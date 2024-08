CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 532 540½ 528½ 536¼ +4¼ Dec 557¼ 564½ 553½ 559¾ +3 Mar 577½ 585½ 575¼ 581¼ +3 May 589 597 587¼ 593 +2¾ Jul 593 599½ 590 595¾ +2½ Sep 604¼ 607¼ 599 604 +1½ Dec 615¾ 619¼ 614¾ 615¾ +¼ Mar 624 624 624 624 — ¼ Est. sales 112,778. Thu.’s sales 105,512 Thu.’s open int 439,972, up 5,173 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 383 387¾ 381¾ 386 +4 Dec 399¼ 404¾ 398½ 403 +4½ Mar 416 421½ 415¼ 420½ +5¼ May 426½ 432½ 426½ 431¾ +5½ Jul 434 440½ 433½ 439½ +5¾ Sep 437 443 436½ 441½ +4¾ Dec 442¾ 449 442¼ 447¼ +4 Mar 453¾ 460 453¾ 458 +3¾ May 461½ 466¼ 461½ 465 +4¼ Jul 466 470 465¼ 468½ +3¾ Dec 447½ 451 447¼ 449½ +3 Dec 445 447½ 445 447½ +4¼ Est. sales 358,352. Thu.’s sales 332,878 Thu.’s open int 1,593,864 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320¾ 324¾ 317¾ 324¾ +2¼ Dec 315 317 312 317 +¼ Est. sales 762. Thu.’s sales 762 Thu.’s open int 5,037 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1022 1031½ 1019 1026¾ +4¾ Sep 1008¼ 1023 1007 1017¼ +8¼ Nov 1016 1032 1014¾ 1026½ +10 Jan 1032 1048½ 1030½ 1043 +10¾ Mar 1046 1062¾ 1045 1058 +11¼ May 1058½ 1075¾ 1058 1070¾ +10¾ Jul 1067¾ 1084½ 1067¾ 1079¾ +10½ Aug 1066½ 1082 1066½ 1078¼ +10¾ Sep 1068¼ 1069 1068¼ 1068½ +13¼ Nov 1056 1070½ 1055¾ 1068¾ +12¾ Nov 1069½ 1069½ 1069½ 1069½ +12 Est. sales 233,808. Thu.’s sales 221,452 Thu.’s open int 797,302, up 5,793

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.