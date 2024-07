CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 556½ 568 552¾ 568 +14½ Sep 573½ 590¾ 567¾ 590½ +17 Dec 596¼ 613½ 591¼ 613 +16 Mar 613¾ 631¾ 609½ 631½ +16 May 623 640¼ 620½ 640¼ +15 Jul 626¾ 642¼ 624¼ 642¼ +14 Sep 639 648¼ 632 648 +11¼ Dec 648 659 645 659 +10½ Est. sales 132,624. Fri.’s sales 123,533 Fri.’s open int 406,781, up 2,675 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 397¼ 401¼ 391¾ 396 —1¼ Sep 407½ 410 401 406¾ — ¾ Dec 419½ 423¼ 414¾ 420¾ Mar 435 437¼ 429¼ 435 +¼ May 443¼ 446½ 439 444¾ +½ Jul 451½ 453½ 447 452½ +¾ Sep 448¾ 453¾ 448¼ 453¾ +3¼ Dec 454 459¼ 452¾ 459¼ +3¾ Mar 468½ 470¾ 466¾ 470¼ +3 May 475¼ 478½ 475 478½ +3¾ Jul 479½ 483 479½ 483 +3¼ Dec 456¾ 459½ 455¾ 458 +1¼ Est. sales 861,697. Fri.’s sales 810,288 Fri.’s open int 1,513,326, up 349 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 314¼ 319¼ 309 311½ —3½ Dec 327¼ 327¼ 317 319¼ —4 Est. sales 637. Fri.’s sales 637 Fri.’s open int 4,982, up 21 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1148¼ 1161¾ 1148¼ 1157¼ +6¾ Aug 1133½ 1147 1129¾ 1143 +9½ Sep 1100 1106½ 1094¼ 1104¼ +4¼ Nov 1104 1110 1097 1108½ +4½ Jan 1117 1124 1111½ 1122¾ +4¾ Mar 1122½ 1130 1118 1128¾ +5½ May 1129½ 1137¾ 1125¼ 1136¼ +6 Jul 1136¼ 1145¼ 1133 1143¾ +5¾ Aug 1131¼ 1131¼ 1131¼ 1131¼ —1½ Sep 1116¼ 1117¼ 1116¼ 1117¼ +7¾ Nov 1097½ 1113 1097½ 1112¼ +10¾ Jan 1113½ 1119½ 1113½ 1119½ +7¼ Est. sales 353,121. Fri.’s sales 330,955 Fri.’s open int 763,146, up 21,691

