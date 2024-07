CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 542 547¼ 542 545¾ —8½ Sep 572 572¼ 556¼ 564¼ —7¾ Dec 595½ 595¾ 580¼ 588 —7½ Mar 615 615¼ 600¼ 607¾ —7¾ May 626¾ 626¾ 611¼ 618¼ —7½ Jul 629 629 616½ 623¼ —6¾ Sep 638 638 627 633 —5¾ Dec 648¾ 648¾ 640¾ 646¼ —4 Est. sales 93,357. Tue.’s sales 83,811 Tue.’s open int 411,906, up 380 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 399¾ 405¾ 399¾ 405¾ +5½ Sep 393¾ 398 390¾ 397¼ +3¼ Dec 408¼ 409¼ 404 408¾ +¼ Mar 423 423¼ 418¾ 422½ — ¾ May 433½ 433½ 429¼ 432½ —1½ Jul 442 442¼ 438 440¾ —2 Sep 443¾ 444 440 442½ —2¼ Dec 450 450¾ 446¼ 448¾ —2¼ Mar 460¼ 461½ 457¼ 458¾ —3¼ May 464¾ 465 464¾ 465 —3¼ Jul 471 471 467½ 469½ —2¾ Dec 450¾ 450¾ 447¼ 447¾ —3¾ Dec 450 450 447½ 447½ —3¾ Est. sales 406,731. Tue.’s sales 375,511 Tue.’s open int 1,561,542, up 13,380 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 301¾ 301¾ 296 299 —2½ Dec 308¼ 311¼ 303¼ 305¼ —4½ Mar 317 317 316 316 —4¾ Est. sales 857. Tue.’s sales 857 Tue.’s open int 5,328, up 14 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1165¼ 1165¼ 1135¾ 1142½ —19 Aug 1131 1138 1113¾ 1115¼ —16 Sep 1077 1083 1065 1067 —10½ Nov 1079¼ 1085½ 1068¼ 1070½ —9½ Jan 1095 1100 1083¼ 1085¼ —9¾ Mar 1104½ 1109½ 1093¼ 1095 —10½ May 1116 1119½ 1103½ 1105½ —10½ Jul 1125¾ 1129 1112¾ 1114¼ —11¾ Aug 1121 1122½ 1108½ 1111¼ —11¼ Sep 1101 1101 1091 1092 —12¾ Nov 1096¾ 1102 1087 1087 —13 Jan 1097½ 1097½ 1097½ 1097½ —12 Jul 1109½ 1109½ 1109 1109 —9¼ Nov 1076¼ 1079 1076¼ 1079 —6¼ Nov 1074½ 1074½ 1074½ 1074½ +1¾ Est. sales 266,690. Tue.’s sales 245,340 Tue.’s open int 814,807, up 7,229

