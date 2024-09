1BranchOut 2.00 +1.35 Up207.7 2MedirmHlthlf 5.29 +2.81 Up113.3 3VOXXIntl 5.49 +2.58 Up 88.7 4BigTreeCloun 5.33 +2.40 Up 81.9 5XortxTherrs 2.10…

1BranchOut 2.00 +1.35 Up207.7 2MedirmHlthlf 5.29 +2.81 Up113.3 3VOXXIntl 5.49 +2.58 Up 88.7 4BigTreeCloun 5.33 +2.40 Up 81.9 5XortxTherrs 2.10 +.82 Up 64.3 6WCoffeewt 2.30 +.86 Up 59.7 7BayouHldgrs 5.82 +2.17 Up 59.5 8Neonode 7.25 +2.34 Up 47.7 9Chemomab 2.02 +.62 Up 44.3 10SingFutTecrs 6.30 +1.90 Up 43.0 11AffirmHld 44.01 +12.55 Up 39.9 12AvePointwt 2.49 +.69 Up 38.3 13InnovEyewrs 5.03 +1.35 Up 36.7 14VerveTher 6.70 +1.76 Up 35.6 15WrkMedTchn 4.81 +1.21 Up 33.6 16QMMMHldn 6.29 +1.54 Up 32.4 17VNETGrp 2.78 +.68 Up 32.4 18ReconTchrs 3.04 +.74 Up 31.9 19TCBioPhrs 5.57 +1.31 Up 30.8 20Primegan 7.90 +1.82 Up 29.9 21LexariaBio 3.91 +.88 Up 29.0 22Intchains 7.32 +1.61 Up 28.2 23IperionX 19.99 +4.17 Up 26.4 24BridgfordFds 13.29 +2.72 Up 25.7 25ReitarLogtcn 5.21 +1.06 Up 25.5 DOWNS Name LastChgPct. 1SolarmaxTcn 1.10 —1.96 Off 64.1 2BoltProject 1.41 —2.18 Off 60.7 3iLearning 1.39 —2.12 Off 60.4 4WheelerRErs 1.05 —1.35 Off 56.3 5InspirVetArs 1.36 —1.70 Off 55.6 6Def2XLgef 9.11 —10.22 Off 52.9 7JiuziHldrs 1.09 —1.17 Off 51.9 8NuCanars 3.66 —3.43 Off 48.4 9PortageBiors 3.45 —2.55 Off 42.5 10U-BXTechn 1.40 — .95 Off 40.4 11AlarumTch 12.89 —8.71 Off 40.3 12CareMaxArs 2.27 —1.43 Off 38.6 13Cosciensg 4.01 —2.17 Off 35.1 14AscentSolrrs 3.13 —1.49 Off 32.3 15SonomaPhrrs 3.30 —1.54 Off 31.8 16PDDHldg 96.11 —43.76 Off 31.3 17VisionMarirs 2.47 —1.09 Off 30.6 18FaradyFutrs 5.03 —2.21 Off 30.5 19CrwnElectrs 1.41 — .61 Off 30.2 20BeneficntArs 1.50 — .62 Off 29.2 21SupMicCmp 437.70—175.54 Off28.6 22Edgiors 7.69 —3.07 Off 28.5 23GeoVaxLab 4.63 —1.76 Off 27.5 24LandecCplf 4.38 —1.62 Off 27.0 25EnviroVeh 1.86 — .68 Off 26.8 —————————

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.