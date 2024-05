¿Qué es la desinversión? ¿Funciona?

(CNN) — Mientras las protestas propalestinas se extienden por las principales universidades estadounidenses, ha surgido un mensaje unificador. Desde la…

(CNN) — Mientras las protestas propalestinas se extienden por las principales universidades estadounidenses, ha surgido un mensaje unificador.

Desde la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, hasta la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, se oye el mismo cántico: ” ¡Divulguen! ¡Desinviertan! No pararemos, no descansaremos” (“Disclose! Divest! We will not stop, we will not rest!”, en inglés).

Los carteles que delimitan el perímetro del campamento estudiantil en el West Lawn de la Universidad de Columbia muestran un mensaje similar -del grupo Columbia University Apartheid Divest- en el que se lee: “Desinviertan todas las finanzas, incluida la dotación, de las empresas que se benefician del apartheid, el genocidio y la ocupación israelíes en Palestina”.

Israel niega las acusaciones de genocidio.

¿Por qué hay protestas estudiantiles en universidades de Estados Unidos? De las manifestaciones propalestinas a las reacciones de judíos

El alcance de las demandas de desinversión de los estudiantes manifestantes varía de una institución a otra.

La coalición de Columbia quiere que la universidad desinvierta su dotación de US$ 13.600 millones de cualquier empresa vinculada a Israel o empresas que se estén beneficiando de la guerra entre Israel y Hamas. Los líderes de la protesta han mencionado en sus discursos la venta de acciones de importantes empresas.

Otros estudiantes, como los de la Universidad de Cornell y Yale, piden a sus centros que dejen de invertir en fabricantes de armas.

Otros puntos en común son la exigencia de que las universidades hagan públicas sus inversiones, rompan sus vínculos académicos con universidades israelíes y apoyen un cese del fuego en Gaza.

Hasta ahora, las universidades se han negado a ceder en la mayoría de los casos, y algunos expertos dudan de la eficacia de esta campaña. Pero los estudiantes se mantienen firmes en sus demandas.

¿Qué es exactamente lo que piden?

El significado

El concepto de desinversión parece bastante sencillo a primera vista: un inversor o institución vende sus acciones de una empresa para evitar la complicidad en actividades que considera poco éticas o perjudiciales.

Con esta acción no solo se pretende reasignar fondos a inversiones más éticas, sino también hacer una declaración pública que pueda presionar a una empresa o a un gobierno para que cambien de política.

Hay antecedentes de activistas estudiantiles que se han dirigido a las dotaciones durante manifestaciones. En la década de 1980, los estudiantes consiguieron que Columbia desinvirtiera en la Sudáfrica del apartheid.

Más recientemente, Columbia y otras universidades han desinvertido en combustibles fósiles y prisiones privadas.

Pero un rápido vistazo al fondo del asunto muestra que las cosas no son tan sencillas. Los críticos sostienen que, aunque la desinversión puede ser una expresión eficaz de desaprobación y un llamado al cambio, su impacto real en el comportamiento de las empresas y las tendencias del mercado es más tenue.

Arrestos en universidades de EE.UU. durante protestas por Gaza 4:17

Los precios de las acciones se mantienen estables

Según investigaciones, hay muy poca correlación entre las campañas de desinversión y el valor de las acciones o el comportamiento de las empresas, declaró a CNN Witold Henisz, vicedecano y director de la facultad de la iniciativa medioambiental, social y de gobernanza de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Economistas del sistema de la Universidad de California estudiaron el impacto que los movimientos generalizados de desinversión tuvieron en Sudáfrica en la década de 1980 y descubrieron que no hubo casi ningún efecto en el precio de las acciones.

Los investigadores postularon que probablemente se debió a que “el boicot reasignó principalmente acciones y operaciones de [inversores] ‘socialmente responsables’ a inversores y países más indiferentes”.

Según Henisz, cuando se venden acciones, básicamente se da voz a alguien a quien le importa menos el problema y se renuncia a tener voz propia.

Desinvertir puede sentar bien, dijo, “pero puede tener resultados perversos”.

Es muy raro que haya suficientes vendedores y pocos compradores como para cambiar realmente el coste del capital, añadió.

Los defensores de la desinversión sostienen que su valor reside en sensibilizar y estigmatizar las asociaciones con regímenes o industrias específicos.

Separar los intereses

Las inversiones universitarias son mucho más complicadas ahora que en la década de 1980. Muchas dotaciones son administradas por gestores de activos y se invierten en opacos fondos de capital riesgo.

“La economía es ahora tan global que incluso si una universidad decidiera dar instrucciones a sus grupos de gestión dominantes para que desinvirtieran en Israel, sería casi imposible de separar”, afirmó Nicholas Dirks, exrector de la Universidad de California en Berkeley.

En cuanto a los llamados a desinvertir de cualquier empresa con vínculos israelíes, “no me queda claro que sea realmente posible desinvertir totalmente de empresas que tocan de alguna manera a un país con vínculos políticos y comerciales tan estrechos con EE.UU.”, dijo Dirks.

Análisis de las protestas propalestinas en universidades de EE.UU. 2:19

Cómo podría acabar

Aun así, los estudiantes universitarios de todo Estados Unidos afirman que no pondrán fin a sus protestas hasta que los administradores de las universidades satisfagan sus demandas.

Las negociaciones entre la administración de Columbia y los estudiantes manifestantes han avanzado, pero siguen siendo polémicas.

Pero es poco probable que la mayoría de las facultades acepten desinvertir o hacer declaraciones con carga política, dijo Dirks, que también es exvicepresidente de la Facultad de Artes y Ciencias de Columbia. “Hay objetivos comunes, que consisten en garantizar que los estudiantes puedan ser estudiantes y que el profesorado pueda ejercer algunas funciones de gobierno”, afirmó.

Las conversaciones sobre la reincorporación de los estudiantes suspendidos y la eliminación de sus expedientes serán probablemente puntos de negociación, dijo. “Intentarán encontrar la manera de llegar a final de curso y que los estudiantes terminen sus clases y se gradúen”.

Matt Egan y Ramishah Maruf colaboraron en la elaboración de este artículo.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.