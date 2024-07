CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 569½ 578¾ 569¼ 572¾ +2¼ Dec 594 602½ 593¼ 596¾ +2¼ Mar 613½ 622 613 616½ +2¼ May 623¼ 632¼ 623¼ 627 +2¼ Jul 627¾ 636 627¾ 630¾ +1¼ Sep 641¾ 643¼ 638¾ 640¼ +2 Dec 653½ 654½ 650½ 650½ +¾ Est. sales 35,001. Mon.’s sales 93,760 Mon.’s open int 411,526, up 4,482 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 400¼ 406¾ 400¼ 402¾ +7 Sep 393½ 397¾ 391¾ 394 +¾ Dec 408¼ 411¾ 406¼ 408¼ +½ Mar 423 426¼ 421 423 +½ May 433¾ 437 432¼ 434 +½ Jul 442½ 446 441¼ 443 +¼ Sep 445 447 443¼ 445 Dec 450¼ 453 449½ 450¾ — ½ Mar 462 463¼ 461¾ 463¼ +1 Jul 472½ 473½ 472¼ 472¼ — ¼ Dec 451½ 454 451½ 452¼ Est. sales 169,954. Mon.’s sales 440,941 Mon.’s open int 1,548,162, up 21,615 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 308½ 309½ 301¼ 302½ —6 Dec 316¾ 316¾ 310 310 —7¾ Est. sales 330. Mon.’s sales 606 Mon.’s open int 5,314, up 83 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1177 1185 1172¾ 1174¾ +½ Aug 1147 1153 1140 1142½ —6½ Sep 1095 1098 1086 1086½ —10¼ Nov 1098 1101 1087½ 1087¾ —11¾ Jan 1112¾ 1115¾ 1102½ 1102¾ —11¾ Mar 1122 1125 1112 1112¾ —10¾ May 1131¼ 1133½ 1121¾ 1122½ —10 Jul 1140¼ 1143¼ 1131¼ 1132½ —9¼ Aug 1129¾ 1130 1129¾ 1129¾ —8¾ Nov 1115 1115¾ 1104¼ 1105 —7¾ Jan 1118¾ 1119¼ 1118¾ 1119¼ —2½ Est. sales 104,428. Mon.’s sales 245,981 Mon.’s open int 807,578, up 2,661 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 48.51 48.60 47.55 47.55 —1.45 Aug 49.08 49.08 47.13 47.41 —1.68 Sep 48.84 48.84 47.00 47.30 —1.57 Oct 48.42 48.43 46.66 46.90 —1.58 Dec 48.20 48.23 46.48 46.73 —1.53 Jan 48.00 48.08 46.44 46.67 —1.45 Mar 48.02 48.02 46.47 46.69 —1.33 May 47.90 47.96 46.57 46.74 —1.27 Jul 47.94 48.03 46.64 46.80 —1.20 Dec 47.09 47.09 45.79 45.79 —1.30 Est. sales 125,938. Mon.’s sales 169,755 Mon.’s open int 555,029 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 378.50 381.80 375.90 378.10 —1.40 Aug 350.00 350.90 343.50 345.30 —4.70 Sep 328.00 328.90 324.20 325.10 —2.90 Oct 318.90 320.00 316.40 316.50 —2.40 Dec 321.40 322.70 319.20 319.40 —2.00 Jan 322.10 323.40 320.10 320.20 —1.90 Mar 323.40 324.60 321.40 321.50 —1.90 May 325.70 326.60 323.60 323.60 —2.10 Jul 328.70 329.90 326.80 326.90 —1.90 Aug 328.90 329.80 326.80 327.10 —1.40 Sep 327.80 328.90 326.00 326.00 —1.40 Oct 324.80 325.00 323.70 324.00 —.50 Dec 325.70 326.90 325.20 325.80 —.30 Jan 326.60 326.90 325.30 325.30 —.60 Est. sales 91,336. Mon.’s sales 169,815 Mon.’s open int 515,602, up 2,969

