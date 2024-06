CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 626 627¾ 610½ 618½ —8 Sep 645½ 647½ 630½ 637¼ —9½ Dec 670¾ 671½ 655½ 661½ —10 Mar 688 688½ 674¾ 679½ —10½ May 696½ 696¾ 683¾ 688 —10½ Jul 693 693¼ 682¾ 687¼ —8¼ Sep 693 693 686¾ 691 —7½ Dec 701 701½ 694½ 698½ —9 Mar 700 700 700 700 —10 May 702¾ 702¾ 697½ 697½ —8¾ Est. sales 290,309. Tue.’s sales 268,549 Tue.’s open int 395,778 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 449 455 448½ 452 +2½ Sep 453¼ 457½ 450¾ 455 +1¼ Dec 464½ 469 462¼ 467 +1¾ Mar 476½ 480½ 474 479 +1¾ May 484 488 482¼ 486 +1 Jul 490¼ 494 489 492 +¾ Sep 474½ 477¾ 473½ 475¾ — ¼ Dec 476½ 479¼ 475¼ 477¾ +¼ Mar 487¾ 487¾ 485¼ 487¼ — ¼ May 495 495 495 495 +1¼ Jul 499¼ 499½ 498½ 498½ +¼ Dec 468 470 467¾ 470 +1½ Dec 466½ 466½ 466½ 466½ +1¼ Est. sales 593,239. Tue.’s sales 532,299 Tue.’s open int 1,600,311 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 334 337¼ 330¼ 331¾ —2¼ Sep 344 346¼ 338 339 —2¼ Dec 357¾ 361¼ 350¾ 351¼ —5¼ Mar 366½ 367 366 366 — ½ Est. sales 856. Tue.’s sales 856 Tue.’s open int 3,797 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1177¼ 1186½ 1171 1177¼ — ¾ Aug 1170¼ 1177½ 1162¼ 1168¾ —3 Sep 1147¾ 1153 1137¾ 1145¼ —3 Nov 1150 1156 1141 1149 —2½ Jan 1164¼ 1169½ 1154½ 1162½ —2¼ Mar 1167¼ 1172 1157¾ 1164¼ —3¼ May 1172 1177¼ 1163¼ 1169¼ —3¼ Jul 1175¼ 1183 1169½ 1174¾ —4 Aug 1165¾ 1168 1165¾ 1168 —5 Sep 1144¾ 1144¾ 1144¾ 1144¾ —5¾ Nov 1141¾ 1145½ 1131 1136¼ —6¼ Nov 1086 1086 1086 1086 —1½ Est. sales 369,987. Tue.’s sales 333,804 Tue.’s open int 809,104

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.