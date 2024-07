CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 551 552½ 532 533¾ —17 Dec 576 576½ 557¼ 558¼ —17½ Mar 597½ 599¼ 579¼ 579¾ —17¾ May 609 609 592 593¼ —16½ Jul 615¼ 615½ 600 600 —16¼ Sep 624½ 624½ 612 612¼ —15 Dec 633¾ 634¾ 626½ 626½ —14½ Jul 625 625 625 625 —3¼ Est. sales 63,047. Fri.’s sales 133,519 Fri.’s open int 406,406, up 3,082 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 403 403 394 396½ —5½ Dec 416 416 408 410 —4¾ Mar 429¼ 429¼ 421¼ 423 —5 May 438½ 438½ 431¼ 432¾ —5¼ Jul 446½ 446½ 439¼ 440¾ —5 Sep 447 447¼ 442 443¾ —3¼ Dec 452½ 453¾ 449 450 —3 May 467½ 467¾ 466¼ 466¼ —3 Jul 470¼ 471¾ 469¾ 469¾ —3½ Dec 448 450¾ 448 448 —1¾ Jul 462½ 462½ 462 462 —3 Dec 447½ 447½ 447½ 447½ — ¾ Est. sales 556,176. Fri.’s sales 528,535 Fri.’s open int 1,567,621 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320¼ 321 311¼ 316¼ —2 Dec 318½ 320½ 311¼ 316¼ —2 Mar 315¼ 315¼ 315¼ 315¼ —5½ Est. sales 678. Fri.’s sales 678 Fri.’s open int 5,420 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1100 1101 1080½ 1082¼ —22¾ Sep 1048¾ 1056¾ 1036½ 1036½ —22 Nov 1057 1064 1042¾ 1042¾ —22½ Jan 1072¾ 1079¼ 1058 1058¼ —22½ Mar 1085¼ 1091¼ 1071¼ 1071½ —21¼ May 1096¼ 1102¼ 1082½ 1082¾ —21 Jul 1105¼ 1111½ 1092 1092¾ —20½ Aug 1091¼ 1091¼ 1089 1089 —20¼ Sep 1074¼ 1074¼ 1074¼ 1074¼ —18 Nov 1080¾ 1088 1072 1074¼ —16 Nov 1083 1083 1081½ 1081½ —6 Est. sales 119,182. Fri.’s sales 236,509 Fri.’s open int 829,606, up 10,414 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.65 46.65 45.18 46.07 —.58 Sep 46.19 46.19 44.94 45.82 —.57 Oct 45.50 45.60 44.37 45.18 —.68 Dec 45.33 45.47 44.07 44.81 —.78 Jan 45.32 45.38 44.01 44.68 —.83 Mar 45.15 45.15 44.05 44.65 —.85 May 45.29 45.31 44.12 44.58 —.94 Jul 45.19 45.19 44.15 44.66 —.84 Aug 44.80 44.80 44.00 44.07 —1.22 Sep 44.50 44.50 43.95 44.07 —.96 Oct 43.65 43.65 43.58 43.58 —1.08 Dec 43.95 44.10 43.38 43.60 —.98 Est. sales 93,297. Fri.’s sales 188,287 Fri.’s open int 542,390, up 5,152 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 338.00 338.00 335.30 336.20 —2.60 Sep 319.00 319.50 315.90 316.40 —3.20 Oct 311.00 312.40 307.30 307.40 —4.20 Dec 313.00 315.00 309.30 309.40 —4.70 Jan 314.70 316.20 310.60 310.60 —4.90 Mar 316.90 318.20 312.40 312.40 —5.10 May 319.70 320.90 315.40 315.40 —5.20 Jul 323.10 324.20 318.90 318.90 —5.20 Aug 323.00 323.00 320.00 320.00 —4.40 Sep 322.50 322.50 319.70 319.70 —4.30 Oct 320.00 320.00 318.30 318.30 —4.10 Dec 324.20 324.20 319.80 319.80 —5.00 Est. sales 55,638. Fri.’s sales 146,768 Fri.’s open int 526,974, up 1,118

