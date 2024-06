CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 582 582¾ 565½ 574½ —7½ Sep 600 600¼ 583¼ 588¾ —10¼ Dec 623¼ 624¾ 607 612¾ —10½ Mar 643¼ 644¼ 626¼ 631¼ —11½ May 652¼ 653½ 634½ 640¼ —11½ Jul 651¼ 654¾ 635¼ 641½ —10¾ Sep 657¼ 659¼ 641¾ 647¾ —11 Dec 665¼ 665¼ 651¾ 656¼ —12¼ Jul 625½ 625½ 625½ 625½ —22½ Est. sales 164,723. Tue.’s sales 151,001 Tue.’s open int 401,615, up 4,113 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 448¼ 449½ 439¼ 441¼ —8¾ Sep 453¾ 454½ 444 446 —9¾ Dec 466 467 455¾ 458 —9¾ Mar 477 477½ 466½ 468¾ —9½ May 484¼ 484½ 474 476 —9¼ Jul 488¾ 489¾ 479¾ 481¾ —8¾ Sep 474¼ 474¾ 466¾ 468½ —6¾ Dec 475 475¾ 468¾ 470¼ —5¾ Mar 484½ 484¾ 478¾ 478¾ —6¾ Jul 496 496 491½ 491½ —4½ Dec 466¾ 466¾ 460½ 460½ —6½ Est. sales 462,895. Tue.’s sales 414,878 Tue.’s open int 1,567,695 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 327½ 328½ 321 324¼ —4 Sep 322 327½ 321½ 322 —3¼ Dec 327¾ 332¾ 325½ 327 —2 Mar 335 335 335 335 —3¾ Est. sales 1,850. Tue.’s sales 1,850 Tue.’s open int 4,555, up 301 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1173 1175¾ 1156¾ 1159 —15 Aug 1155¼ 1158¼ 1140 1143¼ —12¾ Sep 1127¾ 1132¾ 1112 1116 —13¾ Nov 1132½ 1136 1115 1119 —13 Jan 1147¼ 1149¾ 1129 1133¼ —12¼ Mar 1147¾ 1153½ 1134¼ 1138¼ —10¼ May 1154½ 1158½ 1141¼ 1144¾ —8½ Jul 1159¾ 1163¾ 1148¼ 1152 —6¾ Aug 1146½ 1147¼ 1145¾ 1147 —5¼ Sep 1130 1130 1130 1130 +¾ Nov 1120¾ 1123 1113 1115¼ —5¼ Mar 1128 1128 1127¾ 1127¾ — ¼ Jul 1134 1134¾ 1132 1132 —5 Nov 1100 1100 1094 1094 —6¾ Est. sales 361,473. Tue.’s sales 322,116 Tue.’s open int 813,496

