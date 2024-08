CNN verifica: 5 falsedades sobre inmigración que Trump insiste en repetir

(CNN Español) — En su batalla por volver a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump ha repetido comentarios inexactos…

Este es un repaso de algunos de sus mensajes que no se condicen con la realidad, según los reportes previos que ha hecho el equipo de verificación de CNN.

Los inmigrantes “vienen de prisiones, vienen de cárceles, vienen de instituciones mentales y manicomios”

La última noche de la Convención Nacional Republicana celebrada en julio, en la que aceptó ser el candidato republicano a la presidencia, Trump dijo que los inmigrantes “vienen de prisiones, vienen de cárceles, vienen de instituciones mentales y manicomios”. “Los terroristas están llegando en cantidades que nunca antes habíamos visto”, dijo. En términos similares se ha expresado en reiteradas ocasiones, hablando también del rol de gobiernos en la liberación de esas personas para su llegada al país norteamericano.

CNN Verifica: No hay evidencia de la afirmación de Trump de que se están vaciando las cárceles de todo el mundo para que los prisioneros puedan viajar a Estados Unidos como migrantes, ni de su afirmación de que los gobiernos extranjeros también están vaciando las instalaciones de salud mental con este propósito. El año pasado, la campaña de Trump no pudo proporcionar ninguna evidencia para su afirmación más limitada en ese momento de que los países sudamericanos en particular estaban vaciando sus instalaciones de salud mental para de alguna manera enviar a los pacientes a Estados Unidos.

Representantes de dos organizaciones antiinmigración dijeron a CNN en ese momento que no habían oído hablar de nada que corroborara la historia de Trump, al igual que tres expertos de organizaciones favorables a la inmigración. La propia búsqueda de CNN no produjo ninguna evidencia. El sitio web FactCheck.org tampoco encontró nada.

En ocasiones, Trump trató de respaldar su afirmación diciendo que la población carcelaria mundial ha disminuido. Pero eso también está mal. La población carcelaria mundial registrada aumentó de octubre de 2021 a abril de 2024, de aproximadamente 10,77 millones de personas a aproximadamente 10,99 millones de personas, según la Lista Mundial de Población Penitenciaria compilada por expertos del Reino Unido.

En respuesta a la investigación de CNN de 2023, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, citó una fuente para la afirmación de Trump sobre el vaciado de prisiones con fines migratorios: un artículo de 2022 del sitio web de derecha Breitbart News sobre un supuesto informe de inteligencia federal que advertía a los agentes de la Patrulla Fronteriza que Venezuela había hecho este. Pero esa afirmación es vaga y no verificada sobre las acciones de Venezuela nunca fue corroborada.

Delincuencia y migración desde Venezuela

Trump ha apuntado expresamente contra Venezuela. Recientemente afirmó al respecto: “Venezuela, el crimen ha bajado un 72%. Se están llevando a sus narcotraficantes. Se están llevando, francamente, a sus presos, están vaciando sus cárceles. Se están llevando a sus criminales, a sus asesinos, a sus violadores y los están entregando…”. Ya había hecho una declaración muy similar en la convención de los republicanos.

CNN verifica: Trump exageró en gran medida la disminución de la delincuencia en Venezuela durante la era Biden, al menos según las limitadas estadísticas que están a disposición del público. Y aunque es cierto que al menos algunos delincuentes se han unido a los venezolanos respetuosos de la ley en un éxodo masivo del país en medio de la crisis económica de la última década, no hay pruebas de que Venezuela haya vaciado deliberadamente las cárceles con fines migratorios o enviado intencionadamente a ex presos a Estados Unidos.

El sitio web de derecha Breitbart publicó un artículo sin fundamentos en 2022 sobre un supuesto informe de inteligencia federal que advertía a los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre presos violentos liberados de Venezuela que luego se habían unido a las caravanas de migrantes. Pero esta supuesta afirmación sobre las acciones de Venezuela nunca ha sido corroborada; los expertos han dicho a CNN, PolitiFact y FactCheck.org que no conocen ninguna prueba de que tal cosa haya sucedido.

“No tenemos pruebas de que el gobierno venezolano esté vaciando sus prisiones o sus instituciones de salud mental para enviarlos fuera del país, es decir, a Estados Unidos o a cualquier otro país”, afirmó en junio Roberto Briceño-León, fundador y director del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización independiente que realiza un seguimiento de la violencia en el país, en un correo electrónico enviado a CNN.

El gobierno de Venezuela no publica estadísticas oficiales fiables sobre la delincuencia, por lo que es difícil hacerse una idea completa. Pero el grupo de Briceño-León publica datos anuales sobre muertes violentas, que incluyen homicidios, asesinatos policiales y muertes aún bajo investigación. Se encontró una disminución de aproximadamente el 26% en el número de muertes violentas de 2021 a 2023.

Eso es sustancial, pero no “72%”. Briceño-León señaló en su correo electrónico que se podría encontrar una disminución de aproximadamente 70% para 2023 si se compara 2018 con 2023 – pero Trump fue presidente de Estados Unidos hasta principios de 2021.

Y las tendencias de la delincuencia en cualquier país siempre tienen una compleja mezcla de causas; Venezuela no es la excepción. Briceño-León argumentó que si bien la migración ha sido un factor en la disminución, el crimen ha caído en gran parte porque la crisis económica ha reducido las oportunidades para el crimen.

“Los asaltos a bancos desaparecen porque no hay dinero para robar; los secuestros disminuyen porque no hay efectivo para pagar los rescates; los robos en el transporte público cesan porque los viajeros no tienen dinero en los bolsillos y los móviles viejos [sin] valor”, dijo.

CNN verifica: Trump dice falsamente que criminalidad en Venezuela se redujo porque sus delincuentes llegaron a EE.UU.

El rol de Harris en la actual política inmigratoria

También en más de una ocasión, incluida su conversación en X con Elon Musk en agosto, Trump ha hablado sobre el papel de la vicepresidenta y precandidata demócrata Kamala Harris en la política sobre migración. “Ella era el zar de la frontera, y la gente no puede permitir que se salgan con la suya con su campaña de desinformación. Ahora, ella está diciendo que no estaba realmente involucrada… ella estaba totalmente a cargo”, dijo entonces.

CNN verifica: Esto es falso. Harris nunca fue nombrada “zar de la frontera” de Biden, una etiqueta que la Casa Blanca siempre ha subrayado que es inexacta, y nunca estuvo “totalmente a cargo” de la frontera; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, es el funcionario encargado de la seguridad fronteriza. En realidad, Biden encomendó a Harris una tarea más limitada relacionada con la inmigración en 2021, pidiéndole que dirigiera la diplomacia con El Salvador, Guatemala y Honduras en un intento de abordar las condiciones que impulsaron a sus ciudadanos a tratar de emigrar a Estados Unidos.

Algunos republicanos se han burlado de las afirmaciones de que Harris nunca fue el “zar de la frontera”, señalando en las redes sociales que los artículos de prensa a veces describían a Harris como tal. Pero esos artículos eran erróneos. Varios medios de comunicación, incluido CNN, informaron ya en la primera mitad de 2021 que la Casa Blanca había hecho hincapié en que Harris no había sido encargada de la seguridad fronteriza en su conjunto, como sugiere claramente la expresión “zar de fronteras”, sino que se le había encomendado una tarea diplomática relacionada con los países centroamericanos.

Un “documento informativo” de la Casa Blanca de julio de 2021 decía: “El 2 de febrero de 2021, el presidente Biden firmó un decreto que pedía el desarrollo de una Estrategia de Causas Raíz (Root Causes Strategy). Desde marzo, la vicepresidenta Kamala Harris ha liderado los esfuerzos diplomáticos de la Administración para abordar las causas profundas de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Los comentarios del propio Biden en un acto celebrado en marzo de 2021 en el que anunció la asignación fueron algo más confusos, pero dijo que había pedido a Harris que dirigiera “nuestro esfuerzo diplomático” para abordar los factores que causan la migración en los tres países del “Triángulo Norte” (también mencionó a México ese día). Biden enumeró los factores que en estos países, en su opinión, habían provocado la migración y dijo que “si se abordan los problemas dentro del país, se beneficia a todos”. Y los comentarios de Harris ese día se centraron directamente en las “causas profundas”.

Los republicanos pueden decir con razón que incluso el trabajo sobre las “causas profundas” es una tarea relacionada con las fronteras. Pero llamarla “zar de la frontera” va demasiado lejos.

Las cifras

En diálogo con Musk, Trump afirmó que, con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Harris, “llegan millones de personas al mes”. Anteriormente, en la convención republicana, ya había dicho que la actual administración tenía la culpa de la “mayor invasión de la historia”, aunque sin mencionar un número concreto.

CNN verifica: Esto es falso. No ha habido ningún mes bajo la administración Biden-Harris en el que siquiera se acercara a “millones” de personas que entraran ilegalmente en el país. En el mes pico durante esta administración para lo que el gobierno llama “encuentros” fronterizos, diciembre de 2023, hubo 370.890 encuentros en todo el país. Incluso si se tienen en cuenta los llamados “fugitivos”, personas que evadieron a la Patrulla Fronteriza para colarse en el país, no hay base para la afirmación de que “millones” de personas están entrando en un solo mes.

Deportaciones a América Central bajo el Gobierno de Obama

En una conferencia de prensa el jueves, Trump repitió su habitual historia inexacta sobre cómo la administración de Obama supuestamente no podía deportar a criminales violentos a países centroamericanos. Ya había hablado de eso en otras ocasiones, como con Musk, cuando dijo que “en el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, algunos otros, no podías hacerlos regresar… bajo Obama, no podías hacerlos regresar”, dijo. “No los recibían de vuelta por Obama”, afirmó.

CNN verifica: Esta afirmación sigue siendo falsa. En 2016, el último año de Obama en el cargo, ninguno de estos tres países estaba en la lista de países que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) consideraba “recalcitrantes” (poco cooperativos) a la hora de aceptar la devolución de sus ciudadanos desde Estados Unidos.

El Migration Policy Institute, un centro de estudios de Washington, señaló a CNN en 2019 que en el año fiscal 2016, ICE informó que Guatemala, Honduras y El Salvador ocupaban el segundo, tercer y cuarto lugar en cuanto al país de ciudadanía de las personas expulsadas de EEUU. Lo mismo ocurrió en el año fiscal 2017, que abarcó el final de la presidencia de Obama y el comienzo de la de Trump. El ICE no identificó ningún problema generalizado con las deportaciones a estos países.

Los funcionarios del ICE dijeron que había algunas excepciones a la cooperación general de los tres países, pero la declaración general de Trump de que los países no cooperaban nunca fue cierta.

Con información de Daniel Dale de CNN.

