CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 582 582¾ 565½ 572¾ —9¼ Sep 600 600¼ 583¼ 586 —13 Dec 623¼ 624¾ 607 609¾ —13½ Mar 643¼ 644¼ 626¼ 628½ —14¼ May 652¼ 653½ 634½ 637¾ —14 Jul 651¼ 654¾ 635¼ 639¼ —13 Sep 657¼ 659¼ 641¾ 645¾ —13 Dec 665¼ 665¼ 651¾ 655½ —13 Mar 660½ —13½ May 658½ —14 Jul 625½ 634 625½ 634 —14 Est. sales 164,723. Tue.’s sales 151,001 Tue.’s open int 401,615, up 4,113 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 448¼ 449½ 439¼ 439¾ —10¼ Sep 453¾ 454½ 444 444¾ —11 Dec 466 467 455¾ 456¾ —11 Mar 477 477½ 466½ 467½ —10¾ May 484¼ 484½ 474 475 —10¼ Jul 488¾ 489¾ 479¾ 480¾ —9¾ Sep 474¼ 474¾ 466¾ 467¾ —7½ Dec 475 475¾ 468¾ 469¼ —6¾ Mar 484½ 484¾ 478¾ 479 —6½ May 485½ —6 Jul 496 496 490 490 —6 Sep 462¾ —5¾ Dec 466¾ 466¾ 460½ 461¼ —5¾ Jul 474 —5¾ Dec 460½ —4¼ Est. sales 462,895. Tue.’s sales 414,878 Tue.’s open int 1,567,695 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 327½ 328½ 318½ 319¼ —9 Sep 322 327½ 320 320¾ —4½ Dec 327¾ 332¾ 325½ 326¾ —2¼ Mar 335 335 335 335 —3¾ May 341¼ —3¾ Jul 346 —3¾ Sep 341¾ —3¾ Dec 348½ —3¾ Mar 345½ —3¾ May 351½ —3¾ Jul 335¾ Sep 351½ Est. sales 1,850. Tue.’s sales 1,850 Tue.’s open int 4,555, up 301 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1173 1175¾ 1155 1155¼ —18¾ Aug 1155¼ 1158¼ 1139¼ 1139¾ —16¼ Sep 1127¾ 1132¾ 1112 1113¼ —16½ Nov 1132½ 1136 1115 1116¾ —15¼ Jan 1147¼ 1149¾ 1129 1131 —14½ Mar 1147¾ 1153½ 1134¼ 1135¾ —12¾ May 1154½ 1158½ 1141¼ 1142¼ —11 Jul 1159¾ 1163¾ 1148¼ 1148¾ —10 Aug 1146½ 1147¼ 1143¾ 1143¾ —8½ Sep 1130 1130 1122 1122 —7¼ Nov 1120¾ 1123 1113 1114¼ —6¼ Jan 1123½ —5¾ Mar 1128 1128 1122¾ 1122¾ —5¼ May 1126½ —4½ Jul 1134 1134¾ 1132 1132½ —4½ Aug 1126½ —4½ Sep 1103¼ —4½ Nov 1100 1100 1094 1096¼ —4½ Jul 1096½ —4½ Nov 1066½ —4½ Est. sales 361,473. Tue.’s sales 322,116 Tue.’s open int 813,496 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 44.30 44.91 43.88 43.97 —.33 Aug 44.51 45.13 44.14 44.25 —.25 Sep 44.55 45.12 44.23 44.36 —.18 Oct 44.35 44.90 44.10 44.25 —.11 Dec 44.40 44.96 44.20 44.37 —.07 Jan 44.57 45.02 44.24 44.40 —.12 Mar 44.41 45.09 44.32 44.47 —.13 May 44.92 45.18 44.43 44.57 —.18 Jul 45.08 45.47 44.00 44.68 —.22 Aug 45.55 45.55 44.41 44.49 —.26 Sep 44.93 45.33 44.12 44.18 —.31 Oct 44.49 44.49 43.76 43.76 —.36 Dec 44.17 44.29 43.53 43.63 —.42 Jan 43.64 —.42 Mar 43.66 —.42 May 43.59 —.42 Jul 43.58 —.42 Aug 43.31 —.42 Sep 43.33 —.42 Oct 43.20 —.42 Dec 43.42 —.42 Jul 43.31 —.42 Oct 43.30 —.42 Dec 43.04 —.42 Est. sales 280,624. Tue.’s sales 265,037 Tue.’s open int 576,252 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 365.00 367.10 357.20 357.60 —7.00 Aug 350.90 353.00 344.70 345.00 —5.90 Sep 343.00 344.50 338.10 338.50 —4.30 Oct 340.80 341.30 334.80 335.80 —5.00 Dec 345.20 345.80 338.80 340.20 —5.00 Jan 345.80 346.30 339.80 341.90 —4.10 Mar 345.30 345.90 340.00 342.80 —2.80 May 345.10 345.60 340.20 343.60 —1.80 Jul 345.50 347.30 342.00 346.00 —1.00 Aug 341.90 346.90 341.00 345.40 —.30 Sep 340.00 345.50 340.00 343.70 Oct 339.00 343.00 337.00 341.40 +.30 Dec 341.80 344.90 338.70 343.00 —.20 Jan 341.00 342.60 341.00 342.60 —.70 Mar 340.20 —.60 May 340.50 —.70 Jul 341.70 —.70 Aug 339.70 —.60 Sep 339.80 —.70 Oct 339.40 —.70 Dec 339.00 —.80 Jul 339.50 —.80 Oct 339.50 —.80 Dec 342.40 —.80 Est. sales 187,511. Tue.’s sales 177,312 Tue.’s open int 520,065, up 9,445

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.