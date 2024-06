CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 590 595¼ 580 582 —9½ Sep 608 611¼ 597 599 —9 Dec 630¾ 634¼ 621½ 623¼ —7¾ Mar 647½ 652½ 641 642¾ —6¼ May 655¾ 661 650 651¾ —5½ Jul 656 659½ 650¼ 652¼ —3¾ Sep 664¾ 665¾ 658 658¾ —3½ Dec 670¾ 671½ 668¼ 668½ —4½ Mar 682½ 684 674 674 —4¼ May 672½ —4¼ Jul 648 —4¼ Est. sales 179,700. Mon.’s sales 165,660 Mon.’s open int 397,502, up 4,367 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 444¼ 452 443¾ 450 +6¼ Sep 450¼ 457¼ 449½ 455¾ +5¾ Dec 462¾ 469¼ 462¾ 467¾ +4¾ Mar 474¼ 479¾ 473½ 478¼ +4½ May 481½ 486½ 480¾ 485¼ +4¼ Jul 486½ 491½ 486 490½ +4 Sep 473¼ 475¼ 472¼ 475¼ +3 Dec 474¾ 476¾ 474¼ 476 +1¾ Mar 486 486¼ 484½ 485½ +1½ May 491½ +1¼ Jul 497 497 496 496 +1¼ Sep 468½ +1¾ Dec 467 468 467 467 +1¾ Jul 479¾ +1¾ Dec 464¾ +1¾ Est. sales 405,003. Mon.’s sales 364,327 Mon.’s open int 1,575,655 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 320 330 314½ 328¼ +10¾ Sep 320¼ 327½ 318¼ 325¼ +4 Dec 328 331¾ 322½ 329 +1 Mar 337 338¾ 337 338¾ May 345 Jul 349¾ Sep 345½ Dec 352¼ Mar 349¼ May 355¼ Jul 335¾ Sep 351½ Est. sales 1,295. Mon.’s sales 1,295 Mon.’s open int 4,254, up 61 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1158¼ 1175¾ 1156½ 1174 +16¼ Aug 1147 1159¾ 1145¼ 1156 +10 Sep 1125¾ 1135½ 1123¾ 1129¾ +4½ Nov 1130¼ 1138½ 1128½ 1132 +1¾ Jan 1144 1151½ 1142¼ 1145½ +2 Mar 1145½ 1154¼ 1145½ 1148½ +1¾ May 1151¾ 1159 1151¼ 1153¼ +1½ Jul 1157½ 1165 1156¾ 1158¾ +1 Aug 1152¼ +1½ Sep 1129¼ +1½ Nov 1121½ 1127 1119¼ 1120½ — ½ Jan 1129¼ — ¾ Mar 1128 —1 May 1131 —1¼ Jul 1137 —1 Aug 1131 —1 Sep 1107¾ —1½ Nov 1100¾ —1¼ Jul 1101 —1¼ Nov 1071 —1¼ Est. sales 348,017. Mon.’s sales 320,009 Mon.’s open int 815,376, up 11,425 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.72 44.68 43.46 44.30 +.57 Aug 43.94 44.89 43.67 44.50 +.56 Sep 43.94 44.87 43.69 44.54 +.59 Oct 43.74 44.60 43.54 44.36 +.55 Dec 43.90 44.63 43.61 44.44 +.55 Jan 44.00 44.67 43.72 44.52 +.54 Mar 44.11 44.73 43.87 44.60 +.49 May 44.30 44.88 44.03 44.75 +.50 Jul 44.56 44.99 44.17 44.90 +.52 Aug 44.71 44.81 44.71 44.75 +.51 Sep 43.94 44.57 43.94 44.49 +.48 Oct 43.50 44.12 43.50 44.12 +.46 Dec 43.60 44.15 43.40 44.05 +.46 Jan 44.06 +.45 Mar 44.08 +.45 May 44.01 +.45 Jul 44.00 +.45 Aug 43.73 +.45 Sep 43.75 +.45 Oct 43.62 +.45 Dec 43.84 +.45 Jul 43.73 +.45 Oct 43.72 +.45 Dec 43.46 +.45 Est. sales 188,242. Mon.’s sales 178,843 Mon.’s open int 578,087, up 5,921 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 360.80 366.60 360.80 364.60 +4.30 Aug 348.30 352.40 348.20 350.90 +2.70 Sep 342.00 345.30 340.90 342.80 +1.00 Oct 340.80 343.30 338.60 340.80 +.60 Dec 345.20 348.40 343.00 345.20 +.30 Jan 346.70 349.10 344.10 346.00 —.30 Mar 345.90 348.40 343.70 345.60 —.30 May 346.70 348.10 343.60 345.40 —.40 Jul 349.50 349.60 345.20 347.00 —.50 Aug 346.50 346.50 344.00 345.70 —.50 Sep 344.90 344.90 341.90 343.70 —.40 Oct 344.60 344.60 340.80 341.10 —.30 Dec 346.50 346.50 341.20 343.20 +.10 Jan 343.30 +.20 Mar 340.80 +.10 May 341.20 +.10 Jul 342.40 +.10 Aug 340.30 +.10 Sep 340.50 Oct 340.10 Dec 339.80 Jul 340.30 Oct 340.30 Dec 343.20 Est. sales 188,616. Mon.’s sales 178,240 Mon.’s open int 510,620, up 3,904

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.