ANÁLISIS | El contraste de la noche del debate con el que Biden espera ganar las elecciones de 2024

(CNN) — El Todopoderoso no estará en el escenario junto a Joe Biden este jueves por la noche. Pero Donald Trump sí.

El equipo de Biden está aprovechando el debate presidencial más crítico en años para exponer un contraste sobre carácter y política que cree que decidirá las elecciones de 2024, si los votantes finalmente lo perciben.

Es la encarnación de una de las bromas más defensivas del propio Biden: la idea de que no necesita ser universalmente popular, sólo más aceptable que el otro, que, afortunadamente para él, resulta ser el expresidente más extremista de los tiempos modernos. “Mi padre solía decir: ‘Joey, no me compares con el Todopoderoso. Compárame con la alternativa'”, ha dicho el presidente durante años en sus mítines. El argumento es una red de seguridad para un presidente con el tipo de bajos índices de aprobación que normalmente le condenarían a un solo mandato y que ha tenido dificultades para vender sus logros a los votantes.

El equipo de Biden está presentando a Trump como un agente de venganza “desquiciado” y criminal, incapaz de volver a la presidencia y que sólo se ocupará de sí mismo, de sus amigos ricos y de los fanáticos antiabortistas. Biden se refleja en este engreimiento como un baluarte de la estabilidad y un guardián de los valores democráticos del país que se esfuerza incansablemente por mejorar la vida de los trabajadores.

Asesores externos instan al equipo de Biden a centrarse en Trump y no en su primer mandato

La campaña de Biden sentó las bases del enfrentamiento de Atlanta, organizado por CNN, en una nota de fin de semana. “El debate de este jueves será uno de los primeros momentos de esta campaña presidencial en el que una mayor parte del electorado estadounidense tendrá la oportunidad de presenciar la dura elección entre Joe Biden, que lucha por el pueblo estadounidense, y Donald Trump, que lucha por sí mismo como delincuente convicto con una campaña desquiciada de regencia y retribución”, escribió el director de comunicaciones de la campaña de Biden, Michael Tyler. El copresidente de la campaña, Mitch Landrieu, destacó el contraste en el programa “Meet the Press” de NBC el domingo. “El pueblo estadounidense tiene que pensar en la sabiduría, el carácter y el juicio de la persona que van a nombrar para dirigir Estados Unidos no sólo en casa, sino también al resto del mundo”.

Y Kayla Tausche, de CNN, informó este martes que varios demócratas de alto nivel fuera de la Casa Blanca quieren que Biden deje de intentar atribuirse el mérito de sus logros —incluido un crecimiento del empleo en alza y un sólido historial legislativo— y vaya directamente a por Trump. “Él quiere el crédito, pero no está funcionando”, dijo un alto demócrata, que había compartido preocupaciones con la campaña.

¿Habrá revancha política en el próximo debate presidencial de EE.UU.? 3:39

En qué se diferencian las elecciones de 2024

No es inusual que un presidente en funciones intente atacar el carácter y las credenciales de su oponente para reforzar su difícil candidatura a la reelección. En 2004, el equipo del presidente George W. Bush difamó el heroísmo del demócrata John Kerry en la guerra de Vietnam para presentarlo como demasiado débil para liderar la guerra contra el terrorismo. En 2012, la campaña del presidente Barack Obama presentó al candidato republicano Mitt Romney como un tiburón empresarial rico e insensible con el alma vacía que disfrutaba despidiendo trabajadores.

Ambos ataques funcionaron. Pero ésta no es una campaña convencional y Trump no es un candidato convencional. Los demócratas se han sentido frustrados por el hecho de que el regreso del expresidente a la escena política y su triunfo en la candidatura del Partido Republicano no hayan consolidado la comparación y lo hayan hecho políticamente inaceptable. Y la idea de que los votantes finalmente conectarán los puntos depende de la premisa de que la mayoría de los estadounidenses, a diferencia de los obsesivos políticos de las campañas y los medios de comunicación, no piensan en política ni en elecciones presidenciales la mayor parte del tiempo. Sólo necesitan un empujón que les recuerde cómo solían ser las cosas.

Si Trump despotrica y ventila sus mentiras sobre las elecciones de 2020 este jueves, le hará el juego a Biden. Pero aunque la audiencia televisiva será enorme, la idea de que se produzca un momento de toma de conciencia nacional sobre la amenaza percibida por Trump parece más propia de la era de Cronkite que de la era de TikTok.

ANÁLISIS | El debate Biden-Trump pondrá al descubierto una fatídica encrucijada nacional

Biden, a quien muchos votantes consideran demasiado mayor para un segundo mandato que terminaría cuando él tenga 86 años, también está bajo presión para crear una visión de futuro para un electorado cansado de los altos precios. Por tanto, debe proyectar seguridad, resistencia y autoridad en su propio nombre para que la comparación funcione.

Pero hay una cuestión más profunda en el planteamiento del presidente. ¿Puede ser realmente cierto que, ocho años después de que Trump ganara la Casa Blanca y tres años después de que su turbulenta presidencia acabara en violencia, los votantes no entiendan del todo quién es Trump? Su dominio de la cobertura mediática hace que parezca como si nunca hubiera desaparecido. Y los votantes tendrían que estar enormemente desvinculados para no saber que es un delincuente convicto, que fue sometido a juicio político dos veces, que se negó a aceptar la derrota en 2020, que convocó a una multitud en Washington y que dijo a sus seguidores que “lucharan como el demonio” antes de que golpearan a agentes de Policía e invadieran el Capitolio de Estados Unidos. Trump ha perdido un juicio masivo por fraude civil, ha sido declarado responsable de agresión sexual en un caso de difamación y musitó durante la pandemia sobre el uso de desinfectante para tratar el covid-19 dentro del cuerpo. Pasó semanas en su reciente juicio por sobornos en Nueva York atacando a jueces, testigos, al sistema legal y prometiendo utilizar la presidencia como vehículo de venganza personal y política si gana un segundo mandato.

ANÁLISIS | La pregunta más importante que el debate Biden-Trump puede responder a los votantes

Sin embargo, Biden y él siguen empatados en la carrera por la presidencia y lleva ventaja en muchos de los decisivos estados indecisos que allanan el camino hacia los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. Biden y sus compañeros demócratas pueden considerar a Trump inaceptable. Pero no lo es para millones de votantes.

El empate refleja una nación dividida en dos, política y culturalmente, y es un comentario sobre la impopularidad de Biden. Y refleja uno de los aspectos más inusuales de estas elecciones. Hay dos presidentes, ambos con un único mandato, compitiendo por la Casa Blanca. Los votantes no necesitan realmente preguntarse cómo se comportaría Trump como presidente: ya lo han visto, aunque un segundo mandato del 45º presidente ya parece que sería más extremo y volátil que el primero.

Trump intensifica su retórica antinmigrante a días del debate presidencial 6:37

Cómo podría Trump intentar frustrar la estrategia de Biden

Suponiendo que la campaña de Biden se ciña a esta estrategia de contraste, Trump podría frustrarla dando una muestra de templanza y llegando con una lista de planes para impresionar a los votantes preocupados por sus finanzas personales.

Hubo ocasiones aisladas durante la presidencia de Trump en las que cumplió las expectativas de decoro. Karl Rove, el arquitecto de la victoria de Bush en la reelección de 2004, escribió en su columna de The Wall Street Journal la semana pasada que “Trump no puede parecer desquiciado o enfurecido”. Las palabras ‘elecciones amañadas’ no deberían salir de sus labios. Tiene que mantener la calma y no puede hacer que todo gire en torno a sí mismo”. Es un consejo astuto, pero Trump casi nunca se comporta así.

Algunos de los partidarios del expresidente han transmitido consejos por televisión. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, por ejemplo, dijo en NBC durante el fin de semana que el debate sería una “gran oportunidad para que el presidente Trump hable de… cómo sus políticas fueron buenas cuando fue presidente de este país para todas y cada una de las familias que vivían aquí. Tenían más dinero en sus bolsillos. Los precios de los comestibles bajaron. Los precios de la gasolina bajaron”. Y añadió: “No creo que tenga que ponerse personal en este debate en absoluto”.

Cómo se preparan Biden y Trump para su primer debate presidencial

El expresidente ha participado en múltiples sesiones políticas con simpatizantes a pesar de su desdén por la práctica formal del debate. Pero el guión suele desecharse cuando entra en directo.

Las inusuales circunstancias del debate de este jueves podrían jugar a favor de Trump. Los micrófonos estarán silenciados para garantizar que ambos candidatos puedan utilizar su tiempo sin interrupciones. Eso podría evitar el caos del primer debate entre Trump y Biden en 2020. El comportamiento febril del entonces presidente se explicó en parte días después, cuando fue trasladado de urgencia al hospital con un caso grave de covid-19. Pero la admonición de Biden: “¡Cállate, hombre!”, dio voz a los votantes cansados de cuatro años de cacofonía trumpiana. En otra ruptura con años anteriores, no habrá público en directo para el debate dentro de un estudio de CNN en Atlanta. A menudo, la retórica más extrema de Trump estalla cuando trabaja con una multitud y redobla los comentarios que obtienen una fuerte reacción.

Aun así, el debate marcará el reencuentro del expresidente con un oponente al que culpa de lo que dice falsamente que es una campaña de persecución que amenaza su fortuna y su libertad. Y Trump no ha sido precisamente estratégico de cara al debate. Su campaña ha pasado días tratando de hacer retroceder sus expectativas sobre Biden como un presidente anciano y tembloroso que no puede hilvanar dos palabras. Ahora, su equipo insiste en que Biden estará “drogado”.

Las campañas de Biden y Trump acuerdan usar podios y silenciar micrófonos, entre las reglas del próximo debate en CNN

Después de meses sugiriendo que Biden está demasiado senil para servir, la estrategia de la campaña de Trump parece ahora ilógica, ya que pinta la imagen de un polemista supremo que, implícitamente, parece tener madera de presidente. El asesor principal de Trump, Jason Miller, por ejemplo, dijo este martes: “Sabemos que cuando se trate de los grandes eventos, cuando se trate de debates, cuando se trate del Estado de la Unión, cosas de esa naturaleza, van a tener a Joe Biden completamente súper soldado”. Miller añadió: “Va a estar preparado. Tiene cierta memoria muscular por haber hecho esto durante 50 años”.

Los demócratas esperan que esto sea cierto y que Biden esté a la altura del contraste con su rival, que la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren ha destacado durante una gira de dos días por el disputado Wisconsin. Biden, dijo, es “un hombre bueno y decente que protegerá la libertad de las mujeres en todo este país y que lucha por reducir los costes para las familias trabajadoras”.

Warren añadió: “Dejemos que Donald Trump sea Donald Trump, el tipo que complace a una base extremista y que ha dicho a sus donantes ricos como el demonio que si ponen más dinero en su campaña, les dará recortes fiscales gigantescos y reducirá las regulaciones sobre el clima”.

