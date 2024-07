CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 552¼ 553 552¼ 553 —19¼ Sep 589¼ 590¾ 566 570½ —20 Dec 612½ 613¾ 590 594½ —19 Mar 630¾ 631½ 609½ 614¼ —17¾ May 641 641 620¼ 624¾ —17¼ Jul 645 645 625 629½ —15¼ Sep 648½ 649½ 634¾ 638¼ —14 Dec 658½ 658½ 647 649¾ —12¾ Mar 657¼ —11¼ May 656½ —10½ Jul 632¼ —10¼ Est. sales 78,447. Fri.’s sales 73,759 Fri.’s open int 407,044, up 1,005 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 411¾ 411¾ 394½ 395¾ —15½ Sep 409½ 410 391¼ 393¼ —17¼ Dec 423 423¾ 405¾ 407¾ —16¼ Mar 437½ 437½ 420½ 422½ —15½ May 447¼ 447¼ 431½ 433½ —14 Jul 455 455¼ 440¾ 442¾ —12½ Sep 454¾ 454¾ 443 445 —9½ Dec 459 459¼ 449½ 451¼ —7¾ Mar 466½ 466½ 460½ 462¼ —7¾ May 469¾ 469¾ 468½ 468½ —7½ Jul 479 479 472½ 472½ —7½ Sep 452¼ —5 Dec 456¾ 456¾ 451 452¼ —4¼ Jul 467½ —4¼ Dec 454 454 451½ 452 —4½ Est. sales 230,830. Fri.’s sales 210,580 Fri.’s open int 1,526,547, up 4,461 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 312½ —4¾ Sep 314 315 304¼ 308½ —5¼ Dec 321¼ 323¾ 313½ 317¾ —4¾ Mar 326 329¼ 326 329¼ —3 May 335½ —3 Jul 341¼ —3 Sep 337 —3 Dec 343¾ —3 Mar 340¾ —3 May 346¾ —3 Jul 343½ —3 Sep 359¼ —3 Est. sales 432. Fri.’s sales 432 Fri.’s open int 5,231, up 66 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1181¾ 1181¾ 1167¼ 1174¼ —14¼ Aug 1162 1162½ 1142 1149 —17¼ Sep 1122 1123 1092 1096¾ —29¼ Nov 1124½ 1125¼ 1094¼ 1099½ —30¼ Jan 1135 1139¼ 1109¼ 1114½ —29¼ Mar 1144¾ 1144¾ 1117¾ 1123½ —25¾ May 1151½ 1155 1126½ 1132½ —23¼ Jul 1162½ 1162½ 1135½ 1141¾ —22 Aug 1137¼ 1138½ 1137¼ 1138½ —20¾ Sep 1117¼ 1118¾ 1117¼ 1118¾ —18½ Nov 1129½ 1129½ 1108½ 1112¾ —16¾ Jan 1121¾ —16½ Mar 1121¼ —16 May 1124¾ —16 Jul 1130 1130¾ 1130 1130¾ —16 Aug 1124¾ —16 Sep 1104½ —16¼ Nov 1095¾ 1097½ 1095¾ 1097½ —16¼ Jul 1103½ —16¼ Nov 1085 —16¼ Est. sales 186,266. Fri.’s sales 175,958 Fri.’s open int 804,917, up 8,039 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 48.76 49.00 48.68 49.00 —.62 Aug 49.62 49.62 48.70 49.09 —.46 Sep 49.30 49.30 48.47 48.87 —.46 Oct 48.84 48.84 48.06 48.48 —.45 Dec 48.61 48.61 47.81 48.26 —.44 Jan 48.37 48.39 47.67 48.12 —.41 Mar 48.22 48.22 47.52 48.02 —.33 May 48.00 48.09 47.47 48.01 —.30 Jul 48.04 48.10 47.50 48.00 —.27 Aug 47.53 47.78 47.48 47.78 —.22 Sep 47.28 47.52 47.20 47.52 —.16 Oct 47.16 —.11 Dec 46.99 47.11 46.39 47.09 —.07 Jan 47.10 —.06 Mar 47.13 —.05 May 46.97 —.05 Jul 46.80 —.05 Aug 46.53 —.05 Sep 46.55 —.05 Oct 46.42 —.05 Dec 46.62 —.05 Jul 46.51 —.05 Oct 46.50 —.05 Dec 46.24 —.05 Est. sales 219,473. Fri.’s sales 213,540 Fri.’s open int 559,257 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 386.50 386.50 377.30 379.50 —7.50 Aug 357.10 357.20 349.00 350.00 —7.20 Sep 337.20 337.20 327.60 328.00 —9.40 Oct 328.70 329.40 318.30 318.90 —10.80 Dec 331.50 332.20 320.60 321.40 —11.10 Jan 331.60 331.70 321.30 322.10 —10.60 Mar 331.90 332.20 322.70 323.40 —9.50 May 333.30 333.50 325.00 325.70 —8.30 Jul 335.50 338.00 328.00 328.80 —7.50 Aug 335.70 337.30 328.10 328.50 —6.90 Sep 336.40 336.40 327.20 327.40 —6.10 Oct 327.70 328.30 324.50 324.50 —5.60 Dec 329.40 329.80 325.50 326.10 —5.00 Jan 325.90 —4.80 Mar 323.80 —4.50 May 322.70 —4.50 Jul 332.50 332.50 323.80 323.80 —4.50 Aug 321.80 —4.60 Sep 321.70 —4.50 Oct 320.90 —4.50 Dec 320.50 —4.60 Jul 332.00 —1.10 Oct 332.00 —1.10 Dec 337.90 —.40 Est. sales 1,368,869. Fri.’s sales 134,987 Fri.’s open int 512,633, up 4,413

