1KossCorp h 13.35 +8.90 Up200.0 2BeneficntArs 4.84 +2.62 Up118.0 3ZappElectrs 4.07 +2.05 Up101.5 4VivopwrIntrs 2.48 +1.11 Up 80.4 5PoetTech 3.52 +1.45 Up 70.0 6SYLATch 3.04 +1.16 Up 61.7 7DouYuIntlrs 17.61 +6.62 Up 60.2 8TrxadeGrp 16.93 +5.76 Up 51.6 9ConnexaSprs 12.85 +4.25 Up 49.4 10Baijiayunrs 5.40 +1.67 Up 44.8 11TROOPS 2.98 +.92 Up 44.7 12UnivrsPharrs 3.33 +.84 Up 33.7 13IrisEnrgy 15.03 +3.74 Up 33.1 14BenitecBiors 9.29 +2.30 Up 32.9 15SiriusXM 3.71 +.88 Up 31.1 16Shinecors 3.38 +.78 Up 30.0 17LongbrdPh 34.87 +7.84 Up 29.0 18Genasysh 2.71 +.60 Up 28.1 19TeslaInc 251.52 +53.64 Up 27.1 20MediWound 19.60 +4.08 Up 26.3 21DMktElektr 2.78 +.57 Up 25.8 22SeaStarMdrs 9.54 +1.95 Up 25.7 23Roadzen 2.79 +.57 Up 25.7 24TeraWulf 5.58 +1.13 Up 25.4 25PalladyneAI 2.00 +.40 Up 25.0 DOWNS Name LastChgPct. 1MicroAlgors 8.43 —7.88 Off 48.3 2MingZhuLgrs 1.42 —1.14 Off 44.5 3JiuziHldrs 2.60 —2.07 Off 44.3 4CyngnIncrs 4.23 —3.07 Off 42.1 5ANEWMED 1.50 — .98 Off 39.5 6RetoEcors 1.78 —1.15 Off 39.2 7NaaSTcrs 1.52 — .91 Off 37.4 8CartesTherrs 16.97 —10.04 Off 37.2 9Datasears 2.87 —1.63 Off 36.2 10SkyeBioscin 5.50 —2.51 Off 31.3 11ActelisNt 1.60 — .71 Off 30.7 12SunPower 2.08 — .88 Off 29.7 13SyntecOptA 2.16 — .89 Off 29.2 14Ardelyx 5.29 —2.12 Off 28.6 15ChXiangtai 2.09 — .79 Off 27.4 16PaciraBioSc 21.06 —7.55 Off 26.4 17FngrMotn 1.93 — .62 Off 24.3 18GeneratBio 2.16 — .66 Off 23.4 19ProcPharrs 1.73 — .51 Off 22.8 20ProPhaseLab 3.24 — .94 Off 22.5 21Mingtengn 2.22 — .63 Off 22.1 22DareBioscrs 3.15 — .88 Off 21.9 23CareMaxArs 2.18 — .61 Off 21.9 24Forwardrs 3.72 —1.04 Off 21.8 25Nuwellirs 4.02 —1.01 Off 20.1 —————————

