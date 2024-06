CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 680½ 691½ 673¾ 681 Sep 701½ 712¾ 695¼ 702 — ½ Dec 725 735¾ 719¼ 725½ Mar 744 751¼ 736 742 +¼ May 747 756¼ 741¾ 747¼ Jul 740¼ 750¼ 737¾ 742 — ½ Sep 742 751½ 740¼ 744 — ½ Dec 752 756½ 746 750¼ Mar 754½ 754½ 750¾ 754½ +3¼ Est. sales 81,261. Thu.’s sales 120,398 Thu.’s open int 436,717, up 6,338 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 449 453¾ 445¾ 447 —1¾ Sep 458 461¾ 453½ 454¾ —3 Dec 471 474¾ 466¼ 467¼ —3¾ Mar 484 487¼ 478¾ 479¾ —4¼ May 492 494¾ 486¾ 487½ —4¼ Jul 497 499¾ 492¼ 493 —4¼ Sep 482¼ 483¾ 479¾ 479¾ —2¾ Dec 485¼ 488 481 481¾ —3¾ Mar 496¾ 497¾ 492 492 —3½ Jul 504 504 502½ 502½ —4 Dec 476¼ 476½ 472¼ 472¼ —3½ Est. sales 267,694. Thu.’s sales 391,956 Thu.’s open int 1,579,341, up 21,166 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 385 387 380¾ 385 — ¾ Sep 387¼ 388½ 382½ 388½ +½ Dec 384 384½ 381¾ 384½ +¾ Est. sales 814. Thu.’s sales 1,056 Thu.’s open int 4,369, up 238 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1209¾ 1223¾ 1202¾ 1205¾ —4 Aug 1208 1221¼ 1201 1204½ —3½ Sep 1189¾ 1201½ 1182¼ 1185½ —3¾ Nov 1190½ 1201½ 1182½ 1185¼ —4¾ Jan 1202¼ 1214¼ 1195½ 1198¼ —4½ Mar 1202 1213 1194¼ 1196¾ —5¼ May 1206¼ 1215 1196¾ 1199½ —5 Jul 1211 1219¾ 1201¾ 1204 —5 Aug 1204¾ 1204¾ 1201 1201 —1¾ Nov 1173¼ 1181 1164¼ 1168 —3¼ Jan 1189¼ 1190 1189¼ 1190 +10¼ Est. sales 172,186. Thu.’s sales 207,239 Thu.’s open int 813,980, up 5,753

