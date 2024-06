Este es el tono de llamada del iPhone que hace que muchos sientan vergüenza ajena

(CNN) — Una mañana a las 6 a.m., Gyaltsen Moktan se despertó en pánico. Era 2019. Trabajaba en un buffet…

(CNN) — Una mañana a las 6 a.m., Gyaltsen Moktan se despertó en pánico.

Era 2019. Trabajaba en un buffet de sushi de todo lo que puedas comer y era responsable de abrir el restaurante cada mañana. Así que programó el despertador en su iPhone.

Entonces sonó la alarma “By the Seaside” de Apple. Moktan eligió la alegre melodía disponible como tono de llamada y alarma en muchos de los dispositivos de Apple, pensando que la relajada melodía de la canción haría que despertarse fuera una experiencia tranquila.

La apuesta salió mal. “En cierto modo, la alarma se burla de ti. Es como una película de terror, en la que suena una canción infantil antes de que haya una muerte”, dice Moktan, que ahora es profesor de inglés en Tokio, Japón.

“By the Seaside” es quizá el tono de alarma y de llamada más polarizante de Apple, ya que evoca comparaciones con clavos en una pizarra, la palabra “húmedo” y niños gritando en un avión.

Antes, los teléfonos sólo tenían un sonido: el timbre estridente y continuo de una línea fija. Sin embargo, ahora que hay tantos tonos disponibles, los sonidos dicen más sobre cómo se expresa la gente, y sobre lo que puede causar estrés y ansiedad.

Probablemente pienses que no conoces “By the Seaside”, pero sí. En YouTube hay versiones extendidas, versiones rap, versiones tocadas con diversos instrumentos.

“Hay gente que piensa que es un gran tono de llamada. Y otros dicen: ‘Dios mío, es terrible'”, dice Carlos Xavier Rodríguez, catedrático de Teoría de la Música en la Escuela de Música, Teatro y Danza de la Universidad de Michigan. “Te encanta o la odias”.

De las aldabas al gorjeo de los pájaros

La gente lleva siglos intentando despertarse con sonidos, desde campanas de iglesia hasta gallos.

Hasta la década de 1970, en algunas zonas de Gran Bretaña se recurría a los servicios de los aldaboneros, trabajadores a los que se pagaba por despertar a los clientes golpeando la puerta o la ventana con un palo.

El primer despertador conocido en Estados Unidos lo inventó el relojero Levi Hutchins de Concord, Nueva Hampshire, en 1787, pero su reloj sólo sonó una vez a las 4 de la madrugada.

En 1874, el inventor francés Antoine Redier patentó un despertador mecánico ajustable. Seth Thomas patentó uno mecánico de cuerda un par de años más tarde, y el despertador eléctrico se inventó a finales del siglo XIX. (Probablemente sus inventores no esperaban el iPhone).

Desde entonces, los despertadores han seguido evolucionando. Hoy en día, algunos de alta tecnología están diseñados para emitir una luz que imita la salida del sol, despertando suavemente a los usuarios con un suave resplandor y sonidos relajantes como el trinar de los pájaros o el sonido de una flauta.

¿Qué tiene de malo esta canción?

Boston Flake, un estudiante de secundaria de 15 años de Utah, dice que “By the Seaside” es la única alarma que consigue despertarle cada mañana para ir al colegio. Lejos de ser una persona madrugadora, ha intentado crear él mismo alarmas que son mezclas de canciones, sirenas a todo volumen, cuernos y líneas de bajo atronadoras, en vano.

“Es una especie de relación amor-odio”, dice Flake. “A veces lo oigo en sueños, me da una pequeña sacudida y empiezo a asustarme”.

Apple no respondió a las peticiones de comentarios.

Hay elementos musicales en “By the Seaside” que dificultan su escucha, dice Rodríguez. No hay una clave discernible. La canción no termina en un tiempo muerto, así que no hay sensación de resolución cuando hace una breve pausa antes de repetirse.

Pero un factor más importante de las respuestas emocionales de los usuarios es el elemento de “valle inquietante” de la melodía, dice Rodríguez. El fenómeno del valle inquietante es la sensación de incomodidad que experimentan las personas ante objetos parecidos a la vida real, pero no del todo humanos, como robots, muñecas o incluso payasos. “By the Seaside” tiene un sonido electrónico y cursi de teclado Casio que recuerda a la música informatizada, inquietantemente desprovista de toque humano, explica Rodrigo.

Los detractores del sonido de la alarma han expresado su descontento: “Si tu alarma es ‘By the seaside’ eres una persona poco seria”, dice un post viral en X, utilizando una palabra algo más picante que “persona”. Ha recibido 160.000 “Me gusta” y más de 15.000 republicaciones, y muchos usuarios han aportado sus propias opiniones. Algunos afirman que la melodía les genera una respuesta de “huida o lucha”. Otros afirman que la melodía les causa palpitaciones y les infunde pavor.

A pesar de las críticas recibidas por “By the Seaside”, la alarma también tiene defensores acérrimos. (Crédito: miniseries/E+/Getty Images)

El jingle náutico es tan controvertido que incluso ha generado una leyenda en Internet. En las redes sociales circulan rumores de que la cantante pop Adele compuso la melodía y que con ella ha ganado más dinero que con toda su discografía junta. Ryan Meadows, creador de Fake Showbiz News, confirmó a CNN que fue él quien inició ese rumor.

“Nos gusta pensar que [Adele] encontraría divertida la broma. Tal vez incluso podría inspirarla para componer una suite [de] tonos de llamada para los iPhones del futuro!”. Meadows, que utiliza un seudónimo, escribió en un correo electrónico a CNN.

Los representantes de Adele no respondieron a las peticiones de comentarios.

Sin duda, la melodía tiene sus partidarios. Krystal Roxas, especialista en sistemas de calidad biofarmacéuticos de San Bruno, California, solía despertarse con la alarma “Radar” por defecto. Cambió a “By the Seaside” en 2018 después de mudarse con su novio, quien se quejó de que el sonido de su alarma de entonces lo ponía ansioso por la mañana.

Desde entonces es una oyente fiel. “Me encanta ‘By the Seaside’. No sé por qué la gente la odia”, dijo Roxas, de 34 años. “De hecho, la dejo sonar hasta que termina. Bailo un poco en la cama”.

Moktan, de 26 años, admite que cree que el odio de los usuarios hacia la alarma puede deberse a que la gente acaba odiando cualquier cosa que les despierte. Una vez intentó poner como despertador “Just the Two of Us”, de Bill Withers y Grover Washington, Jr, antes de cambiarlo porque empezó a no gustarle la canción, dice.

“Aún no he encontrado una alarma que me guste”, dice Moktan.

