CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 507 516 505½ 514¾ +6½ Dec 534¼ 543¾ 533 542¼ +6¾ Mar 554¾ 564¾ 553½ 563¼ +7½ May 567¼ 576¼ 565¼ 574¾ +7½ Jul 572¾ 581½ 571½ 580¼ +7¼ Sep 584½ 593¼ 583¼ 591¾ +7¼ Dec 600½ 608¾ 600¼ 607¼ +7½ Mar 616 616 616 616 +5½ Est. sales 91,923. Tue.’s sales 142,942 Tue.’s open int 393,876 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 367 367¾ 362¼ 364¼ —3 Dec 392¼ 394 388¾ 390½ —2¼ Mar 411 412½ 407¾ 409½ —2 May 420¾ 422¾ 418½ 419¾ —1¾ Jul 427¾ 429¾ 425¾ 427 —1½ Sep 427¼ 429¼ 425½ 426½ —2 Dec 434 435¼ 431¾ 432½ —1¾ Mar 444 445 443¼ 443½ —1½ May 449¾ 449¾ 449¾ 449¾ —1¼ Jul 453¼ 456 453 454¾ — ¼ Dec 444 445 442 442½ —2¼ Est. sales 429,038. Tue.’s sales 571,442 Tue.’s open int 1,452,969 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 322 343¼ 322 337¾ +13¾ Dec 316¾ 327 315 322 +7 Mar 324 327¾ 324 325¾ +8¾ Est. sales 984. Tue.’s sales 747 Tue.’s open int 4,810 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 968¼ 969½ 953½ 956¾ —10¾ Nov 986½ 988 972¾ 976¼ —10¼ Jan 1003¼ 1004¾ 990¼ 993¾ —9¾ Mar 1016¾ 1018½ 1005¼ 1008¾ —9 May 1031½ 1032¾ 1020 1023½ —8¼ Jul 1041¾ 1042¼ 1030¾ 1034¼ —7¼ Aug 1041¼ 1041¼ 1031½ 1035 —6½ Sep 1026¼ 1028¾ 1023½ 1026½ —5¼ Nov 1034 1035½ 1026 1029½ —5 Jan 1042 1042 1042 1042 —3¾ Nov 1036¼ 1037 1035 1037 —4 Nov 1025 1025 1025 1025 —1 Est. sales 166,667. Tue.’s sales 219,690 Tue.’s open int 815,642

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.