CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 562 563 546½ 551¾ —9¾ Sep 576¾ 579 564¼ 570½ —5¼ Dec 600¼ 602¾ 589 594 —5¾ Mar 619 621 607¼ 612¼ —6 May 628¼ 631¼ 618¼ 623 —5¾ Jul 632 634 621¾ 626½ —5¼ Sep 639 640¼ 630½ 634¾ —4 Dec 649 651½ 641½ 646 —2¾ Mar 650 650 650 650 —4¾ Est. sales 212,381. Fri.’s sales 199,190 Fri.’s open int 400,327 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 435 436 425 430¾ —4¼ Sep 441 442 430½ 436¾ —3¾ Dec 454¼ 455 443 449½ —3¾ Mar 465 465¾ 455 460¾ —3¼ May 472½ 473 463 469 —2¾ Jul 477¾ 478¾ 469¼ 475 —2½ Sep 463¾ 463¾ 459½ 463¼ —1¼ Dec 465 466 461¾ 465 — ¼ Mar 474½ 476 473¼ 475½ +¼ May 481¾ 482¼ 481 482¼ +½ Jul 486 487½ 485 487 +½ Dec 456¼ 458¾ 454¼ 458¾ +1 Est. sales 586,930. Fri.’s sales 538,422 Fri.’s open int 1,555,877 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 307 316 299¾ 313¾ +6¾ Sep 311¾ 318 302 315¾ +6 Dec 315¾ 318¼ 305¾ 316½ +4 Mar 324¼ 324¼ 317 322¾ — ¼ Jul 335 335 335 335 Est. sales 1,538. Fri.’s sales 1,538 Fri.’s open int 4,854, up 194 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1160½ 1179½ 1156¼ 1175 +14½ Aug 1147 1162¼ 1141¼ 1160 +13 Sep 1120½ 1130¾ 1110¾ 1129 +9½ Nov 1121½ 1130 1111½ 1128¾ +8¾ Jan 1133¼ 1141½ 1125 1140½ +7¾ Mar 1138¼ 1146¼ 1131¼ 1144½ +7¼ May 1146¼ 1152¼ 1138¼ 1150 +6¾ Jul 1152¼ 1158¼ 1144¾ 1156¼ +6¾ Aug 1139¼ 1139¼ 1139¼ 1139¼ —4¼ Sep 1116 1121 1116 1119½ +¼ Nov 1111 1118½ 1105½ 1116¼ +6¼ Jan 1118 1127¾ 1118 1127¾ +7¾ Nov 1090 1090 1090 1090 —3¾ Est. sales 362,491. Fri.’s sales 327,357 Fri.’s open int 773,401

