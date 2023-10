Conflicto de Israel-Gaza: datos históricos que tienes que saber

(CNN) — A continuación, te presentamos un vistazo al origen del conflicto entre Israel y los palestinos de Gaza. Este…

(CNN) — A continuación, te presentamos un vistazo al origen del conflicto entre Israel y los palestinos de Gaza.

Este proceso histórico se remonta a la segunda década del siglo XX, cuando los británicos gobernaban Palestina.

Datos sobre el conflicto Israel-Gaza: siglo XX

1920-1948: Periodo en el que tiene lugar el mandato británico de Palestina.

1948: Egipto gana el control de Gaza en la guerra árabe-israelí.

1956: Gaza es tomada brevemente por Israel.

Junio de 1967: Israel toma el control de Gaza después de la guerra árabe-israelí de los Seis Días.

1967-1994: Las tropas israelíes ocupan Gaza.

1987: Estalla la primera intifada (insurrección de palestinos contra las fuerzas de Israel, según la RAE).

1993: Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) firman acuerdos que llevan a que las tropas israelíes se retiren de la mayor parte de Gaza en 1994.

1996: Los palestinos de Gaza y de partes de la Ribera Occidental eligen una legislatura y un presidente.

2000: Israel y los palestinos mantienen conversaciones de paz, pero no consiguen resolver los principales desacuerdos pendientes.

Septiembre del 2000: Estalla la segunda intifada.

Primera década del siglo XXI

Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel, en 2005

2 de febrero de 2004: El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, anuncia un plan para retirar todos los asentamientos judíos y las tropas israelíes de Gaza, para finales de 2005.

Enero de 2005: Eligen como presidente del Gobierno Autónomo Palestino a Mahmoud Abbas, tras la muerte de Yasser Arafat.

11 de septiembre de 2005: Bajan la bandera de Israel en Gaza, lo que simboliza el fin de 38 años de ocupación israelí en territorio palestino.

25 de enero de 2006: Hamas, que se presenta como el “Partido del Cambio y la Reforma”, participa por primera vez en las elecciones parlamentarias palestinas. El grupo presenta 62 candidatos.

26 de enero de 2006: Hamas obtiene una victoria aplastante en las elecciones legislativas palestinas; obtiene 76 escaños, mientras que Fatah alcanza 43 en el Consejo Legislativo Palestino de 132 escaños.

29 de marzo de 2006: El nuevo primer ministro palestino, Ismail Haniya, y su gabinete toman protesta en su cargo. Los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá dicen que no tendrán ningún contacto con el Gobierno palestino dirigido por Hamas.

Principios de junio de 2007: Tras una semana de enfrentamiento entre Hamas y Fatah, el primero se hace con el control de Gaza.

14 de junio de 2007: El presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, disuelve el Gobierno y destituye a Haniya como primer ministro. Haniya lo rechaza y sigue siendo el líder de facto en Gaza.

19 de junio de 2008: Entra en vigor un alto el fuego entre Hamas e Israel en Gaza con la mediación de Egipto. Los objetivos de este acuerdo son poner fin a los ataques con cohetes y bombas, y aliviar el bloqueo por parte de Israel.

19 de diciembre de 2008: El alto el fuego termina oficialmente después de seis meses. Los ataques entre Hamas e Israel continuaron todo el tiempo en cierta medida, y de hecho se intensificaron en noviembre.

27 de diciembre de 2008: Israel lanza la Operación Plomo Fundido, que se basa en ataques aéreos contra objetivos de Hamas en represalia por los continuos ataques con cohetes contra el sur de Israel.

3 de enero de 2009: Israel lanza una ofensiva terrestre en Gaza.

21 de enero de 2009: Las tropas israelíes completan su retirada de Gaza tras una campaña militar de tres semanas contra los dirigentes de Hamas en territorio palestino.

25 de enero de 2010: Finaliza la legislatura de cuatro años del Parlamento palestino y no se realizan nuevas elecciones.

Segunda década del siglo XXI

Hamas y Fatah llegaron a un acuerdo en 2017

4 de mayo de 2011: Hamas y Fatah adoptan formalmente un acuerdo de reconciliación durante una ceremonia en El Cairo.

28 de mayo de 2011: Egipto reabre su frontera con Gaza.

8 de junio de 2011: Se reabre el paso fronterizo de la ciudad de Rafah con Egipto. Estuvo cerrado durante varios días después de que palestinos atacaran las puertas tras esperar horas para cruzar.

23 de octubre de 2012: El emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa al-Thani, visita Gaza. Fue el primer jefe de Estado oficial que visita Gaza desde que Egipto e Israel instauraron un bloqueo en 2007. El primer ministro de Hamas, Haniya, anuncia que la ayuda qatarí a los palestinos de Gaza aumentará de US$ 250 millones a US$ 400 millones anuales.

21 de noviembre de 2012: Tras ocho días de violencia, entra en vigor un alto el fuego entre Hamas e Israel.

22 de noviembre de 2012: El Ministerio de Sanidad de Gaza dice que 163 palestinos han muerto y al menos 1.225 han resultado heridos desde que estallaron las agresiones. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dicen que el país lanzó al menos 1.500 ataques aéreos a Gaza; seis israelíes murieron y al menos 200 resultaron heridos.

9 de diciembre de 2012: El número de palestinos muertos en los ataques de noviembre asciende a 193, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

3 de enero de 2013: En la Ribera Occidental, el presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, emite un decreto que rebautiza a la Autoridad Palestina, que él dirige, como “Estado de Palestina”.

5 de agosto de 2013: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, se reúnen en Washington, D.C.

2 de junio de 2014: Hamas y Fatah pactan un gobierno de unidad con Rami Hamdallah como primer ministro.

7 de julio de 2014-26 de agosto de 2014: Israel lleva a cabo la Operación Margen Protector contra Hamas. La Organización de las Naciones Unidas dice que más de 2.200 palestinos murieron por la violencia en Gaza en ese periodo. La ONU estima que casi el 70% de los palestinos muertos eran civiles, pero Israel informa de un mayor número de islamistas entre los muertos. Del lado israelí, hubo 73 fallecidos, 67 de ellos soldados.

31 de diciembre de 2014: El líder palestino Mahmoud Abbas firma el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI).

16 de enero de 2015: La CPI abre una averiguación sobre los ataques en territorios palestinos, lo que allana el camino para posibles investigaciones de crímenes de guerra cometidos por los israelíes.

1 de abril de 2015: Entra en vigor la adhesión del Gobierno Autónomo Palestino como miembro en la CPI.

21 de mayo de 2015: Una actualización del Banco Mundial informa de que la tasa de desempleo en Gaza es ahora la más alta del mundo, con un 43%.

27 de mayo de 2015: Amnistía Internacional publica un informe en el que denuncia que las fuerzas de Hamas llevaron a cabo “una brutal campaña de secuestros, torturas y homicidios ilegítimos” contra palestinos a los que acusa de colaborar con Israel.

16 de abril de 2017: La única central eléctrica de Gaza se queda sin combustible, dejando a 2 millones de residentes con solo cuatro horas de electricidad por día, en lo que la ONU –advierte– podría ser el punto de inflexión para hacer a Gaza “inhabitable.” Gaza únicamente tendrá acceso a la electricidad importada de Israel y Egipto, que cubre menos de un tercio de la demanda. El Gobierno Autónomo Palestino, en la Ribera Occidental, y Hamas, en Gaza, se culpan mutuamente de la escasez de energía.

24 de agosto de 2017: La ONU libera US$ 2,5 millones adicionales del Fondo Humanitario mancomunado para ayudar en la crisis de Gaza.

1 de noviembre de 2017: En línea con el acuerdo de unidad alcanzado en octubre entre Hamas y Fatah, Hamas devuelve al Gobierno Autónomo Palestino, el control de los pasos fronterizos de Gaza con Israel y Egipto.

14 de diciembre de 2017: El Ejército de Israel anuncia el cierre de los cruces fronterizos con Gaza “debido a eventos relacionados con seguridad y de acuerdo con evaluaciones de seguridad”. Los cruces que se cierran, Kerem Shalom y Erez, son los dos únicos que quedaban en la frontera israelí. La situación en la región se calienta cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que EE.UU. reconoce a Jerusalén como capital de Israel y que trasladará su embajada a la ciudad santa.

14 de mayo de 2018: Las fuerzas israelíes matan a decenas de palestinos en sangrientos enfrentamientos en la frontera de Gaza mientras Estados Unidos abre su embajada en Jerusalén. El Ministerio de Salud palestino dice que 58 palestinos murieron y al menos 2.700 resultaron heridos. Las FDI dicen más tarde que los manifestantes estaban tratando de asaltar la valla fronteriza entre Israel y Gaza.

Marzo de 2019: Cientos de manifestantes se reúnen en campos de refugiados como Jabaliya y Deir al-Balah, y en las ciudades de Gaza y Khan Younis para protestar por la grave situación económica y las condiciones de vida en Gaza. Según Amnistía Internacional, tras una semana de protestas, las fuerzas de seguridad de Hamas comienzan a batir a golpes a los que protestan, a detener arbitrariamente a ciudadanos, y a torturar a manifestantes, trabajadores de derechos humanos y periodistas.

25 de marzo de 2019: Israel lanza ataques contra objetivos de Hamas en Gaza, horas después de que un cohete disparado desde la franja costera alcanzara una vivienda en el centro de Israel. Siete personas en Gaza resultan heridas como consecuencia de los ataques israelíes, según el portavoz del Ministerio de Sanidad palestino, Ashraf Al Qedra.

4 de mayo de 2019: Israel responde con ataques aéreos contra más de cien objetivos después de que combatientes de Gaza dispararan aproximadamente 250 cohetes hacia Israel, según las FDI. Al menos 23 personas mueren en Gaza y cuatro en Israel como resultado de los enfrentamientos.

Mayo de 2021: Los enfrentamientos entre Israel y Gaza, que llevan cerca de una semana, han dejado hasta el momento 43 palestinos muertos y cinco israelíes fallecidos.

Este artículo fue publicado en 2021 y ha sido actualizado

