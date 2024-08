CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 540 548¾ 531½ 543½ +4 Dec 564 571¾ 555½ 567¼ +4 Mar 584¾ 592 577½ 587¾ +3 May 596¾ 603¾ 590 599½ +2½ Jul 604 607¼ 594½ 603¾ +2¼ Sep 606½ 615 604¾ 612½ +1¾ Dec 622 628 617¼ 625½ +1¾ Mar 626 630 625½ 630 —2¼ Est. sales 117,245. Mon.’s sales 107,529 Mon.’s open int 435,566 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 390¾ 393 385¾ 389¼ —1½ Dec 407 409 402 405¾ —1¼ Mar 424 425½ 419¼ 422½ —1¾ May 435 436¼ 430¼ 433½ —2 Jul 441½ 443¼ 437¾ 440½ —2 Sep 442½ 444¼ 439¾ 442½ —1¾ Dec 449 450 445¼ 448¼ —1¼ Mar 459 460¾ 456¼ 459¼ —1 May 466¼ 466¾ 465¾ 465¾ — ¾ Jul 470 471 468 470 — ½ Dec 448¼ 452½ 448¼ 452½ +½ Est. sales 413,750. Mon.’s sales 371,025 Mon.’s open int 1,583,408 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 321 330¼ 319¾ 330 +6¾ Dec 313¾ 318¼ 312¼ 317¼ +3 Est. sales 439. Mon.’s sales 438 Mon.’s open int 5,013 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1033 1038¼ 1028¾ 1034¼ —10 Sep 1031¼ 1032¼ 1011¾ 1016¼ —15¼ Nov 1040¼ 1041¾ 1021 1028¾ —12 Jan 1056¾ 1058 1037½ 1045¼ —11¾ Mar 1070 1071¾ 1051½ 1059¼ —11¾ May 1080 1083 1063 1071¼ —10½ Jul 1088¼ 1089¾ 1071½ 1079¾ —9½ Aug 1082¾ 1083¼ 1069½ 1078¼ —8 Sep 1056¼ 1056¼ 1056¼ 1056¼ —16½ Nov 1073¼ 1073½ 1057 1067 —6¼ Jan 1081½ 1081¾ 1069½ 1077¼ —7¾ Mar 1079½ 1079½ 1079½ 1079½ —7¾ Jul 1088½ 1088½ 1088½ 1088½ —9½ Nov 1068¼ 1068¼ 1060 1060 —12¾ Est. sales 229,260. Mon.’s sales 211,602 Mon.’s open int 787,866

