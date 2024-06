CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 590 595¼ 583¾ 585 —6½ Sep 608 611¼ 601¾ 602½ —5½ Dec 630¾ 634¼ 626 626¼ —4¾ Mar 647½ 652½ 644 645 —4 May 655¾ 661 652½ 653¾ —3½ Jul 656 659½ 652½ 653¾ —2¼ Sep 664¾ 665¾ 659¼ 659½ —2¾ Dec 670¾ 671½ 670 670 —3 Mar 682½ 684 682½ 684 +5¾ Est. sales 73,386. Mon.’s sales 165,660 Mon.’s open int 397,502, up 4,367 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 444¼ 450¼ 443¾ 448¼ +4½ Sep 450¼ 455¾ 449½ 453½ +3½ Dec 462¾ 468½ 462¾ 465¾ +2¾ Mar 474¼ 479 473½ 476¼ +2½ May 481½ 485¾ 480¾ 483¼ +2¼ Jul 486½ 490¾ 486 488¼ +1¾ Sep 473¼ 475 472¼ 473¾ +1½ Dec 474¾ 476½ 474¼ 475¼ +1 Mar 486 486¼ 484½ 486¼ +2¼ Dec 467 467¼ 467 467 +1¾ Est. sales 197,570. Mon.’s sales 364,327 Mon.’s open int 1,575,655 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 320 327¾ 314½ 322½ +5 Sep 320¼ 327½ 318¼ 322 +¾ Dec 328 330¾ 322½ 323½ —4½ Mar 337 337 337 337 —1¾ Est. sales 501. Mon.’s sales 1,295 Mon.’s open int 4,254, up 61 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1158¼ 1174¼ 1156½ 1172¾ +15 Aug 1147 1158¼ 1145¼ 1157¼ +11¼ Sep 1125¾ 1134½ 1123¾ 1132½ +7¼ Nov 1130¼ 1138½ 1128½ 1135½ +5¼ Jan 1144 1151½ 1142¼ 1148¾ +5¼ Mar 1145½ 1154¼ 1145½ 1151½ +4¾ May 1151¾ 1159 1151¼ 1155¼ +3½ Jul 1157½ 1165 1156¾ 1161 +3¼ Nov 1121½ 1127 1119¼ 1123 +2 Est. sales 164,327. Mon.’s sales 320,009 Mon.’s open int 815,376, up 11,425 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.72 44.58 43.46 44.47 +.74 Aug 43.94 44.77 43.67 44.67 +.73 Sep 43.94 44.72 43.69 44.60 +.65 Oct 43.74 44.38 43.54 44.30 +.49 Dec 43.90 44.35 43.61 44.29 +.40 Jan 44.00 44.38 43.72 44.29 +.31 Mar 44.11 44.45 43.87 44.37 +.26 May 44.30 44.57 44.03 44.48 +.23 Jul 44.56 44.69 44.17 44.59 +.21 Sep 43.94 43.94 43.94 43.94 —.07 Oct 43.50 43.58 43.50 43.58 —.08 Dec 43.60 43.89 43.40 43.79 +.20 Est. sales 105,090. Mon.’s sales 178,843 Mon.’s open int 578,087, up 5,921 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 360.80 366.60 360.80 365.70 +5.40 Aug 348.30 352.40 348.20 351.20 +3.00 Sep 342.00 345.30 342.00 343.30 +1.50 Oct 340.80 343.30 340.50 341.10 +.90 Dec 345.20 348.40 345.10 345.70 +.80 Jan 346.70 349.10 346.30 346.90 +.60 Mar 345.90 348.40 345.80 346.50 +.60 May 346.70 348.10 345.60 346.20 +.40 Jul 349.50 349.60 347.30 347.60 +.10 Oct 344.60 344.60 344.60 344.60 +3.20 Dec 346.50 346.50 346.50 346.50 +3.40 Est. sales 81,228. Mon.’s sales 178,240 Mon.’s open int 510,620, up 3,904

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.