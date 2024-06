CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 559¼ 565 547 553½ —6¼ Sep 579¾ 586¼ 566 573½ —6 Dec 602 607¾ 588½ 597 —4½ Mar 619½ 624½ 607 615½ —3½ May 627¼ 633 616¾ 625¼ —2¾ Jul 631¾ 635¾ 620½ 628¼ —2¼ Sep 635¼ 643¾ 629¾ 636¾ —1¼ Dec 647 652½ 641½ 648½ — ½ Mar 655¼ May 653½ Jul 629 Est. sales 151,311. Thu.’s sales 144,726 Thu.’s open int 404,106 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 414 419 390½ 397¼ —16½ Sep 422½ 429 399½ 407½ —15 Dec 434 441 412 420¾ —13 Mar 446½ 453½ 426 434¾ —11½ May 455 461½ 436 444¼ —11 Jul 461½ 468¼ 444 451¾ —10 Sep 455¼ 463¼ 446¾ 450½ —4¾ Dec 458¼ 466 451½ 455½ —3 Mar 470¼ 474¾ 464¾ 467¼ —2¼ May 474 474¾ 473 474¾ —1¾ Jul 482 486¼ 476 479¾ —1½ Sep 457¼ — ¾ Dec 456¾ 462¾ 452 456¾ Jul 470½ 472 470½ 472 +2 Dec 461 463¾ 452¾ 456½ —2½ Est. sales 680,607. Thu.’s sales 653,695 Thu.’s open int 1,512,977 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 305 309¾ 305 309¾ +5¾ Sep 318¼ 322¼ 310 315 +1½ Dec 326 330 316¼ 323¼ +2½ Mar 334 +2 May 340¼ +2 Jul 346 +2 Sep 341¾ +2 Dec 348½ +2 Mar 345½ +2 May 351½ +2 Jul 348¼ +2 Sep 364 +2 Est. sales 1,534. Thu.’s sales 1,534 Thu.’s open int 4,961, up 16 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1152 1167 1146¼ 1150½ —1¾ Aug 1136¼ 1155½ 1130½ 1133½ —2¾ Sep 1103¾ 1122 1096¼ 1100 —3 Nov 1105 1125 1100 1104 — ¾ Jan 1118 1137¼ 1114 1118 +¼ Mar 1121½ 1140¾ 1119¼ 1123¼ +¼ May 1129½ 1146¼ 1126½ 1130¼ +¾ Jul 1137¾ 1153 1133½ 1138 +1¼ Aug 1132¾ +1¾ Sep 1107¾ 1119¾ 1107¾ 1109½ +1¾ Nov 1099¾ 1114 1096¼ 1101½ +3½ Jan 1112¾ 1112¾ 1112¼ 1112¼ +4½ Mar 1111¼ +4¼ May 1114¼ +4 Jul 1119¾ +3¾ Aug 1113¾ +3¾ Sep 1093¼ +3½ Nov 1086¼ +3½ Jul 1092¼ +3½ Nov 1070 1073¾ 1069 1073¾ +3½ Est. sales 276,936. Thu.’s sales 260,864 Thu.’s open int 741,455 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.34 43.90 43.33 43.77 +.28 Aug 43.67 44.32 43.51 44.07 +.34 Sep 43.76 44.36 43.58 44.07 +.32 Oct 43.68 44.16 43.42 43.83 +.26 Dec 43.57 44.12 43.39 43.79 +.23 Jan 43.52 44.09 43.46 43.81 +.24 Mar 43.70 44.19 43.67 43.94 +.19 May 43.88 44.35 43.81 44.07 +.16 Jul 43.95 44.46 43.95 44.17 +.14 Aug 43.96 43.97 43.96 43.97 +.14 Sep 43.58 43.69 43.58 43.69 +.14 Oct 43.32 +.20 Dec 43.20 43.36 43.17 43.18 +.20 Jan 43.18 +.18 Mar 43.19 +.16 May 43.13 +.16 Jul 43.12 +.16 Aug 42.85 +.16 Sep 42.87 +.16 Oct 42.74 +.16 Dec 42.96 +.16 Jul 42.85 +.16 Oct 42.84 +.16 Dec 42.58 +.16 Est. sales 221,097. Thu.’s sales 208,225 Thu.’s open int 575,313 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 362.00 363.70 359.00 360.50 —.60 Aug 348.60 351.00 345.00 346.00 —2.10 Sep 339.70 342.20 335.40 335.70 —3.20 Oct 335.10 338.50 331.50 331.70 —2.90 Dec 339.30 342.50 335.30 335.50 —3.00 Jan 339.30 343.20 336.40 336.60 —2.40 Mar 340.00 343.50 337.20 337.30 —2.10 May 341.10 344.00 338.60 338.60 —1.50 Jul 344.00 346.90 341.10 341.40 —.70 Aug 342.70 344.40 340.70 340.80 —.40 Sep 341.20 342.80 339.20 339.30 —.30 Oct 338.00 338.30 336.30 336.30 —.30 Dec 339.70 340.80 337.70 337.70 —.20 Jan 340.50 341.00 337.30 337.30 —.20 Mar 339.10 339.50 335.00 335.00 —.10 May 334.50 —.20 Jul 335.70 —.10 Aug 333.90 +.70 Sep 333.80 +.90 Oct 333.00 +.50 Dec 332.80 +.50 Jul 333.30 +.50 Oct 333.30 +.50 Dec 338.40 +.20 Est. sales 256,382. Thu.’s sales 249,032 Thu.’s open int 485,909

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.