Mano a mano con Saúl “Canelo” Álvarez y Edgar Berlanga antes del gran combate

(CNN Español)– Este sábado Saúl “Canelo” Álvarez se subirá al ring del T-Mobile Arena de Las Vegas para enfrentar al estadounidense de origen puertorriqueño Edgar Berlanga. El mexicano dejó de ser campeón indiscutido, pero en esta pelea expondrá sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

El Canelo enfrenta a un rival de alto calibre, quien no tiene una foja tan grande, pero que en 22 peleas invicto ha conseguido 17 victorias por la vía del nocaut. Gonzalo Alvarado, desde Las Vegas, se sentó a un mano a mano con ambos púgiles de cara a este duelo crucial.

LAS VEGAS, NEVADA – 4 de mayo de 2024. Canelo Álvarez hace su entrada por la pelea del título indiscutido ante Jaime Munguía en el T-Mobile Arena. (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Gonzalo Alvarado:

Van casi tres años que no ganas a través de un nocaut. ¿Será esta la excepción, vas a romper esa racha el sábado?

Saúl “Canelo” Álvarez:

Obviamente. Siempre quieres ganar por nocaut, es bonito, y también para la gente, siempre. Si tengo la oportunidad, lo voy a hacer, créeme. Y en esta ocasión no va a ser la excepción, voy a salir ahí a buscar el nocaut. Y si se da, qué bueno y que la gente disfrute de un gran nocaut.

Gonzalo Alvarado:

¿Cuánto valor boxístico aporta cuando te enfrentas a un contrincante que no tienen la misma ―digamos― experiencia o la misma cartelera o peleas que tú?

Saúl “Canelo” Álvarez:

Siempre se aprende algo, siempre de todo peleador se aprende algo. Hasta de los niños aprendes, si te pones a pensar, si te pones a ver, siempre aprendes algo. Y esta manera igual siempre se aprende algo. Esperemos aprender algo de Berlanga el sábado, pero más que nada ganar, tener una victoria más y que la gente disfrute de una gran pelea.

“Canelo” Álvarez expone su récord ante el peligroso Edgar Berlanga 1:02

¿Viene una pelea en Arabia Saudita para el Canelo?

Mucho se ha especulado de un gran combate en Arabia Saudita teniendo al Canelo como gran protagonista y, por qué no, con el pedido popular de enfrentar a David Benavidez. El peleador mexicano está concentrado en su rival inmediato, pero no descartó, dadas las condiciones, de pelear por fuera de Estados Unidos o México.

Gonzalo Alvarado:

En internet y en redes sociales se habla de que en Arabia Saudita están muy interesados en armar una pelea contigo. ¿Estaría dispuesto el Canelo a pelear fuera de México y Estados Unidos, si se llegar a presentar una bolsa atractiva?.

Saúl “Canelo” Álvarez:

Si, pues todo depende de cómo se hiciera, la bolsa, todo, cómo se tendría que hacer. Siempre estoy puesto para hacer lo mejor para mí, para mi carrera y, si se da la oportunidad, en el buen sentido, pues claro.

Gonzalo Alvarado:

Si fuera así, ¿con cuál boxeador te gustaría enfrentarte?

Saúl “Canelo” Álvarez:

No sé. Ahora sí es que veríamos con quién. Pero ahora sí que primero es enero, después febrero.

Gonzalo Alvarado:

Cuando se elige una pelea con la cadena y que una pelea la bolsa, ¿qué porcentaje de la bolsa te llevas tú y qué porcentaje se lleva el contrincante?

Saúl “Canelo” Álvarez:

Obviamente, los promotores le ofrecen lo que se tiene que ofrecer. Ellos pelean con su paga y ese rollo, y que estén contentos también es de lo que se trata. Yo tengo mi garantía y más aparte pues obviamente de lo que salga de las peleas y el PPV.

Un día especial en Las Vegas en el marco de la Independencia de México. ¿Es el UFC el gran rival para el Canelo fuera del cuadrilátero?

Gonzalo Alvarado:

Este sábado se lleva a cabo un evento de las artes marciales mixtas, el UFC, aquí en el Sphere. ¿Este tipo de eventos crees que opaca una cartelera como la tuya?

Saúl “Canelo” Álvarez:

No, no, para nada. No opaca en el absoluto. La verdad que yo no estoy aquí para competir con nadie. Sé que tengo mis fans, sé lo que puedo hacer y, al contrario, me siento orgulloso de que otros mexicanos también estén siendo parte de este fin de semana de la Independencia en otro evento. Pero lo están haciendo. Entonces me siento orgulloso de eso también.

Gonzalo Alvarado:

Y de los mexicanos. Primero, tu estatus (migratorio). ¿Tienes residencia, Canelo, visa de trabajo?

Saúl “Canelo” Álvarez:

De trabajo.

Gonzalo Alvarado:

Quizás miles o millones de mexicanos que viven en Estados Unidos que no tienen estatus (migratorio legal) son los que te apoyan en tu carrera, ¿qué tan solidario estás tú ―que digamos― de que se llegue a aprobar la reforma migratoria, que puedan estar más estables aquí en este país?

Saúl “Canelo” Álvarez:

Pues es lo importante, ¿no? Lo más importante para ellos es que estén tranquilos, que estén bien, contentos, haciendo, trabajando, porque al final de cuentas somos trabajadores.

Donde quiera que voy, veo a mexicanos, a los restaurantes importantes y están ahí de cocineros, de chefs y trabajando. Y a mí me enorgullece muchísimo.

Somos muy trabajadores y creo que es importante que se sientan bien, que se sientan arropados por un país al cual les damos mucho, también muchos servicios, mucho trabajo, y siento que el país debería dejar arropar a esa gente trabajadora.

Gonzalo Alvarado:

Además de que tú festejas la Independencia de México arriba del box, ¿de qué otra forma lo festejas? ¿Rodeado de familia?

Saúl “Canelo” Álvarez:

Con mi familia, pues obviamente. A mi hija le gusta ponerse vestidos de México y todo este tipo de cosas. Y pues sí festejamos mucho nuestra Independencia de México. Normalmente me toca festejar la pelea, cuando no pues me toca estar entrenando. No, no hay mucho qué hacer, pero siempre, siempre, muy orgulloso.

ZAPOPÁN, JALISCO – 6 de mayo de 2023. Canelo Álvarez celebra con su familia después de su triunfo ante John Ryder. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Gonzalo Alvarado:

¿Qué es lo que te dicen tus hijos cada vez que vas a subir al cuadrilátero? ¿Y te los llevas siempre contigo al momento de estar peleando?

Saúl “Canelo” Álvarez:

Ellos, muy contentos, muy orgullosos de mí. Los veo cómo se ponen de ansiosos, de orgullosos de su papá. Cómo me ven, pues soy un ejemplo para ellos y me enorgullece mucho hacerlo.

Gonzalo Alvarado:

Te vimos en Pasadena en el partido México vs. Nueva Zelandia. ¿Qué futuro le depara a México, a la selección de fútbol mexicana mayor, ahora bajo el mando del Vasco Aguirre y Rafa Márquez?

Saúl “Canelo” Álvarez:

Pues yo pienso que van a hacer una muy buena mancuerna entre Aguirre y Rafa Márquez para poder exponer esa espinita de positividad, de buena actitud para los jugadores. Que todos, cada uno de ellos, tienen que tener esa mentalidad ganadora. Esa mentalidad de ganar partidos, de ganar campeonatos, y creo que es muy bueno y yo creo que lo que tienen que hacer es darle tiempo al equipo, darle tiempo a los que están ahí para poder adaptarse; también a los jugadores, conocerlos más y poder avanzar.

Edgar Berlanga, un peleador con una corta carrera, pero con una foja bastante explosiva

“Canelo” Álvarez expone su récord ante el peligroso Edgar Berlanga 1:02

El rival del Canelo Álvarez, Edgar Berlanga, sabe muy bien la importancia de este combate para su propia carrera en el boxeo. Si bien su elección ha sido cuestionada por ser considerarlo un rival fácil para el mexicano ―que lo supera con creces su trayectoria en combates y victorias― lo cierto es que Berlanga busca dar la sorpresa ante un rival que, como él mismo reconoce, ya le cambió su vida pero que considera un peleador más.

Gonzalo Alvarado:

Quisiéramos conocer cómo te has preparado para esta pelea contra el Canelo Álvarez.

Edgar Berlanga:

Me preparé bien fuerte, hice un campamento bien fuerte de casi seis semanas en Boulder, Colorado. Estaba viviendo en la montaña para coger ese aire, porque tú sabes que esto va a ser una pelea fuerte y se necesita una buena condición.

Gonzalo Alvarado:

Esta preparación contra el Canelo ha sido ―me imagino― diferente que cuando te has enfrentado a otro rival.

Edgar Berlanga:

Sí, Canelo es Canelo, me entiende. Pero para mí, para mí en verdad, es otro peleador para mí, ¿me entiende? Y no, yo no estoy mirando como (voz de asombro) “estoy peleando con Canelo”, ¿me entiende? Para mí, eso no está en mi mente, es otro peleador.

Edgar Berlanga dice que Canelo Álvarez no lo intimida 1:15

Gonzalo Alvarado:

Llegas invicto a esta pelea. ¿Estás preparado para sumar otra victoria o si las cosas quedan de otro lado, que registra la primera derrota? ¿Cómo es tu mentalidad en ese aspecto?

Edgar Berlanga:

No, mi mentalidad es para ganar este sábado y para hacer historia para Puerto Rico, para Latinoamérica y para mí también, ¿me entiende? Para hacer historia y para ser una leyenda como él. Nosotros tenemos una nueva oportunidad grande este sábado, vamos a coger esa oportunidad y vamos arriba, va a ser una pelea explosiva, inteligente, estamos ready (listos).

Gonzalo Alvarado:

¿Cómo te sientes tú que seas parte de esa leyenda? Porque Puerto Rico y México siempre ha sido grandes rivales en el boxeo, y que tú te enfrentes con una gran figura como el Canelo, ¿eso te llena de mucho orgullo?

Edgar Berlanga:

Sí, mucho orgullo. Mucho orgullo representar a Puerto Rico en este momento. Porque en momentos como cuando Tito perdió contra Óscar de la Hoya, Macho Camacho contra Julio César Chávez, ¿me entiende? Y ahora esta es otra pelea más para historia de Puerto Rico contra México y estamos listos, estamos bien, estamos felices. Yo quiero hace historia, quiero una victoria para Puerto Rico, ganar para mi gente, para Latinoamérica.

Para mí, el Canelo… ya su tiempo pasó, ahora el tiempo es de Edgar Berlanga.

Berlanga dice que Canelo es parte del pasado: “Ahora es mi tiempo” 2:25

Gonzalo Alvarado:

¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que te vas a enfrentar contra Canelo?

Edgar Berlanga:

Cambió todo. Ahora tenemos muchos ojos encima de mí. Yo puedo hablar más de mi vida como crecí, mi vida, viviendo en el caserío, en Nueva York. Mi papá fue para la cárcel muchos años, ahora tenemos muchos ojos y puedo mostrarle al mundo realmente quién soy.

Gonzalo Alvarado:

Si tú te describieras en tres palabras como boxeador, ¿como te describirías?

Edgar Berlanga:

Con buen movimiento, buena cintura e inteligente. Tengo mucho IQ.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA – 6 de agosto 2024: Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en la conferencia de prensa del tour de promoción del combate del 14 de septiembre. (Foto: Kaelin Mendez/Getty Images)

Gonzalo Alvarado:

Lo que vimos en la conferencia de prensa en Beverly Hills donde hubo ese encuentro y se notaba que había mucha rivalidad, como que tú tienes ganas de demostrar quién es Berlanga. ¿Tú quieres que ese nombre, Edgar Berlanga, quede ahora inmortalizado al enfrentar a un boxeador como el Canelo?

Edgar Berlanga:

Yo quiero poner el nombre mío, Berlanga, como él, como Canelo. Yo quiero hacer historia, poner mi apellido legendario. Como una leyenda, como Tito, como Cotto, como Camacho, como Alfredo Benítez, como ellos, de Puerto Rico representando.

Gonzalo Alvarado:

Ahora ya estás peleando en una época del año que es muy importante para los mexicanos, la Independencia. Es una época donde a Las Vegas llega mucho mexicano y a apoyar, en este caso, al Canelo. Vas a tener una afición, la mayoría de la afición, va a estar a favor del Canelo. ¿Estás mentalizado, preparado mentalmente, para enfrentar a la afición de esa forma?

Edgar Berlanga:

Sí, estamos bien, porque eso es como el desfile puertorriqueño en Nueva York. Pero estamos bien, porque sé que vamos tener muchos fanáticos apoyándome ese día, el sábado. Puerto Rico va a estar allá en la pelea con las banderas representando Puerto Rico duro.

