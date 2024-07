CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 542 547¼ 542 543½ —10¾ Sep 572 572¼ 556¼ 561½ —10½ Dec 595½ 595¾ 580¼ 585 —10½ Mar 615 615¼ 600¼ 605 —10½ May 626¾ 626¾ 611¼ 615¾ —10 Jul 629 629 616½ 620¾ —9¼ Sep 638 638 627 631 —7¾ Dec 648¾ 648¾ 640¾ 644 —6¼ Mar 652¾ —5 May 653¼ —3½ Jul 629 —3¼ Est. sales 93,357. Tue.’s sales 83,811 Tue.’s open int 411,906, up 380 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 399¾ 405¾ 399¾ 403¼ +3 Sep 393¾ 398 390¾ 395¾ +1¾ Dec 408¼ 409¼ 404 407¼ —1¼ Mar 423 423¼ 418¾ 421 —2¼ May 433½ 433½ 429¼ 431 —3 Jul 442 442¼ 438 439 —3¾ Sep 443¾ 444 440 441 —3¾ Dec 450 450¾ 446¼ 447¾ —3¼ Mar 460¼ 461½ 457¼ 458½ —3½ May 464¾ 465 464¾ 464¾ —3½ Jul 471 471 467½ 468¾ —3½ Sep 447¾ —3¾ Dec 450¾ 450¾ 447 447 —4½ Jul 462¼ —4½ Dec 450 450 447½ 447½ —3¾ Est. sales 406,731. Tue.’s sales 375,511 Tue.’s open int 1,561,542, up 13,380 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 310 +1¾ Sep 301¾ 301¾ 295½ 296 —5½ Dec 308¼ 311¼ 303 303¼ —6½ Mar 317 317 310¼ 310¼ —10½ May 316½ —10½ Jul 322¼ —10½ Sep 318 —10½ Dec 324¾ —10½ Mar 321¾ —10½ May 327¾ —10½ Jul 335¾ Sep 351½ Est. sales 857. Tue.’s sales 857 Tue.’s open int 5,328, up 14 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1165¼ 1165¼ 1135¾ 1141¼ —20¼ Aug 1131 1138 1112 1113¼ —18 Sep 1077 1083 1062¾ 1063¾ —13¾ Nov 1079¼ 1085½ 1066 1067 —13 Jan 1095 1100 1080¾ 1082 —13 Mar 1104½ 1109½ 1090¾ 1092 —13½ May 1116 1119½ 1101 1102¼ —13¾ Jul 1125¾ 1129 1110¾ 1111¾ —14¼ Aug 1121 1122½ 1108¼ 1108¼ —14¼ Sep 1101 1101 1090 1090 —14¾ Nov 1096¾ 1102 1084¾ 1085¾ —14¼ Jan 1097½ 1097½ 1095½ 1095½ —14 Mar 1095 —14 May 1098¾ —13¾ Jul 1109½ 1109½ 1104½ 1104½ —13¾ Aug 1098½ —13¾ Sep 1083½ —8¾ Nov 1076¼ 1079½ 1076¼ 1076½ —8¾ Jul 1082½ —8¾ Nov 1074½ 1074½ 1064 1064 —8¾ Est. sales 266,690. Tue.’s sales 245,340 Tue.’s open int 814,807, up 7,229 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 46.94 46.95 46.26 46.26 —.60 Aug 47.13 47.40 46.21 46.34 —.61 Sep 46.79 47.21 46.03 46.14 —.65 Oct 46.41 46.80 45.68 45.76 —.69 Dec 46.38 46.63 45.49 45.58 —.73 Jan 46.29 46.58 45.37 45.46 —.85 Mar 46.43 46.63 45.36 45.44 —.97 May 46.50 46.73 45.44 45.52 —1.04 Jul 46.60 46.82 45.49 45.57 —1.09 Aug 46.11 46.11 45.39 45.39 —1.13 Sep 45.89 45.89 45.16 45.16 —1.13 Oct 45.32 45.54 44.80 44.80 —1.14 Dec 45.61 45.99 44.72 44.72 —1.15 Jan 44.73 —1.15 Mar 44.76 —1.14 May 44.73 —1.14 Jul 44.56 —1.14 Aug 44.29 —1.14 Sep 44.31 —1.14 Oct 44.18 —1.14 Dec 44.38 —1.14 Jul 44.27 —1.14 Oct 44.26 —1.14 Dec 44.00 —1.14 Est. sales 240,568. Tue.’s sales 231,326 Tue.’s open int 542,792 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 379.00 379.00 374.50 376.30 +.10 Aug 346.00 347.20 338.10 339.20 —6.10 Sep 326.00 327.20 320.70 321.20 —4.00 Oct 316.20 318.00 313.60 313.90 —2.20 Dec 318.70 320.60 316.10 316.40 —2.30 Jan 319.70 321.30 317.10 317.50 —2.10 Mar 321.00 322.50 318.70 319.00 —1.90 May 324.20 324.50 321.50 321.70 —1.40 Jul 327.10 327.60 324.90 325.20 —1.20 Aug 327.30 330.80 325.50 325.60 —.90 Sep 327.00 328.20 325.00 325.00 —1.00 Oct 325.30 325.30 322.60 322.60 —1.70 Dec 326.80 326.90 324.20 324.50 —1.60 Jan 325.00 325.50 324.60 324.60 —1.50 Mar 323.70 324.80 323.40 323.40 —.50 May 324.40 325.70 322.70 322.70 —.10 Jul 327.10 327.60 323.90 323.90 Aug 326.90 326.90 322.10 322.10 +.30 Sep 327.40 327.40 322.30 322.30 +.70 Oct 322.10 +1.20 Dec 322.90 +2.30 Jul 334.40 +2.30 Oct 334.40 +2.30 Dec 337.90 Est. sales 202,976. Tue.’s sales 194,073 Tue.’s open int 521,102, up 5,500

