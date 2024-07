CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 569½ 578¾ 569¼ 572¼ +1¾ Dec 594 602½ 593¼ 596¼ +1¾ Mar 613½ 622 613 616¼ +2 May 623¼ 632¼ 623¼ 626½ +1¾ Jul 627¾ 636 627¾ 630¾ +1¼ Sep 641¾ 643½ 637¾ 640 +1¾ Dec 653½ 654¾ 649½ 652¾ +3 Est. sales 103,618. Mon.’s sales 93,760 Mon.’s open int 411,526, up 4,482 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 400¼ 406¾ 397 401¾ +6 Sep 393½ 398¾ 391¾ 394 +¾ Dec 408¼ 412¾ 406¼ 408¾ +1 Mar 423 427¼ 421 423½ +1 May 433¾ 438 432¼ 434 +½ Jul 442½ 446¾ 441¼ 443¼ +½ Sep 445 447¾ 443¼ 445 Dec 450¼ 453¾ 449½ 451 — ¼ Mar 462 464 461¾ 461¾ — ½ May 469¾ 469¾ 468½ 468½ Jul 472½ 474 472¼ 474 +1½ Dec 451½ 454¼ 451½ 454¼ +2 Est. sales 489,445. Mon.’s sales 440,941 Mon.’s open int 1,548,162, up 21,615 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 308½ 309½ 299½ 299½ —9 Dec 316¾ 316¾ 307½ 307½ —10¼ Est. sales 606. Mon.’s sales 606 Mon.’s open int 5,314, up 83 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1177 1185 1160 1160 —14¼ Aug 1147 1153 1128½ 1131½ —17½ Sep 1095 1098 1075¾ 1077¾ —19 Nov 1098 1101 1079 1081 —18½ Jan 1112¾ 1115¾ 1094½ 1096¼ —18¼ Mar 1122 1125 1105¾ 1107¼ —16¼ May 1131¼ 1133½ 1116¼ 1117½ —15 Jul 1140¼ 1143¼ 1126½ 1127½ —14¼ Aug 1129¾ 1130 1125 1125 —13½ Sep 1108¼ 1108¼ 1108¼ 1108¼ —10½ Nov 1115 1115¾ 1100¼ 1100¼ —12½ Jan 1118¾ 1119¼ 1118¾ 1119¼ —2½ Nov 1088¼ 1088¼ 1088¼ 1088¼ —9¼ Est. sales 270,811. Mon.’s sales 245,981 Mon.’s open int 807,578, up 2,661

