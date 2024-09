CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 513 523 508¼ 522½ +8¼ Dec 540¼ 547¾ 535 547¾ +6¼ Mar 561¾ 567¾ 556¼ 567¾ +5¼ May 572 579¼ 568¼ 579¼ +5 Jul 578¼ 584½ 574¾ 584½ +5 Sep 590¼ 595¾ 586¼ 595½ +4¼ Dec 606¼ 611¼ 602¼ 611¼ +4¾ Mar 616 616¾ 616 616¾ — ¼ Jul 601½ 601½ 598¼ 598¼ —4¼ Est. sales 83,916. Wed.’s sales 52,919 Wed.’s open int 389,599 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 364¼ 372¾ 363¾ 371¼ +6 Dec 390 396 389¼ 395¼ +4½ Mar 408¾ 413¾ 408 413¼ +3½ May 419 423½ 418¼ 423 +3 Jul 426 430¼ 425¼ 429½ +2½ Sep 425¾ 429¼ 425 428½ +2 Dec 432 435 431 434¼ +1½ Mar 444¼ 445¾ 443¾ 445 +1¼ May 451¼ 451¼ 451¼ 451¼ +1½ Jul 451¾ 455¾ 451¾ 455¾ +2¼ Dec 442½ 445¾ 442½ 445¾ +3 Est. sales 371,559. Wed.’s sales 532,908 Wed.’s open int 1,393,198 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 340 356½ 329¼ 329¼ —11 Dec 324 334¼ 322½ 333¼ +9 Mar 324¾ 335¾ 324¾ 335¾ +10¼ Est. sales 807. Wed.’s sales 1,129 Wed.’s open int 4,589 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 957¼ 975 957 973 +14½ Nov 975½ 992½ 975 991¼ +14¼ Jan 992¾ 1009¼ 992½ 1007½ +13 Mar 1007½ 1023½ 1007½ 1021¾ +12 May 1022¾ 1037 1022¼ 1035 +10½ Jul 1033 1047 1033 1045¼ +10¼ Aug 1033½ 1046¾ 1033½ 1046 +10½ Sep 1027¼ 1036½ 1027¼ 1035¾ +9¼ Nov 1026¾ 1039¼ 1026¾ 1038 +8¼ Jan 1050 1051¼ 1046¼ 1050½ +9¼ Mar 1053 1053 1053 1053 +8¼ Jul 1063 1063 1063 1063 +6½ Sep 1039 1039 1039 1039 +2¼ Nov 1044½ 1044½ 1043¾ 1044 +7¼ Est. sales 178,581. Wed.’s sales 198,709 Wed.’s open int 819,615, up 3,973

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.