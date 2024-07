CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 545¼ 553½ 540¼ 547 +4¼ Dec 570¼ 578¼ 565¾ 572¼ +4¼ Mar 589½ 598¼ 586 593 +4½ May 602 608 597¼ 603¾ +4¼ Jul 605¼ 611½ 601¼ 607¼ +4 Sep 614¾ 622 612¼ 617½ +4¼ Dec 630 633½ 625¾ 630¾ +3¾ Mar 640¼ 640¼ 635½ 635½ — ½ Est. sales 68,490. Fri.’s sales 100,773 Fri.’s open int 418,761 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 391 399¾ 391 399½ +9 Dec 405¼ 414¾ 405¼ 414½ +9¾ Mar 419 429¼ 419 429 +10½ May 428½ 439 428½ 439 +10¾ Jul 436¾ 446½ 435¾ 446¼ +10½ Sep 439¼ 449 439¼ 449 +9¼ Dec 449 456 448¾ 456 +7¾ Mar 461¼ 466¼ 461¼ 466¼ +7 May 471¾ 472¾ 471¾ 472½ +7½ Jul 469 476½ 469 476½ +7¼ Dec 449 453 449 452 +4½ Dec 450 450 449½ 450 +2¼ Est. sales 277,566. Fri.’s sales 252,080 Fri.’s open int 1,582,877, up 2,159 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 336½ 348½ 336½ 344¾ +8 Dec 325¾ 338½ 325¾ 335½ +9½ Mar 341 341 341 341 +12¾ Est. sales 797. Fri.’s sales 403 Fri.’s open int 5,535 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1100½ 1118 1100½ 1117 +19¾ Sep 1041 1063½ 1040¾ 1062¾ +26 Nov 1040¾ 1067¼ 1040½ 1066¼ +30¼ Jan 1055½ 1081¾ 1055½ 1081 +30 Mar 1066¾ 1091¼ 1066¾ 1090½ +28¾ May 1076½ 1100 1076¼ 1099¼ +28 Jul 1084 1107½ 1083¾ 1106¾ +28 Aug 1090 1093 1089 1093 +17¾ Sep 1073¾ 1083½ 1073¾ 1082¼ +24¼ Nov 1062¼ 1082¼ 1061 1081 +24¾ Jan 1091 1091 1091 1091 +23¼ Nov 1073¾ 1084 1072 1084 +25 Nov 1060 1060 1060 1060 +9 Est. sales 193,344. Fri.’s sales 156,347 Fri.’s open int 841,357, up 255

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.