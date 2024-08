CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 533¾ 536½ 519 520¾ —12¼ Dec 557½ 560 543 544¾ —11¾ Mar 577¼ 579½ 563¾ 565¼ —11 May 588½ 590½ 575½ 577 —10½ Jul 594 595 581¼ 583 —9½ Sep 604¾ 606¼ 593¼ 594½ —9½ Dec 620 620¾ 608¾ 610¼ —9 Est. sales 94,063. Tue.’s sales 121,153 Tue.’s open int 414,351 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 374¾ 378 374 375¾ +¾ Dec 397¾ 400½ 396½ 398½ +½ Mar 417¼ 419¾ 415½ 417¼ — ½ May 427 429½ 425¼ 427 — ¾ Jul 433 435¼ 431 432¾ — ¾ Sep 433½ 435¼ 431 432¼ —1¾ Dec 439½ 441 436½ 438 —2 Mar 451 451 448 448½ —2½ May 454 454 454 454 —3 Jul 460¾ 460¾ 457 458 —2½ Dec 447¾ 447¾ 444½ 445½ —2¼ Est. sales 259,871. Tue.’s sales 361,397 Tue.’s open int 1,552,961, up 444 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 328¾ 335½ 327½ 329 —1½ Dec 316¾ 324¾ 316¾ 319¼ +¾ Mar 324¾ 325 323¾ 325 +2¼ Est. sales 858. Tue.’s sales 689 Tue.’s open int 5,261 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 957 966 955½ 962¼ +5 Nov 976 984¾ 974 981¼ +5¼ Jan 994½ 1002¾ 992¼ 998¾ +4½ Mar 1010 1017¼ 1008 1013½ +4 May 1025½ 1032 1022¾ 1028¾ +3¾ Jul 1036½ 1043 1034½ 1039½ +3 Aug 1037¾ 1043 1035¼ 1038¼ +1½ Sep 1030½ 1030½ 1028¼ 1028½ — ½ Nov 1030¾ 1037¾ 1030 1033½ +1½ Jan 1043¾ 1043¾ 1041¾ 1041¾ —1½ Mar 1047 1047 1046 1046½ Nov 1040¼ 1040¼ 1040¼ 1040¼ +2 Est. sales 115,479. Tue.’s sales 161,791 Tue.’s open int 816,088

