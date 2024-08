CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 527¼ 533½ 523¼ 531½ +3¼ Dec 549 555½ 545½ 553½ +3¼ Mar 566½ 574¼ 564 572½ +3¾ May 579¼ 586 575¾ 584 +3¾ Jul 584¼ 591¼ 581½ 589¼ +3½ Sep 596¼ 602½ 593¼ 600 +3 Dec 610½ 617½ 609 615¼ +3¼ Mar 620¼ 621¾ 620 620¼ —1¾ Est. sales 171,475. Thu.’s sales 153,090 Thu.’s open int 412,639, up 2,219 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 374½ 375¾ 367¾ 371 —4 Dec 396 397½ 390 392¾ —4¼ Mar 414¾ 415¾ 408¾ 411½ —4¼ May 425 426¼ 419½ 422¼ —4¼ Jul 431½ 432½ 425½ 428 —4½ Sep 432¼ 432¾ 427¼ 429 —4 Dec 438 438¾ 433½ 434½ —4¼ Mar 447 447¾ 444½ 445 —4¾ May 453 453 453 453 —2¾ Jul 458¼ 458¼ 454½ 457¾ —1¾ Dec 444¾ 445 441½ 442¾ —3¾ Dec 439¼ 440 439¼ 440 —2½ Est. sales 476,643. Thu.’s sales 447,059 Thu.’s open int 1,564,564 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 319¾ 323¼ 319½ 320 +1¾ Dec 305¼ 308¾ 303½ 305¾ +¾ Est. sales 476. Thu.’s sales 476 Thu.’s open int 5,347, up 119 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 950½ 952½ 936¼ 939 —12½ Nov 968 970¼ 955 957¼ —11¼ Jan 986½ 988½ 973¾ 976½ —10½ Mar 1002¾ 1004½ 989¾ 992½ —10¼ May 1018 1020¼ 1005¾ 1008½ —10¼ Jul 1030¼ 1032 1017½ 1020¼ —10¼ Aug 1031½ 1031½ 1019¼ 1021¾ —9¼ Sep 1014¼ 1016¼ 1012 1014 —7¾ Nov 1024¾ 1026¼ 1014¼ 1018 —6¾ Jan 1027½ 1030 1027½ 1028¾ —8 Nov 1024 1024 1023 1023 —9½ Est. sales 176,492. Thu.’s sales 165,098 Thu.’s open int 811,300, up 4,942

