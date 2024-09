CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 522½ 534¾ 522½ 534¾ +9¾ Dec 546¾ 553½ 546 551¾ +3 Mar 566¾ 573¾ 566 572¼ +3¼ May 578¼ 585 577½ 584 +3¾ Jul 583¼ 590¾ 583 589½ +3¾ Sep 595½ 602¼ 594½ 601½ +4½ Dec 611¾ 617¾ 610½ 616¾ +4¼ Mar 623 623 623 623 +¼ Est. sales 62,585. Thu.’s sales 101,471 Thu.’s open int 387,038 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 371¼ 378¾ 371 378 +6¼ Dec 395 401¾ 394½ 401½ +5½ Mar 413 419½ 412¼ 419¼ +5¼ May 423¼ 429 422¼ 428½ +4½ Jul 430¼ 435¼ 428¾ 435¼ +4¾ Sep 428½ 433¾ 427½ 433¾ +4¼ Dec 434 439½ 433¼ 439¼ +3¾ Mar 444¼ 450½ 444¼ 450½ +4¼ May 454½ 454½ 453¾ 453¾ +1½ Jul 458½ 460¼ 458 460¼ +3¾ Dec 445¾ 447½ 445¾ 447½ +1¾ Dec 444 444 444 444 — ¾ Est. sales 231,161. Thu.’s sales 220,780 Thu.’s open int 1,359,558 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 329¾ 338 329¾ 336 +3 Mar 334 337½ 332 337½ +3¾ Est. sales 630. Thu.’s sales 859 Thu.’s open int 4,496 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 974½ 987½ 971½ 982 +8¼ Nov 991 1007¾ 989½ 1002 +9½ Jan 1007½ 1023½ 1007 1019 +10¼ Mar 1021¾ 1037 1021½ 1033½ +10½ May 1034½ 1049¾ 1034½ 1046½ +9¾ Jul 1044½ 1058¾ 1044½ 1056 +9 Aug 1046 1058½ 1045¼ 1056 +9¼ Sep 1041¼ 1047¾ 1037 1045¾ +8¾ Nov 1038¾ 1051 1037¾ 1048¼ +8¼ Jan 1050¼ 1061¾ 1050¼ 1057¾ +6 Mar 1056½ 1056½ 1054½ 1054½ — ¾ May 1061¼ 1062¾ 1059¼ 1062¾ +2 Jul 1076 1076 1070 1070 +3 Nov 1045¾ 1055¾ 1045¾ 1053¼ +8 Est. sales 247,845. Thu.’s sales 220,780 Thu.’s open int 819,031

