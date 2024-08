1Cingulaters 17.69 +15.25 Up623.5 2GreenlnHlrs 10.60 +8.13 Up329.0 3GeoVaxLab 7.06 +5.20 Up278.6 4SonderHldrs 2.62 +1.41 Up116.5 5U-BXTechn 22.00 +10.90 Up…

1Cingulaters 17.69 +15.25 Up623.5 2GreenlnHlrs 10.60 +8.13 Up329.0 3GeoVaxLab 7.06 +5.20 Up278.6 4SonderHldrs 2.62 +1.41 Up116.5 5U-BXTechn 22.00 +10.90 Up 98.2 6RevanceTher 6.62 +3.09 Up 87.5 7Personalis 5.99 +2.73 Up 83.7 8ViraxBiolrs 2.13 +.97 Up 83.6 9VroomIncrs 9.20 +3.59 Up 63.9 10LidewayFds 18.62 +7.25 Up 63.8 11VeritoneInc 3.84 +1.48 Up 62.7 12CervoMed 18.26 +6.98 Up 61.9 13WeTouchn 2.03 +.75 Up 58.6 14DognssIntArs 20.21 +7.31 Up 56.7 15GreenlTech 2.25 +.81 Up 56.3 16ClovrHlth 2.83 +.97 Up 52.2 17CellebrtDiwt 5.40 +1.85 Up 52.1 18NutexHlthrs 15.25 +5.15 Up 51.0 19Accuray 2.29 +.77 Up 50.7 20FreightCarlf 5.07 +1.69 Up 50.0 21LumosPhr 3.27 +1.09 Up 50.0 22ASTSpcMbl 31.03 +9.82 Up 46.3 23Perpetua 8.33 +2.53 Up 43.5 24Yoshiharurs 5.68 +1.68 Up 42.1 25Earlywrksrs 2.47 +.73 Up 42.0 DOWNS Name LastChgPct. 1PortageBiors 2.75—582.25 Off 99.5 2Citius 2.00 —38.50 Off 95.1 3SyrosPhrm 1.52 —3.55 Off 70.0 4BRileyFincl 5.85 —11.10 Off 65.5 5BRileyFnpfA 7.21 —10.29 Off 58.8 6AscentSolrrs 3.62 —4.58 Off 55.9 7BRileyFin26 9.61 —8.92 Off 48.1 8ConnexaSprs 7.63 —5.95 Off 43.8 9VerricaPh 2.80 —2.17 Off 43.7 10InspirVetArs 3.58 —2.12 Off 37.2 11SiyatMobrs 2.00 —1.15 Off 36.5 12RgncllBio 8.42 —4.73 Off 36.0 13ZappElectrs 5.16 —2.81 Off 35.3 14Katapult 11.98 —5.93 Off 33.1 15BRileyFin25 16.21 —7.98 Off 33.0 16VSeeHlthn 1.86 — .91 Off 32.9 17SUGrpHldn 1.89 — .88 Off 31.8 18StardustPwr 9.00 —3.90 Off 30.2 19Raytechn 1.76 — .74 Off 29.6 20OncterTherrs 3.71 —1.54 Off 29.3 21PumaBiotech 2.70 —1.07 Off 28.3 22Nuwellirs 1.85 — .69 Off 27.2 23CareMaxArs 3.34 —1.20 Off 26.4 24Incannexrs 1.54 — .53 Off 25.6 25iLearning 4.37 —1.41 Off 24.4 —————————

