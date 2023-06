Ron DeSantis va tras Trump como nunca antes lo había hecho

(CNN) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ahora oficialmente aspirante a la Presidencia, ya no anda de puntillas en…

(CNN) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ahora oficialmente aspirante a la Presidencia, ya no anda de puntillas en lo que concierne al expresidente Donald Trump, ni está siendo tímido sobre sus planes de presionar los límites de los poderes de la Presidencia como nunca antes si gana la Casa Blanca.

DeSantis —cuya campaña recaudó US$ 8,2 millones de dólares en las primeras 24 horas, según un portavoz— llenó las horas posteriores a su accidentado lanzamiento de campaña en Twitter llevando su mensaje a las comodidades familiares de las ondas conservadoras donde, en una docena de entrevistas, ha atacado a Trump como fiscalmente irresponsable y partidario de la amnistía para inmigrantes indocumentados. DeSantis dijo que las políticas de mitigación de la era del covid-19 cuando Trump estaba en el poder “destruyeron la vida de millones de personas”. También dijo a Fox News que su prioridad “del primer día” sería despedir al director del FBI elegido por el expresidente, Christopher Wray.

Trump “es un tipo diferente hoy que cuando se presentaba en 2015 y 2016”, dijo DeSantis al locutor conservador de Tennessee Matt Murphy, y añadió: “No sé qué le pasó a Donald Trump”.

La agudización de los ataques contra Trump —cuyo respaldo DeSantis buscó alguna vez e hizo campaña en su carrera por la gobernación en 2018— llega después de meses de sutiles indirectas a la etapa del expresidente en la Casa Blanca. A lo largo de los cuatro años de Trump en el cargo —de los cuales DeSantis sirvió casi dos años en el Congreso y dos años como gobernador estrechamente alineado— y en los años posteriores, el republicano de Florida nunca antes había lanzado críticas tan directas y públicas al hombre al que ahora espera suplantar como líder del Partido Republicano.

Ahora DeSantis está defendiendo que es el más adecuado para cumplir las promesas que el propio Trump no logró cumplir.

Para ello será necesario presionar los límites del Poder Ejecutivo como nunca antes, ha sugerido DeSantis en múltiples entrevistas en las últimas 24 horas. Dijo al locutor de radio conservador Mark Levin que había estudiado los “puntos de apalancamiento” de la Constitución estadounidense y que utilizaría sus conocimientos para ejercer el “verdadero alcance” del poder presidencial.

“Tienes que saber cómo utilizar tu influencia para avanzar en lo que estás tratando de lograr”, dijo DeSantis al CEO de Twitter, Elon Musk, durante su conversación el día del lanzamiento de su precandidatura presidencial.

Trump ha contraatacado a estas misivas burlándose de los fallos que empañaron la entrada del republicano de Florida en la carrera y sugiriendo que DeSantis no está preparado para el Despacho Oval.

“‘Rob’ DeSanctimonious y sus números en las encuestas están cayendo como una roca. Casi me inclinaría a decir que son caídas récord”, publicó Trump en Truth Social este jueves. “La cuestión es si Rob es joven, inexperto e ingenuo o, lo que es más preocupante, si es un tonto que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ya tenemos uno de esos en el cargo, no necesitamos otro. Necesitamos a MAGA”.

DeSantis y el Partido Republicano

La visión de DeSantis para el Poder Ejecutivo está aparentemente en desacuerdo con la adhesión tradicional del Partido Republicano a los principios del gobierno con límites. Muchos republicanos acusaron a menudo al expresidente Barack Obama de extender sus poderes de forma inconstitucional y el propio DeSantis escribió un libro entero en 2011 basado en esa percepción. Pero es un enfoque que los votantes republicanos han llegado a esperar de sus líderes electos en los años transcurridos desde que surgió Trump y prescindió de las normas de gobierno.

También está en consonancia con la forma en que DeSantis ha dirigido desde Tallahassee. Como gobernador, DeSantis ha fortalecido sistemáticamente la oficina del gobernador y ha estirado sus poderes constitucionales de una manera que ningún ejecutivo anterior ha hecho. Se hizo con el control de la agencia estatal de protección del medio ambiente, desplegó la fuerza policial del estado de formas novedosas, creó un equipo de aplicación de la ley para supervisar las votaciones, destituyó a un fiscal local elegido democráticamente y orquestó la adquisición de una pequeña universidad de artes liberales.

DeSantis ha tratado a las burocracias estatales que antes funcionaban de forma independiente como extensiones de sus oficinas ejecutivas. Ha abastecido a las juntas reguladoras estatales con designados políticos afines, que han seguido su ejemplo en la prohibición de la atención de afirmación de género para menores y la ampliación de las restricciones a las lecciones escolares sobre orientación sexual e identidad de género. Ha castigado a Disney, el motor turístico del estado y su empresa más emblemática, por desafiarlo con esas restricciones, y ha obligado a los legisladores estatales a aprobar un nuevo mapa del Congreso elaborado por su oficina.

“Puede que haya obtenido el 51% de los votos, pero eso me da derecho a ejercer el 100% del poder ejecutivo, y he decidido utilizarlo para hacer avanzar los principios conservadores”, dijo DeSantis en un acto en Wisconsin el 6 de mayo.

En su último libro, “The Courage to Be Free”, DeSantis describió su extraordinario uso del poder estatal como deliberado y táctico. Escribió que antes de asumir el cargo había estudiado una “lista exhaustiva” de la autoridad constitucional del gobernador y que usaría “todas las palancas disponibles para avanzar en nuestras prioridades”.

“Lo que pude aportar a la oficina del gobernador fue una comprensión de cómo funciona una forma constitucional de gobierno, los diversos puntos de presión que existen y la mejor manera de aprovechar la autoridad para lograr victorias políticas sustantivas”, escribió.

Ahora, el mensaje inicial de DeSantis a los votantes republicanos es que llevaría esa precisión metódica a la Casa Blanca de una manera en la que los ejecutivos anteriores —Trump incluido— no lo lograron.

“Los presidentes no han estado dispuestos a ejercer el poder del Artículo Dos para disciplinar a la burocracia”, dijo DeSantis.

Las promesas de DeSantis si llega a ser presidente

Entre sus principales prioridades, dijo DeSantis, estaría “reconstitucionalizar” el Gobierno federal, algo que describió como un plan para “disciplinar a la burocracia” y las agencias que, según él, están “desvinculadas de la responsabilidad constitucional”.

Acabaría con la antigua tradición de que instituciones gubernamentales como el Departamento de Justicia de EE.UU. operen independientemente del presidente, adoptando una filosofía con la que Trump suele gobernar, pero que nunca había articulado tan sucintamente.

“Los presidentes republicanos han aceptado la patraña de que el Departamento de Justicia y el FBI son, entre comillas, independientes”, dijo DeSantis. “No son agencias independientes. Forman parte del poder ejecutivo. Responden al presidente electo de Estados Unidos”.

DeSantis también tocó el tema de los indultos cuando se le preguntó sobre si consideraría los casos de quienes enfrentan cargos relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, así como si indultaría a Trump en caso de que fuera acusado federalmente.

Dijo que examinaría todos los casos de “trato desfavorable basado en la política o la militarización”.

Al mismo tiempo, DeSantis dijo que los indultos serían considerados individualmente, no necesariamente a todo un grupo.

“Vamos a aplicar el alivio según corresponda”, dijo DeSantis. “Se hará caso por caso”.

Esas declaraciones provocaron un reproche inmediato del Partido Demócrata, alertando en un comunicado de prensa que DeSantis estaba “pasando su primer día como candidato presidencial oficial prometiendo considerar indultos para algunos insurrectos del 6 de enero y criminales convictos que atacaron a las fuerzas del orden”.

En su discurso privado a los donantes, Desantis ha señalado el hecho de que Trump no pueda buscar luego otro mandato si es electo. Desde el lanzamiento de su precandidatura este miércoles, DeSantis ha expuesto más públicamente por qué eso debería hacer reflexionar a los republicanos.

“Entiendo, y todos tus oyentes deberían entender”, dijo DeSantis en el programa de Levin, “que si hacemos todo bien, si somos disciplinados, si somos tan fuertes como cualquiera podría ser, todavía se necesita un proyecto de dos mandatos”.

— Jeff Simon y Kate Sullivan de CNN han contribuido a este reportaje.

