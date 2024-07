CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 562 562 561½ 561½ —7¾ Sep 589 590¼ 578½ 581 —9¼ Dec 611¾ 612¾ 602½ 604¾ —7¾ Mar 629½ 630¾ 621½ 623¾ —7 May 637¾ 639¼ 631¼ 633 —6¾ Jul 638 641 633¾ 634¾ —7 Sep 645¾ 646¼ 641½ 642¼ —6½ Dec 656½ 656½ 652½ 653 —6½ Mar 659¼ —6 May 657¾ —6 Jul 633½ —5¾ Est. sales 132,202. Mon.’s sales 125,853 Mon.’s open int 404,268 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 398¼ 403¾ 398¼ 402 +3¾ Sep 408 413¾ 405¾ 408 +1 Dec 421¾ 426½ 419½ 421¼ +¾ Mar 435¾ 440 433¾ 435 +¼ May 445½ 449 443½ 444¾ +¼ Jul 453½ 457 451½ 452½ Sep 453 456 450¾ 452 —1¼ Dec 458½ 461¼ 455¼ 456½ —2¼ Mar 469¾ 472¼ 466¼ 467¼ —3¾ May 477¼ 479¼ 472½ 473½ —4¾ Jul 482¼ 484 475½ 477¼ —5½ Sep 454½ —4¾ Dec 459 459½ 453¼ 454 —4½ Jul 473 473 469¼ 469¼ —4½ Dec 454¼ —4¾ Est. sales 410,983. Mon.’s sales 369,867 Mon.’s open int 1,513,325 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 313 314½ 313 314½ —1½ Sep 316 317 307½ 311 —4¼ Dec 322½ 325¾ 311¼ 316¾ —7 Mar 325½ 327½ 325 327½ —7 May 333¾ —7 Jul 339½ —7 Sep 335¼ —7 Dec 342 —7 Mar 339 —7 May 345 —7 Jul 341¾ —7 Sep 357½ —7 Est. sales 482. Mon.’s sales 482 Mon.’s open int 5,023, up 41 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1159¼ 1175 1159¼ 1165 +5½ Aug 1145 1161¾ 1143¾ 1150¼ +4¼ Sep 1106½ 1120½ 1105¾ 1110¾ +3¼ Nov 1110¾ 1124 1108¾ 1113 +2 Jan 1123¼ 1137¼ 1122¾ 1126½ +1½ Mar 1129 1143 1128½ 1131 +¼ May 1137¼ 1150 1135 1137½ —1 Jul 1147 1158¾ 1143½ 1145½ —1¼ Aug 1141 1141 1140¾ 1140¾ — ¾ Sep 1128 1128 1117¼ 1118¾ —1½ Nov 1114 1124½ 1109¼ 1111¼ —2¾ Jan 1127½ 1127½ 1120¾ 1120¾ —2½ Mar 1120 —2½ May 1123¼ —2½ Jul 1129¼ —2¼ Aug 1123¼ —2¼ Sep 1103 —2 Nov 1096 —2 Jul 1102 —2 Nov 1083½ —2 Est. sales 236,420. Mon.’s sales 223,122 Mon.’s open int 775,806, up 12,660 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 46.29 47.08 46.29 46.93 +1.10 Aug 46.03 47.25 45.78 47.04 +1.01 Sep 45.96 47.18 45.75 46.95 +.97 Oct 45.67 46.97 45.55 46.74 +.97 Dec 45.67 46.94 45.53 46.72 +.97 Jan 45.69 46.97 45.55 46.74 +1.01 Mar 45.76 47.01 45.58 46.76 +.98 May 45.75 47.08 45.68 46.81 +.94 Jul 45.79 47.13 45.75 46.84 +.91 Aug 46.62 46.62 46.61 46.61 +.91 Sep 46.15 46.52 46.15 46.34 +.94 Oct 45.51 45.95 45.51 45.95 +.95 Dec 44.85 46.10 44.85 45.90 +1.01 Jan 45.89 +1.01 Mar 45.91 +1.01 May 45.79 +.95 Jul 44.88 45.62 44.88 45.62 +.79 Aug 45.35 +.79 Sep 45.37 +.79 Oct 45.24 +.79 Dec 45.46 +.79 Jul 45.35 +.79 Oct 45.34 +.79 Dec 45.08 +.79 Est. sales 250,588. Mon.’s sales 230,588 Mon.’s open int 572,325 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 366.20 370.80 366.20 368.90 +3.20 Aug 349.80 355.20 349.20 350.30 +1.30 Sep 333.40 338.80 332.80 333.20 —1.60 Oct 328.50 331.60 325.20 325.50 —3.60 Dec 332.90 334.90 327.90 328.30 —4.30 Jan 333.00 335.50 328.40 328.90 —4.60 Mar 334.20 336.40 329.00 329.50 —5.00 May 334.90 337.90 330.20 330.90 —5.10 Jul 338.80 340.60 333.10 333.60 —5.20 Aug 339.00 340.00 332.90 333.00 —5.30 Sep 338.20 338.20 331.00 331.40 —5.40 Oct 333.60 333.60 328.30 328.30 —5.60 Dec 334.70 336.40 329.20 329.50 —5.20 Jan 329.20 —5.50 Mar 326.90 —6.00 May 325.90 —6.10 Jul 327.10 —6.10 Aug 325.30 —6.00 Sep 325.10 —6.30 Oct 324.40 —6.10 Dec 324.00 —6.10 Jul 332.00 Oct 332.00 Dec 337.80 —.50 Est. sales 178,887. Mon.’s sales 173,985 Mon.’s open int 489,153, up 3,022

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.