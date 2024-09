CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 563¾ +5 Dec 573 582¼ 572 579¼ +5 Mar 593½ 601 591¾ 598¼ +4¾ May 603½ 611¾ 603¼ 609 +4¼ Jul 608¼ 616¾ 608¼ 614¼ +4½ Sep 620 627¼ 619½ 625 +4¼ Dec 637¾ 642¼ 634½ 640 +3¾ Mar 652¾ 652¾ 649 650½ +3½ May 652 +3¼ Jul 634 +2¾ Sep 644 +2¾ Dec 655¼ +2¾ Mar 665 +2¾ May 666¾ +2¾ Jul 629 +2¾ Est. sales 64,407. Tue.’s sales 83,426 Tue.’s open int 360,092 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 379¾ 381¼ 377 380½ +1 Dec 404 407½ 401¼ 404¾ +½ Mar 423¼ 426 420 423½ +¼ May 433¾ 437 431 435 +½ Jul 440¾ 444 438½ 442¼ +¾ Sep 438¼ 440¾ 436 439¼ +1 Dec 443¼ 446 441¾ 445 +1 Mar 453¾ 456 452½ 456 +1½ May 461¼ 461¾ 459½ 461¾ +1¼ Jul 465½ 465½ 465¼ 465¼ +1¼ Sep 448½ +½ Dec 450 451¾ 448 450¼ +1 Jul 467 +1 Dec 447½ 447½ 444 444¾ Est. sales 264,866. Tue.’s sales 228,611 Tue.’s open int 1,360,059, up 169 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 358¾ +½ Dec 366¼ 368½ 362 368 +½ Mar 362¾ 367 362¾ 366¼ —1 May 364¼ 364½ 364 364½ —2 Jul 368¼ —2 Sep 364 —2 Dec 369¼ —2 Mar 366¼ —2 May 372¼ —2 Jul 362½ —2 Sep 378¼ —2 Est. sales 610. Tue.’s sales 1,140 Tue.’s open int 3,556, up 60 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 978¼ 979¾ 978¼ 979¾ +2¼ Nov 996½ 1008 995½ 1000½ +3¼ Jan 1014 1026 1013¾ 1019 +3¾ Mar 1029 1041 1028¾ 1034 +4 May 1044 1055½ 1043¼ 1048¾ +4 Jul 1054¼ 1065¾ 1053¾ 1059¾ +4¾ Aug 1055 1065¾ 1054¾ 1060¼ +4¾ Sep 1049 1053½ 1044½ 1050 +4½ Nov 1045¾ 1056¼ 1045¾ 1052 +4½ Jan 1063¾ 1065¼ 1059¼ 1063¼ +4¼ Mar 1066¼ +4¼ May 1071¼ +4½ Jul 1077 +4 Aug 1070 +3½ Sep 1057¾ +4 Nov 1060¼ 1060¼ 1059¼ 1059¼ +5 Jul 1072 +5 Nov 1049½ +5 Est. sales 156,764. Tue.’s sales 217,733 Tue.’s open int 824,157 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 40.31 40.32 40.31 40.32 —.53 Oct 40.29 40.97 39.58 39.78 —.51 Dec 39.61 40.33 39.06 39.30 —.33 Jan 39.73 40.42 39.18 39.45 —.31 Mar 39.99 40.69 39.46 39.73 —.31 May 40.31 40.99 39.78 40.06 —.30 Jul 40.61 41.19 40.02 40.32 —.26 Aug 40.93 41.06 40.06 40.33 —.24 Sep 40.94 40.94 39.97 40.27 —.23 Oct 40.75 40.75 39.90 40.09 —.21 Dec 40.54 40.94 39.90 40.11 —.23 Jan 40.18 —.23 Mar 40.27 —.23 May 40.39 —.21 Jul 40.44 40.48 40.44 40.48 —.21 Aug 40.21 —.21 Sep 40.23 —.21 Oct 40.10 —.21 Dec 39.97 —.21 Jul 39.86 —.21 Oct 39.85 —.21 Dec 39.59 —.21 Est. sales 147,561. Tue.’s sales 145,878 Tue.’s open int 540,361, up 2,250 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 310.60 313.30 310.60 313.30 +2.70 Oct 313.70 318.20 312.30 316.00 +2.70 Dec 317.90 322.20 316.70 320.00 +2.50 Jan 320.50 324.10 319.00 322.20 +2.40 Mar 323.20 327.00 322.20 325.30 +2.60 May 326.30 329.70 325.20 328.20 +2.50 Jul 329.40 332.90 328.60 331.50 +2.70 Aug 330.20 333.40 329.50 332.20 +2.90 Sep 330.10 333.40 329.40 332.20 +2.90 Oct 328.70 331.90 328.70 330.90 +2.40 Dec 332.20 334.20 330.90 333.20 +2.40 Jan 334.00 +2.30 Mar 334.30 +2.30 May 335.40 +2.30 Jul 337.50 +2.30 Aug 337.50 +2.30 Sep 336.00 +2.30 Oct 333.50 +2.20 Dec 335.30 +2.20 Jul 345.10 +2.20 Oct 345.10 +2.20 Dec 348.60 +2.20 Est. sales 124,834. Tue.’s sales 174,422 Tue.’s open int 508,410

