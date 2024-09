CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 551½ 568¾ 551½ 565¼ +13¼ Dec 565 582¾ 563½ 580¾ +14 Mar 585½ 602½ 583½ 600¾ +14½ May 595¾ 613½ 595 612 +14¾ Jul 602¾ 619 601 617¾ +14¼ Sep 613¼ 630¼ 613 629 +13¾ Dec 629½ 645½ 629½ 644½ +13½ Mar 641¼ 655¼ 640 655¼ +13¾ May 657 +13¾ Jul 627 640 627 640 +13¾ Sep 650 +13¾ Dec 661¼ +11¼ Mar 671 +11¼ May 672¾ +11¼ Jul 635 +¼ Est. sales 124,342. Tue.’s sales 122,303 Tue.’s open int 380,526 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 385½ 391¼ 383 390½ +4 Dec 408¾ 413½ 407½ 412¾ +3½ Mar 426½ 431¾ 425½ 431 +3¾ May 436½ 441¾ 435¾ 441 +4 Jul 442¼ 448 441½ 447¼ +4½ Sep 439¼ 443½ 438½ 443 +3¼ Dec 444 448½ 444 447¾ +2¾ Mar 455¼ 459½ 455 458½ +2¾ May 462¾ 464½ 462¾ 464½ +3 Jul 465½ 468½ 465½ 468½ +3 Sep 449¾ 452 449¾ 452 +2½ Dec 451 453 451 452½ +1 Jul 468 469¼ 468 469¼ +1¼ Dec 448 448 447½ 447½ — ¼ Est. sales 321,184. Tue.’s sales 372,172 Tue.’s open int 1,359,772 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 347¾ +9¾ Dec 343½ 358 343½ 357 +9¾ Mar 344½ 358½ 342¼ 357¾ +10¾ May 352¼ 360 352¼ 360 +10½ Jul 354¼ 364¼ 354¼ 364¼ +10 Sep 360 +10 Dec 365¼ +10 Mar 362¼ +10 May 368¼ +10 Jul 358½ +10 Sep 374¼ +10 Est. sales 1,478. Tue.’s sales 1,197 Tue.’s open int 4,247 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 987½ 1006 987½ 1006 +9 Nov 1012 1023 1000¾ 1021½ +9½ Jan 1029 1040¾ 1018 1039¼ +9¾ Mar 1043 1054½ 1032¼ 1053¾ +9¾ May 1055¾ 1067 1045½ 1066¼ +9¼ Jul 1064½ 1075¾ 1054½ 1075 +9 Aug 1063¼ 1074½ 1054 1074 +8¾ Sep 1052½ 1063½ 1044¼ 1063¼ +8½ Nov 1055¾ 1065¼ 1046½ 1065 +8 Jan 1065½ 1076 1062¼ 1076 +7½ Mar 1070 1079 1070 1079 +7½ May 1083¾ +7¼ Jul 1089½ +7 Aug 1082½ +7 Sep 1069 +7¾ Nov 1061 1069½ 1061 1069½ +8 Jul 1082¼ +8 Nov 1059¾ +8 Est. sales 216,633. Tue.’s sales 302,089 Tue.’s open int 828,616 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 41.80 42.22 41.35 41.35 —.72 Oct 41.48 41.84 40.54 40.72 —.76 Dec 40.95 41.38 40.00 40.16 —.82 Jan 41.04 41.44 40.15 40.28 —.79 Mar 41.25 41.59 40.38 40.53 —.74 May 41.53 41.80 40.66 40.80 —.71 Jul 41.69 41.94 40.85 40.99 —.69 Aug 41.62 41.85 40.87 40.99 —.67 Sep 41.53 41.53 40.97 40.97 —.63 Oct 41.00 41.42 40.81 40.81 —.59 Dec 41.00 41.57 40.71 40.84 —.55 Jan 40.84 40.90 40.84 40.90 —.54 Mar 40.84 40.92 40.84 40.92 —.52 May 40.98 —.52 Jul 41.05 —.50 Aug 40.78 —.50 Sep 40.80 —.50 Oct 40.67 —.50 Dec 40.58 —.51 Jul 40.47 —.51 Oct 40.46 —.51 Dec 40.20 —.51 Est. sales 128,254. Tue.’s sales 181,954 Tue.’s open int 534,393, up 8,291 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 319.70 324.10 315.00 323.80 +4.10 Oct 317.90 326.40 314.40 325.80 +8.40 Dec 321.10 329.70 317.60 329.30 +8.50 Jan 321.80 331.00 319.00 330.70 +8.50 Mar 324.80 332.70 321.30 332.60 +8.20 May 327.20 334.80 323.50 334.80 +8.00 Jul 330.20 337.60 326.70 337.50 +7.70 Aug 330.60 338.00 327.60 337.90 +7.70 Sep 328.90 337.80 327.50 337.70 +7.60 Oct 326.50 336.60 326.50 336.60 +7.60 Dec 330.70 338.70 327.90 338.60 +7.40 Jan 339.20 +7.20 Mar 334.10 339.50 333.90 339.50 +7.20 May 340.60 +7.30 Jul 337.00 342.80 337.00 342.80 +7.30 Aug 342.90 +7.30 Sep 341.50 +7.20 Oct 339.10 +7.20 Dec 340.80 +7.30 Jul 350.60 +7.30 Oct 350.60 +7.30 Dec 354.10 +7.30 Est. sales 155,548. Tue.’s sales 189,354 Tue.’s open int 522,847

