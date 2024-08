CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 544 548¾ 534¾ 537 —6¼ Dec 567 571¾ 558½ 560¾ —5¾ Mar 587¾ 592 578¾ 581¼ —6 May 599¾ 603½ 591 593¾ —5¾ Jul 604¼ 608 595¾ 599½ —4¾ Sep 615 617¼ 606 610 —4 Dec 626¼ 628¾ 622¼ 622¾ —4½ Mar 635¼ 635¼ 635¼ 635¼ — ½ Est. sales 109,300. Tue.’s sales 100,505 Tue.’s open int 431,547 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 387¾ 388 381¾ 382¾ —6 Dec 404¼ 404¾ 399 400 —5¼ Mar 421¼ 421¾ 416¼ 417 —5¼ May 432½ 432½ 427¼ 428 —5¼ Jul 439½ 439¾ 435 435¾ —4¾ Sep 441¾ 441¾ 437¾ 438¼ —3¾ Dec 447¼ 447¾ 444½ 445¼ —3 Mar 458 458 456¼ 456¼ —2¾ May 463½ 463½ 463½ 463½ —2 Jul 468 468¼ 467¼ 467¼ —2½ Sep 450¼ 450¼ 448 448 —4½ Dec 450 450¾ 448¾ 448¾ —3 Est. sales 312,199. Tue.’s sales 291,228 Tue.’s open int 1,578,304 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 323¼ 332 323¼ 328¾ —1½ Dec 314½ 318¼ 314½ 316 — ¾ Est. sales 228. Tue.’s sales 484 Tue.’s open int 4,966 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1020¾ 1023¼ 1018½ 1018½ —10 Sep 1014¼ 1015½ 1000½ 1004¾ —9¼ Nov 1026¾ 1028¾ 1014 1018¼ —8½ Jan 1042¾ 1045 1030¾ 1035 —8¼ Mar 1057 1059¼ 1045 1049 —8¼ May 1070 1070¾ 1057½ 1060¼ —9 Jul 1076½ 1078¾ 1065¾ 1069 —8¼ Aug 1074½ 1077 1064 1066 —9 Sep 1056¼ 1056¼ 1052½ 1052½ —10¼ Nov 1063¾ 1065 1053¾ 1055¾ —8¾ Jan 1068¼ 1069¾ 1068¼ 1068¼ —8 Mar 1072¼ 1072¼ 1072¼ 1072¼ —6½ Nov 1059¼ 1059¼ 1057¾ 1057¾ —6 Est. sales 117,763. Tue.’s sales 181,060 Tue.’s open int 786,832

