CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 538 538¼ 525 529¼ —7½ Dec 559¾ 561¾ 548¾ 552½ —7¼ Mar 578½ 580¾ 568¾ 572 —6½ May 590¾ 593½ 580¾ 584½ —6¼ Jul 594½ 597¾ 586½ 589¾ —6¼ Sep 606¼ 608¼ 597¾ 601¼ —5½ Dec 617¼ 622½ 613 617¼ —3½ Mar 628¾ 628¾ 628¾ 628¾ —2 Est. sales 186,820. Mon.’s sales 169,029 Mon.’s open int 400,352 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 382¾ 385 376¼ 377¾ —5½ Dec 401 403 395¼ 397¼ —4¼ Mar 418 420½ 412½ 414½ —4½ May 430 431¾ 424 425 —5½ Jul 436¾ 438¼ 431¼ 432½ —5½ Sep 438½ 439½ 433 434 —5¾ Dec 444½ 445½ 439 440¼ —5½ Mar 456 456 450¼ 451¼ —5¼ May 456½ 457½ 456¼ 457¼ —5¼ Jul 464 464 460 460¾ —6 Dec 452 452 444¾ 446 —6¼ Est. sales 649,116. Mon.’s sales 583,721 Mon.’s open int 1,566,819, up 11,638 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 318¼ 322½ 315½ 322 +1¾ Dec 308½ 312½ 304¾ 306¼ —2¼ Mar 311 311 311 311 — ¾ Est. sales 613. Mon.’s sales 613 Mon.’s open int 5,028, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1003 1003 1002 1002 —10 Sep 971¼ 973¼ 946¾ 946¾ —24½ Nov 986¾ 988½ 961¾ 962½ —23½ Jan 1003½ 1006 979¾ 980¼ —23¼ Mar 1018¾ 1021 995¼ 995¾ —23 May 1033½ 1035¾ 1011 1011 —22½ Jul 1043½ 1045½ 1022 1022¼ —21¼ Aug 1044¾ 1045¼ 1023 1023 —20½ Sep 1036¾ 1036¾ 1014½ 1015¾ —18 Nov 1038 1039 1019 1019¼ —18¾ Jan 1031 1032¼ 1031 1032¼ —17¼ Mar 1040 1040 1035½ 1035½ —17¼ May 1041½ 1041½ 1041½ 1041½ —16¾ Jul 1048¼ 1048¼ 1047¼ 1047¼ —18 Nov 1030 1030 1026¼ 1026¼ —17½ Est. sales 287,392. Mon.’s sales 268,182 Mon.’s open int 793,969, up 4,107

