 42.93 +.78 Oct 42.21 42.21 42.21 42.21 +.30 Dec 41.96 42.68 41.93 42.59 +.69 Jul 42.87 42.87 42.87 42.87 +.70 Est. sales 87,293. Mon.’s sales 182,350 Mon.’s open int 543,259 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 326.50 332.50 324.90 328.80 +2.30 Dec 328.60 334.50 326.90 331.00 +2.30 Jan 329.50 335.40 328.00 332.40 +2.60 Mar 331.70 337.10 330.30 334.30 +2.30 May 334.00 339.20 332.60 336.40 +2.10 Jul 336.80 341.80 335.30 339.00 +1.80 Aug 337.30 342.00 336.00 339.70 +2.20 Sep 336.70 341.80 335.90 339.00 +1.70 Oct 337.30 339.30 336.50 338.40 +2.10 Dec 338.00 342.30 337.20 339.70 +1.30 Est. sales 82,610. Mon.’s sales 163,497 Mon.’s open int 536,369, up 4,657

