CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 552½ 556 539¾ 541¾ —10¾ Sep 571 574½ 558¾ 560½ —10½ Dec 594¼ 597¾ 581 582¾ —11½ Mar 612¾ 615¾ 598½ 600½ —12 May 623 626¾ 609½ 611¼ —11½ Jul 628¾ 630½ 614½ 616¼ —10½ Sep 636½ 636½ 624 624¾ —9¾ Dec 645 645 636¼ 636¼ —9½ Mar 643¼ —8¾ May 641¾ —8¾ Jul 617½ —9¼ Est. sales 162,563. Mon.’s sales 153,169 Mon.’s open int 398,899 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 433½ 434½ 423½ 425½ —8 Sep 439½ 440½ 429¼ 431¾ —7¾ Dec 451¾ 453 441 443 —8¾ Mar 463¼ 464 452¼ 454 —9¼ May 471¼ 472 460½ 462¼ —9 Jul 477 478 466¾ 468½ —9 Sep 464¾ 465¾ 457 458¾ —6¾ Dec 466 467¾ 458¾ 461 —6 Mar 474¼ 474¼ 470 472 —5¾ May 478¾ —5¾ Jul 486½ 486¾ 483 483¾ —5¾ Sep 459¼ —4 Dec 459½ 460 455¾ 457¾ —4¾ Jul 470¾ —4¾ Dec 458¼ 460 458 460 —1 Est. sales 636,800. Mon.’s sales 571,860 Mon.’s open int 1,529,375 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 308 308 299¼ 304¾ —3¾ Sep 311¼ 316¼ 306¾ 314 +4 Dec 313¼ 317¾ 310½ 315¼ +1¾ Mar 324¼ +1¾ May 330½ +1¾ Jul 336¼ +1¾ Sep 332 +1¾ Dec 338¾ +1¾ Mar 335¾ +1¾ May 341¾ +1¾ Jul 337½ +1¾ Sep 353¼ +1¾ Est. sales 1,258. Mon.’s sales 1,200 Mon.’s open int 5,024, up 170 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1175 1180 1157¾ 1163¼ —12 Aug 1160 1162 1140¾ 1145½ —15 Sep 1130 1130½ 1107½ 1111¾ —18¾ Nov 1130 1131½ 1107 1111½ —19 Jan 1141½ 1143¼ 1120 1123½ —18¾ Mar 1146 1147¼ 1126¼ 1129 —17½ May 1151 1152¾ 1133¼ 1135½ —16½ Jul 1157½ 1158½ 1140 1142¾ —15½ Aug 1141 1141 1136¾ 1136¾ —15 Sep 1116½ 1116½ 1113¾ 1113¾ —13¾ Nov 1115½ 1116½ 1101½ 1105¼ —13¼ Jan 1115 —13½ Mar 1114¼ —13½ May 1117¾ —13¼ Jul 1123½ 1123½ 1123½ 1123½ —13¼ Aug 1117½ —13¼ Sep 1097 —12 Nov 1088½ 1090 1088½ 1090 —12 Jul 1096 —6¼ Nov 1080 1082¼ 1080 1082¼ +9¾ Est. sales 332,507. Mon.’s sales 298,132 Mon.’s open int 761,091 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.57 43.63 42.50 42.76 —.73 Aug 43.79 43.92 42.80 43.03 —.76 Sep 43.83 43.98 42.82 43.02 —.83 Oct 43.70 43.83 42.64 42.80 —.91 Dec 43.83 43.95 42.70 42.82 —1.02 Jan 43.91 44.04 42.82 42.93 —1.00 Mar 44.13 44.19 43.06 43.16 —.91 May 44.11 44.32 43.32 43.40 —.80 Jul 44.32 44.51 43.54 43.60 —.73 Aug 43.91 43.91 43.39 43.46 —.68 Sep 43.75 43.75 43.14 43.22 —.63 Oct 43.52 43.52 42.75 42.82 —.65 Dec 43.59 43.59 42.71 42.74 —.64 Jan 42.76 —.64 Mar 42.78 —.64 May 42.71 —.64 Jul 42.70 —.64 Aug 42.43 —.64 Sep 42.45 —.64 Oct 42.32 —.64 Dec 42.54 —.64 Jul 42.43 —.64 Oct 42.42 —.64 Dec 42.16 —.64 Est. sales 222,941. Mon.’s sales 206,777 Mon.’s open int 570,529 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 372.80 374.20 362.10 365.30 —7.50 Aug 358.00 358.50 349.90 352.10 —6.20 Sep 349.00 349.40 341.40 344.00 —5.40 Oct 343.50 344.00 335.80 339.30 —4.20 Dec 347.10 347.70 338.70 342.70 —4.40 Jan 347.40 348.00 339.20 343.10 —4.30 Mar 347.40 347.40 339.50 342.70 —4.60 May 347.70 347.70 340.10 342.90 —4.70 Jul 349.80 349.80 342.50 344.90 —4.80 Aug 348.70 348.70 342.30 344.10 —4.60 Sep 346.70 346.70 340.10 342.10 —4.60 Oct 337.40 338.90 337.40 338.90 —4.40 Dec 340.00 340.90 338.20 340.00 —4.70 Jan 339.20 —4.70 Mar 336.90 —4.50 May 336.70 —5.00 Jul 338.00 —4.90 Aug 335.10 —4.80 Sep 335.30 —4.80 Oct 334.90 —4.90 Dec 334.60 —4.80 Jul 335.10 —4.80 Oct 335.10 —4.80 Dec 339.70 —3.10 Est. sales 239,197. Mon.’s sales 219,221 Mon.’s open int 514,358

