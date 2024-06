1Regisrs 23.00 +18.04 Up363.7 2MicroAlgors 16.31 +12.45 Up322.5 3AlimeraSci 5.56 +2.41 Up 76.5 4LaRosaHldn 2.11 +.70 Up 49.6 5NanoNucln 23.44…

1Regisrs 23.00 +18.04 Up363.7 2MicroAlgors 16.31 +12.45 Up322.5 3AlimeraSci 5.56 +2.41 Up 76.5 4LaRosaHldn 2.11 +.70 Up 49.6 5NanoNucln 23.44 +7.71 Up 49.0 6AlnylamPh 243.00 +77.30 Up 46.7 7Roadzen 2.22 +.67 Up 43.2 8SolunaHldgpf 5.32 +1.60 Up 43.0 9DigitlBrndwt 11.40 +3.40 Up 42.5 10ElutiaA 4.96 +1.46 Up 41.7 11VSMediars 2.00 +.58 Up 40.8 12Lightbridge 3.37 +.96 Up 39.8 13AlarumTch 41.71 +11.60 Up 38.5 14ToughBltrs 5.20 +1.41 Up 37.2 15GeoVaxLab 3.19 +.86 Up 36.7 16DiaMedicaT 2.95 +.79 Up 36.6 17GSESystmrs 4.60 +1.22 Up 36.1 18EaglePharm 5.60 +1.46 Up 35.3 19Aterianrs 2.81 +.73 Up 35.1 20pdvWireless 39.59 +10.09 Up 34.2 21Trumpwt 21.30 +5.31 Up 33.2 22CoffeeHldg 2.34 +.57 Up 32.2 23ScrippsEW 3.14 +.76 Up 31.9 24KalaBio 7.09 +1.69 Up 31.3 25Daktronics 13.95 +3.24 Up 30.3 DOWNS Name LastChgPct. 1BlujayDiars .70 —2.31 Off 76.8 2LeadReEstn 2.21 —6.49 Off 74.6 3NaaSTcrs 2.43 —3.25 Off 57.2 4IntractvStrrs 1.41 —1.67 Off 54.2 5ConnsInc 1.11 —1.09 Off 49.5 6ChXiangtai 2.88 —2.53 Off 46.8 7Accolade 3.58 —2.56 Off 41.7 8ElicioTher 4.11 —2.57 Off 38.5 9PainTherap 12.35 —7.67 Off 38.3 10U-BXTechn 7.27 —4.25 Off 36.9 11ThundrPwr 1.65 — .91 Off 35.5 12Mingtengn 2.85 —1.56 Off 35.4 13Nuwellirs 5.03 —2.32 Off 31.6 14Staffng360rs 2.10 — .95 Off 31.1 15LyellImm 1.45 — .60 Off 29.3 16RegulusTh 1.79 — .73 Off 28.9 17CryoPortrs 6.91 —2.79 Off 28.8 18KuraSushi 63.09 —24.94 Off 28.3 19GRIBiors 1.92 — .74 Off 27.8 20CrwnElectrs 4.46 —1.69 Off 27.5 21AkariTherars 2.70 —1.01 Off 27.2 22Longeveronrs 1.61 — .59 Off 26.8 23ImmutepLtd 2.01 — .73 Off 26.6 24CalciMedic 3.96 —1.39 Off 26.0 25Soligenixrs 2.58 — .88 Off 25.4 —————————

