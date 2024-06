CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 680½ 691½ 679¾ 682 +1 Sep 701½ 712¾ 701½ 703¼ +¾ Dec 725 735¾ 725 726¾ +1¼ Mar 744 751¼ 742 743 +1¼ May 747 756¼ 747 749 +1¾ Jul 740¼ 750¼ 740¼ 743¼ +¾ Sep 742 751½ 742 743 —1½ Dec 752 756½ 750½ 753¼ +3 Mar 754½ 754½ 750¾ 754½ +3¼ Est. sales 38,140. Thu.’s sales 120,398 Thu.’s open int 436,717, up 6,338 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 449 453¾ 448¾ 450¾ +2 Sep 458 461¾ 457¼ 458½ +¾ Dec 471 474¾ 470¼ 471¼ +¼ Mar 484 487¼ 483 483¾ — ¼ May 492 494¾ 490¾ 491½ — ¼ Jul 497 499¾ 496 496¾ — ½ Sep 482¼ 483¾ 482¼ 483¾ +1¼ Dec 485¼ 488 484¼ 485 — ½ Mar 496¾ 497¾ 496½ 497¼ +1¾ Dec 476¼ 476½ 476 476 +¼ Est. sales 119,772. Thu.’s sales 391,956 Thu.’s open int 1,579,341, up 21,166 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 385 387 380¾ 384¼ —1½ Sep 387¼ 387¼ 382½ 387 —1 Dec 384 384 384 384 +¼ Est. sales 187. Thu.’s sales 1,056 Thu.’s open int 4,369, up 238 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1209¾ 1223¾ 1209 1215¼ +5½ Aug 1208 1221¼ 1208 1213¼ +5¼ Sep 1189¾ 1201½ 1189¾ 1193½ +4¼ Nov 1190½ 1201½ 1190¼ 1193 +3 Jan 1202¼ 1214¼ 1202¼ 1206 +3¼ Mar 1202 1213 1202 1205 +3 May 1206¼ 1215 1206¼ 1207¼ +2¾ Jul 1211 1219¾ 1211 1213¼ +4¼ Nov 1173¼ 1181 1173¼ 1176½ +5¼ Jan 1189¼ 1190 1189¼ 1190 +10¼ Est. sales 88,325. Thu.’s sales 207,239 Thu.’s open int 813,980, up 5,753 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.63 46.53 45.53 45.83 +.11 Aug 45.96 46.78 45.82 46.09 +.11 Sep 46.06 46.85 45.90 46.21 +.14 Oct 46.04 46.81 45.91 46.20 +.13 Dec 46.23 47.01 46.09 46.37 +.08 Jan 46.37 47.11 46.37 46.52 +.08 Mar 46.36 47.18 46.36 46.57 +.03 May 46.59 47.33 46.59 46.77 +.08 Jul 46.75 47.33 46.75 47.05 +.22 Est. sales 65,684. Thu.’s sales 129,877 Thu.’s open int 567,294, up 4,836 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 365.40 370.10 364.20 366.60 +3.00 Aug 359.70 365.10 359.20 360.80 +2.20 Sep 361.30 363.20 357.80 359.10 +1.60 Oct 358.00 362.70 357.80 358.90 +1.30 Dec 363.10 366.30 361.50 362.50 +1.00 Jan 364.20 367.00 362.50 363.40 +.90 Mar 362.60 365.10 360.90 361.40 +.50 May 361.50 363.70 359.70 360.40 +.20 Jul 361.60 364.00 361.20 361.40 +.20 Est. sales 76,218. Thu.’s sales 168,431 Thu.’s open int 482,691, up 1,129

