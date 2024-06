CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 607¾ 610¼ 590¼ 591½ —21¼ Sep 627 627 606½ 608 —20½ Dec 648¼ 648¼ 629½ 631 —19¼ Mar 662¾ 662¾ 647½ 649 —17¾ May 670 671 656 657¼ —17½ Jul 669¾ 669¾ 654¼ 656 —15¼ Sep 674¼ 674¼ 660½ 662¼ —13½ Dec 676 677¾ 670½ 673 —11½ Mar 677¾ 678¼ 677¾ 678¼ —10 May 676¾ —8¾ Jul 661 661 652¼ 652¼ —9 Est. sales 181,594. Fri.’s sales 162,642 Fri.’s open int 393,135 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 448 450 443¼ 443¾ —6¼ Sep 455¼ 456¾ 449¼ 450 —7 Dec 467 470 462¼ 463 —7¼ Mar 476¾ 480½ 473 473¾ —7½ May 486¾ 487¼ 480½ 481 —7¼ Jul 492 492½ 486¼ 486½ —6¾ Sep 476¼ 478 472 472¼ —5¼ Dec 478 479½ 473¾ 474¼ —4½ Mar 485¾ 485¾ 484 484 —4½ May 490¼ —4½ Jul 494¾ —4½ Sep 470 470 466¾ 466¾ —5¾ Dec 468¾ 471¼ 464½ 465¼ —6 Jul 485½ 490½ 478 478 —5 Dec 463 463 461¾ 463 —5¾ Est. sales 534,176. Fri.’s sales 494,729 Fri.’s open int 1,590,535 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 331 331 310¼ 317½ —10½ Sep 329¼ 332 315¼ 321¼ —9¾ Dec 344¼ 346¼ 325½ 328 —16¼ Mar 343 343 338¾ 338¾ —14¾ May 345 —14½ Jul 355 355 349¾ 349¾ —14½ Sep 345 345½ 345 345½ —14½ Dec 350 352¼ 345 352¼ —14½ Mar 349¼ —14½ May 355¼ —14½ Jul 335¾ Sep 351½ Est. sales 1,077. Fri.’s sales 1,077 Fri.’s open int 4,193, up 161 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1179 1179 1157½ 1157¾ —22 Aug 1168 1168 1145¾ 1146 —22¼ Sep 1147 1147 1124¾ 1125¼ —21¼ Nov 1149¾ 1149¾ 1129½ 1130¼ —19½ Jan 1161¾ 1162¼ 1143 1143½ —18½ Mar 1162 1163½ 1146 1146¾ —16½ May 1164½ 1167¼ 1151¼ 1151¾ —15¾ Jul 1171¾ 1173 1157¼ 1157¾ —15½ Aug 1153¼ 1153½ 1150½ 1150¾ —16 Sep 1127¼ 1127¾ 1127¼ 1127¾ —15¼ Nov 1131½ 1132½ 1120½ 1121 —14 Jan 1130 —13¾ Mar 1129 —13½ May 1132¼ —13¼ Jul 1141 1141 1138 1138 —13½ Aug 1132 —13½ Sep 1109¼ —14 Nov 1102 —14 Jul 1102¼ —14 Nov 1085 1085 1072¼ 1072¼ —14 Est. sales 322,673. Fri.’s sales 294,325 Fri.’s open int 803,951 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.63 43.88 43.13 43.73 +.05 Aug 43.86 44.09 43.36 43.94 +.04 Sep 43.90 44.10 43.40 43.95 +.01 Oct 43.83 43.95 43.33 43.81 —.03 Dec 44.00 44.05 43.44 43.89 —.09 Jan 44.02 44.09 43.59 43.98 —.10 Mar 44.09 44.16 43.73 44.11 —.07 May 44.23 44.31 43.89 44.25 —.07 Jul 44.32 44.42 44.04 44.38 —.05 Aug 44.00 44.24 43.95 44.24 —.02 Sep 43.95 44.01 43.70 44.01 +.02 Oct 43.50 43.66 43.50 43.66 +.01 Dec 43.40 43.60 43.40 43.59 +.03 Jan 43.61 +.03 Mar 43.63 +.03 May 43.56 +.03 Jul 43.55 +.03 Aug 43.28 +.03 Sep 43.30 +.03 Oct 43.17 +.03 Dec 43.39 +.03 Jul 43.28 +.03 Oct 43.27 +.03 Dec 43.01 +.03 Est. sales 172,821. Fri.’s sales 164,331 Fri.’s open int 572,166, up 3,366 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 367.40 367.40 359.60 360.30 —8.10 Aug 356.00 356.00 347.90 348.20 —7.90 Sep 349.70 349.70 341.60 341.80 —8.00 Oct 346.00 347.70 340.00 340.20 —8.50 Dec 352.80 352.80 344.70 344.90 —8.50 Jan 352.40 353.20 346.10 346.30 —8.00 Mar 352.30 352.30 345.70 345.90 —7.00 May 351.00 351.00 345.60 345.80 —6.30 Jul 352.30 352.30 347.40 347.50 —6.00 Aug 349.50 349.50 346.20 346.20 —5.90 Sep 348.00 348.00 344.10 344.10 —6.00 Oct 341.40 —6.00 Dec 347.10 348.00 343.10 343.10 —6.00 Jan 343.10 —6.00 Mar 340.70 —6.00 May 341.10 —6.00 Jul 342.30 —6.00 Aug 340.20 —6.00 Sep 340.50 —6.00 Oct 340.10 —6.10 Dec 339.80 —6.10 Jul 340.30 —6.10 Oct 340.30 —6.10 Dec 343.20 —6.10 Est. sales 226,065. Fri.’s sales 215,948 Fri.’s open int 506,716, up 6,032

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.