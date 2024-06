Qué es y qué significa ser queer

(CNN) — Durante la mayor parte de su historia, la palabra “queer” significaba algo inusual o fuera de lo común.…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Durante la mayor parte de su historia, la palabra “queer” significaba algo inusual o fuera de lo común. Luego fue cooptada como insulto homófobo durante gran parte del siglo XX, antes de que las personas de las comunidades LGBT reclamaran el término.

Entonces, los activistas LGBTQ que se identificaban como queer demostraron que estaban orgullosos de ser diferentes. Grupos de activistas LGBTQ como Queer Nation coreaban “¡Estamos aquí! ¡Somos queer! Acostúmbrate!” como llamada unificadora a la acción para todas las personas LGBTQ.

Ahora, queer es un término preferido por algunas personas LGBTQ por su naturaleza expansiva y fluida, aunque otras lo rechazan por cómo se utilizó en el pasado. Para muchos de los que adoptan el término queer, la identidad no es fija, sino que evoluciona, y “queer” puede englobar tanto la sexualidad como la identidad de género a lo largo de la vida de una persona.

“Queerness es turbio por definición: esencialmente, lo que no es la norma”, afirma Maya Satya Reddy, fundadora del Queer Asian Social Club, un colectivo que aboga por mejorar la visibilidad de los asiático-estadounidenses LGBTQ en los medios de comunicación. “Creo que el queerness me dio y me sigue dando mucho espacio para fluir entre identidades o entre lo que algo significa para mí ese día”.

Esto es lo que significa ser la Q de LGBTQ.

Qué significa “queer” hoy

Queer es un término amplio utilizado por algunas personas LGBTQ para describir su sexualidad, identidad de género o ambas. Pueden preferirlo quienes consideran que otros términos como “gay” o “bisexual” son demasiado restrictivos o estrechos, así como algunas personas cuyas identidades son fluidas y evolucionan.

“(Queer) incluye todas las identidades y experiencias vividas que se incluyen en el acrónimo LGBTQ: personas que podrían identificarse como lesbianas, gays, bisexuales o transexuales”, afirma Samuel Allen, profesor clínico adjunto de la Universidad Northwestern y terapeuta del Instituto de la Familia, donde se centra en la salud y el bienestar de las personas del colectivo LGBTQ.

Las personas no binarias, es decir, aquellas cuya identidad de género no encaja en las categorías binarias de hombre o mujer, o que no se identifican con ningún género, también podrían identificarse como queer, afirma Allen. El término puede convenir a las personas que tienen una relación menos estricta o estática con el género.

¿Qué es el género no binario?

Historia del uso de “queer” contra las personas LGBTQ

Queer se utilizaba como una palabra relativamente inocua cuando entró en el léxico inglés a principios del siglo XVI. Por aquel entonces, “queer” significaba peculiar, raro o fuera de lugar, explica Gregory Coles, académico de la lengua que ha estudiado la historia de los insultos y cómo son reclamados por las personas marginadas contra las que se utilizan.

Se cree que “queer” no se utilizó como insulto homófobo sino hasta finales del siglo XIX, explica Coles. En una carta privada de 1894, el noble británico John Douglas se refirió burlonamente a los hombres atraídos por otros hombres como “queers snobs”, entre ellos el dramaturgo irlandés Oscar Wilde, con quien uno de sus hijos mantenía una relación, según los Archivos Nacionales del Reino Unido.

El dramaturgo demandó a Douglas por difamación, pero cuando la carta se hizo pública, se presentaron cargos por indecencia grave contra Wilde (los actos homosexuales eran ilegales en el Reino Unido, donde Wilde vivía). Wilde fue condenado a dos años de trabajos forzados, lo que destruyó su reputación de escritor célebre y mermó sus ahorros.

El dramaturgo y escritor irlandés Oscar Wilde fue condenado por cargos de indecencia grave tras hacerse pública una carta en la que se refería a Wilde y a otros homosexuales como “queers snobs”. Crédito: W. and D. Downey/Hulton Archive/Getty Images

El uso despectivo de “queer” empezó a superar la definición original de la palabra. En la década de 1920, la palabra había dejado de ser de uso popular debido a su nueva asociación homófoba, explica Coles.

“Cuando la palabra aparecía, solía conllevar el mismo nivel de odio que el uso original de Douglas, unido a la misma determinación de destruir las vidas de los ‘queers'”, dijo Coles. “La mayoría de las veces, la palabra se asociaba a la violencia física”.

Por qué algunas personas LGBTQ prefieren el término queer

Queer es ambiguo a propósito, dijo Kaila Adia Story, profesora asociada de la Universidad de Louisville que estudia la intersección entre raza y sexualidad: Libera a las personas LGBTQ que utilizan el término para describirse a sí mismas de tener que especificar las particularidades de su identidad, al tiempo que reconoce que no suscriben la heteronormatividad, o la creencia de que ser heterosexual es la norma de comportamiento sexual.

“Queer significa no dejar que la sociedad, las instituciones, los amigos o los seres queridos definan quién eres o quién esperas ser”, afirma Story. “Significa definirte por ti mismo, vivir con valentía y sin pedir disculpas”.

Pride: ¿por qué es junio el mes del orgullo LGBTQ?, ¿cuál es su origen y cómo se celebra?

El término también evita algunas de las expectativas y estereotipos que acompañan a términos como “gay” o “lesbiana”, que hacen referencia explícita al género.

La sexualidad no tiene por qué tener una definición específica, y el término “queer” permite a la gente aprender quiénes son y reivindicarlo por sí mismos”, afirma la Dra. Lexx Brown-James, terapeuta y educadora sexual que copresenta “Queer Sex Ed”, una serie web de la organización de defensa del colectivo LGBTQ It Gets Better.

Espectadores entusiastas al margen de la marcha del Orgullo de Nueva York en 2017. Crédito: Albin Lohr-Jones/SIPA/AP

Los jóvenes en particular se han inclinado por la palabra porque están creciendo en una época en la que la forma en que identificamos nuestras sexualidades y géneros está evolucionando y diversificándose más allá del binario de hombre y mujer, gay o heterosexual, dijo Allen. Antes de que el término “no binario” se utilizara con más frecuencia, la nueva y más amplia definición de “queer” inspiró el término “genderqueer”, que también se refiere a las personas cuya identidad de género no es únicamente masculina o femenina.

“Con el acrónimo (LGBT), realmente no hay espacio para ellos”, dijo Allen. “Queer ofrece la oportunidad de una visión un poco más amplia”.

Reddy dijo que se ha sentido más cómoda utilizando queer que gay o lesbiana porque los términos “tradicionalmente han evocado imágenes muy específicas” que no se alinean con su autopercepción.

“Eso no se parece a mí”, dijo. “Para mí, ‘queer’ se sitúa realmente en el espacio intermedio” entre las rígidas divisiones de género y sexualidad.

Según estudios recientes, los adultos de la generación Z se identifican como LGBTQ en mucha mayor medida que los estadounidenses de más edad. Queer se está convirtiendo en un identificador más común entre las personas LGBTQ, particularmente entre la Gen Z, dijo Allen, pero no es una “preferencia universal”. Algunas personas LGBTQ de generaciones anteriores siguen considerando ofensivo el término, dada su historia como insulto homófobo a lo largo del siglo XX.

“¿Es demasiado lejos?”: Cómo la película queer “But I’m Cheerleader” rompió fronteras en 1999

Cómo las personas LGBTQ recuperaron la palabra

En 1990, un grupo de activistas de ACT UP, la organización con sede en Nueva York destinada a poner fin a la crisis del sida, presentó su nueva iniciativa: Queer Nation, una iniciativa de defensa dedicada a acabar con la discriminación de todas las personas LGBTQ.

Fueron de los primeros manifestantes (o al menos de los más visibles) en rehabilitar la palabra “queer” para convertirla no sólo en un término de identificación, sino en un elemento unificador en el que cupieran todas las personas LGBTQ, según el académico del lenguaje Coles.

Por aquel entonces, “queer” seguía considerándose un epíteto. En un folleto distribuido en el Desfile del Orgullo de Nueva York en 1990, Queer Nation explicaba su decisión de llamar “queer” a las personas LGBTQ. En un extracto facilitado por Coles, Queer Nation escribió: “Utilizar ‘queer’ es una forma de recordarnos cómo nos percibe el resto del mundo… Sí, queer puede ser una palabra dura, pero también es un arma astuta e irónica que podemos robar de las manos del homófobo y utilizar en su contra”.

En 1990, debutó el grupo activista Queer Nation. Sus miembros fueron de los primeros en reclamar queer a los homófobos que lo utilizaban como insulto. Crédito: Zoe Selsky/AP

Adoptar el término “queer” también fue una decisión política, afirma Coles: “En lugar de tratar las preocupaciones de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y otros grupos como algo muy distinto, ‘queer’ ofrecía una única palabra unificadora que permitía a todas estas personas unirse y luchar por sus intereses comunes con mayor influencia política”, afirmó Coles.

Los académicos pronto siguieron el ejemplo de Queer Nation y empezaron a incluir el término en sus trabajos: Teresa de Lauretis organizó en 1990 una conferencia de teóricos queer, y Eve Kosofsky Sedgwick, que ayudó a popularizar el término estudios queer en lugar de estudios sobre gays y lesbianas, afirmó en un libro de 1993 que dentro de lo queer hay espacio para “una malla abierta de posibilidades, lagunas, solapamientos, disonancias y resonancias” en los debates sobre género y sexualidad”.

Series de televisión como “Queer as Folk” y “Queer Eye for the Straight Guy” expusieron aún más al público a una interpretación diferente del término: queer, tal y como se utilizaba en esas series, “seguía implicando extrañeza y diferencia respecto a la norma sexual, pero esa extrañeza era ahora una cuestión de orgullo autoconsciente”, afirmó Coles.

El reparto original de “Queer Eye for the Straight Guy” ayudó a popularizar el uso de “queer” como una forma de identificación afirmativa, dijo Coles. Crédito: Matthew Peyton/Bravo/Everett Collection

En 2016, la organización de defensa LGBTQ en los medios GLAAD recomendó formalmente que los medios adoptaran la versión más larga del acrónimo para incluir la Q, de queer. Con su recomendación, LGBTQ acabó desbancando a LGBT como el acrónimo que muchos medios utilizaban para describir a las personas queer.

Estas son las mejores películas con temática LGBTQ+, según Rotten Tomatoes

Por qué queer sigue siendo controvertido

A pesar de la prevalencia de queer, su uso sigue siendo un punto de controversia entre las personas LGBTQ, en particular las de generaciones mayores.

Larry Kramer, el difunto dramaturgo y activista de los derechos LGBTQ, se hizo famoso por su aversión al uso de la palabra para identificarse, y en 2009 dijo a un auditorio de la Universidad de Yale: “¡Yo no soy queer! Y ustedes tampoco. ¿Cuándo dejaremos de usar esta palabra adolescente y degradante para identificarnos?”.

Para quienes no crecieron escuchando el uso de esta palabra como insulto, es posible que su peso no quede registrado, afirma Coles.

Pero la palabra puede seguir teniendo el “peso de décadas de trauma” para las generaciones más antiguas de activistas LGBTQ, para quienes “queer” siempre fue un ataque a su identidad.

“Puede ser duro ver que una palabra que se utilizó para insultarte se utiliza ampliamente y se abraza”, afirmó la Dra. Lexx, terapeuta y educadora sexual.

El desacuerdo sobre el uso de la palabra “queer” da a las personas LGBTQ la oportunidad de reflexionar sobre la historia de la palabra y, con suerte, de entenderse mejor entre sí, dijo Reddy.

“Me identifico así porque es como me siento”, dijo Reddy. “Y a una persona de otra generación puede no gustarle o sentirse incómoda con la palabra queer. Eso nos da la oportunidad de preguntarnos por qué. Sea cual sea el motivo, ¿cómo podemos respetarlo y garantizar que haya espacio para lo que todos sentimos al mismo tiempo?”.

Para muchos jóvenes es liberador encontrar un término que describa quiénes son cuando otros identificadores no encajan, afirma Allen. Pero también espera que los jóvenes que se identifican como queer reconozcan el significado cargado del término.

“Mi esperanza es que utilicen el término intencionadamente y con el debido reconocimiento de su historia”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.