OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 549 579½ 548¾ 571½ +21¼ Jul 565¾ 595¾ 565½ 588¾ +22 Sep 583¼ 611¾ 583 605½ +21½ Dec 609½ 635 608¼ 629¼ +20½ Mar 630¾ 653¾ 629¼ 648¼ +18¾ May 643½ 664 641¼ 658½ +17¼ Jul 642 663 642 657¾ +14½ Sep 652¼ 667½ 650½ 663¾ +12½ Dec 669¼ 676¼ 669¼ 673¼ +11¼ Est. sales 108,806. Fri.’s sales 102,521 Fri.’s open int 392,492 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 432¼ 441 431 440¼ +6¾ Jul 441½ 451¼ 439¾ 450½ +7½ Sep 449½ 459¼ 448¼ 458¾ +7½ Dec 464¾ 473¾ 463½ 473 +6¾ Mar 477¾ 486 476 485½ +6½ May 485½ 493½ 483¾ 492½ +5¾ Jul 489¼ 498 488 497½ +6¼ Sep 480½ 485 480½ 484¾ +5¼ Dec 484¼ 490 482¾ 489¾ +5¼ Mar 493½ 497¼ 493½ 497¼ +3¾ Jul 505 505 505 505 +3¼ Sep 480 480 480 480 +2 Dec 478½ 480 478½ 480 +3 Dec 477 477½ 477 477½ +2½ Est. sales 408,402. Fri.’s sales 377,931 Fri.’s open int 1,538,169, up 6,099 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 357 365 353½ 363 +4¼ Jul 348¾ 355 346½ 351¼ +2¼ Sep 350¼ 350¼ 350¼ 350¼ Dec 353 356 353 356 +5 Est. sales 683. Fri.’s sales 683 Fri.’s open int 4,201 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1147¾ 1167 1144½ 1164½ +14 Jul 1162½ 1182¼ 1159¾ 1180¼ +14½ Aug 1163¼ 1183¾ 1161¼ 1182 +15¼ Sep 1154¼ 1171¾ 1150 1170¾ +15 Nov 1156 1175½ 1155 1174½ +13½ Jan 1171 1186¾ 1168 1186 +12¾ Mar 1171½ 1185¾ 1167¼ 1184½ +12 May 1177¾ 1188¾ 1172 1187¾ +11½ Jul 1181½ 1195 1180¼ 1194½ +11¼ Nov 1145 1160½ 1145 1160½ +11¾ Est. sales 324,211. Fri.’s sales 294,051 Fri.’s open int 849,546

