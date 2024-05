CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 572 586 565¾ 585 +14¾ Jul 588 603½ 583½ 602¾ +15¼ Sep 605 620½ 600¾ 619¾ +14¾ Dec 629 643¼ 624¼ 642½ +13¼ Mar 646 661 643 660¼ +11½ May 656¾ 669½ 652¾ 669¼ +10¼ Jul 655¼ 666¾ 652¾ 666½ +8¼ Sep 659½ 671¾ 659 671¾ +8 Dec 677½ 682½ 677 682 +8¾ Mar 689¼ +8¾ May 687½ +8¾ Jul 651½ +8¾ Est. sales 205,809. Mon.’s sales 195,870 Mon.’s open int 389,398 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 439¼ 443¾ 438½ 443 +3¼ Jul 449½ 453¼ 448¼ 452½ +2¾ Sep 457½ 461¾ 457 461 +3 Dec 472 475½ 471¾ 474¾ +2¼ Mar 484¾ 488 484¼ 487 +1¾ May 492¼ 495¼ 492 494½ +1¾ Jul 496¾ 500¼ 496½ 498¾ +1¼ Sep 484¾ 486 484¼ 484¼ — ¼ Dec 489 491 487¼ 488¼ —1 Mar 495½ 499¼ 495½ 497¼ —1 May 500 503¾ 500 502¼ — ¾ Jul 505 —1¼ Sep 480¾ —1¾ Dec 480 481 478¼ 479 —1 Jul 490¾ —1 Dec 476½ —1 Est. sales 487,533. Mon.’s sales 450,898 Mon.’s open int 1,527,159 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 363 369¼ 362¼ 367¼ +4¾ Jul 351 357¼ 351 354¼ +1½ Sep 355¾ 356 355½ 355½ +1½ Dec 358½ 362 357¼ 357¼ +½ Mar 361¼ +1 May 367¼ +1 Jul 372 +1 Sep 383¾ +1 Dec 390½ +1 Mar 387½ +1 Jul 356¾ +1 Sep 372½ +1 Est. sales 1,290. Mon.’s sales 1,290 Mon.’s open int 4,115 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1161 1169 1158 1167½ +6½ Jul 1176½ 1184¼ 1173 1182 +5½ Aug 1178¼ 1186 1175 1183¾ +5¼ Sep 1167¾ 1175¼ 1164¼ 1170¾ +3½ Nov 1171¼ 1180½ 1169 1174 +2¼ Jan 1183 1191 1180½ 1184½ +1¼ Mar 1182¼ 1190½ 1179¾ 1184 +2 May 1188 1192¾ 1182¾ 1187¼ +1½ Jul 1199 1199 1189¾ 1193 +1 Aug 1185¾ +¾ Sep 1165¼ +¾ Nov 1156¼ 1165 1154¼ 1158½ +¾ Jan 1166¾ +¾ Mar 1165½ +¾ May 1168 +¾ Jul 1174 +¾ Aug 1168 +¾ Sep 1147¼ +½ Nov 1136 +½ Jul 1135¾ +½ Nov 1100 1100½ 1100 1100½ +½ Est. sales 318,800. Mon.’s sales 295,796 Mon.’s open int 836,167 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 45.00 45.47 44.69 45.31 +.27 Jul 45.65 46.10 45.29 45.88 +.22 Aug 45.82 46.27 45.48 46.07 +.21 Sep 45.94 46.36 45.57 46.17 +.23 Oct 45.89 46.29 45.50 46.12 +.24 Dec 46.05 46.52 45.66 46.27 +.22 Jan 46.20 46.66 45.84 46.44 +.20 Mar 46.39 46.79 46.03 46.56 +.20 May 46.57 46.79 46.41 46.76 +.20 Jul 46.74 47.20 46.61 46.92 +.20 Aug 46.65 46.78 46.65 46.78 +.20 Sep 46.50 46.50 46.49 46.49 +.18 Oct 46.11 +.18 Dec 45.58 46.00 45.54 46.00 +.16 Jan 46.01 +.16 Mar 46.01 +.16 May 45.50 45.95 45.50 45.95 +.15 Jul 45.96 +.15 Aug 45.69 +.15 Sep 45.71 +.15 Oct 45.58 +.15 Dec 45.82 +.15 Jul 45.71 +.15 Oct 45.70 +.15 Dec 45.44 +.15 Est. sales 262,209. Mon.’s sales 248,887 Mon.’s open int 581,051 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 344.00 348.30 342.50 345.20 +.90 Jul 344.70 349.00 343.60 346.10 +1.30 Aug 344.80 349.30 344.00 346.30 +1.00 Sep 345.50 349.60 344.40 346.60 +1.00 Oct 345.20 349.40 344.20 346.60 +1.10 Dec 347.90 351.70 346.50 349.20 +1.20 Jan 349.00 352.20 347.50 349.90 +1.20 Mar 347.80 351.30 346.40 348.80 +1.20 May 349.00 350.50 347.30 349.10 +1.30 Jul 350.10 352.30 350.00 351.00 +1.40 Aug 350.60 +1.40 Sep 349.50 +1.40 Oct 347.00 +1.30 Dec 348.50 348.90 348.50 348.90 +1.20 Jan 348.60 +1.20 Mar 345.80 +1.30 May 346.40 +1.30 Jul 347.50 +1.30 Aug 346.50 +1.40 Sep 343.90 +1.40 Oct 341.60 +1.40 Dec 341.00 +1.40 Jul 341.50 +1.40 Oct 341.50 +1.40 Dec 344.40 +1.40 Est. sales 167,709. Mon.’s sales 157,418 Mon.’s open int 480,269, up 3,517

