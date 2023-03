Reguladores de EE.UU. dicen que los clientes de SVB serán indemnizados por la quiebra del banco

Nueva York (CNN) — En una acción extraordinaria para restablecer la confianza en el sistema bancario estadounidense, el Gobierno de…

Nueva York (CNN) — En una acción extraordinaria para restablecer la confianza en el sistema bancario estadounidense, el Gobierno de Joe Biden garantizó este domingo que los clientes del quebrado Silicon Valley Bank tendrán acceso a todo su dinero a partir de este lunes.

En una acción relacionada, el gobierno cerró Signature Bank, un banco regional que se tambaleaba al borde del colapso en los últimos días. Los clientes de Signature recibirán un trato similar, garantizando que incluso los depósitos no asegurados les serán devueltos este lunes.

En una declaración conjunta este domingo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen; el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell; y el presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Martin J. Gruenberg; dijeron que la FDIC indemnizará a los clientes de SVB y Signature. Al garantizar todos los depósitos –incluso el dinero no asegurado que los clientes mantenían en los bancos en quiebra–, el Gobierno pretendía evitar más avalanchas bancarias y ayudar a las empresas que depositaron grandes sumas en los bancos a seguir pagando nóminas y financiando sus operaciones.

Silicon Valley Bank colapsa tras no conseguir capital

La Reserva Federal también pondrá fondos adicionales a disposición de las instituciones financieras que reúnan los requisitos necesarios para evitar retiradas masivas de fondos de bancos similares en el futuro.

“El lunes será seguramente un día estresante para muchos en el sector bancario regional, pero la acción de hoy reduce drásticamente el riesgo de un mayor contagio”, dijeron los analistas de Jefferies Thomas Simons y Aneta Markowska en una nota a clientes este domingo por la noche.

Los inversores de Wall Street se mostraron aliviados por la intervención del Gobierno. Los futuros del Dow subieron casi 300 puntos, o un 0,9%, a última hora del domingo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron un 1,3%. Los mercados habían caído más de un 3% el jueves y el viernes ante el temor de los inversores a más quiebras bancarias y al riesgo sistémico para el sector tecnológico.

Empresas que se han ido a bancarrota 1:40

Según los reguladores, los contribuyentes estadounidenses no tendrán que pagar ninguna de las dos facilidades. Pero los accionistas y tenedores de bonos corporativos no garantizados no estarán protegidos por el plan de los reguladores.

“El sistema bancario de EE.UU. sigue siendo resistente y tiene una base sólida, en gran parte debido a las reformas que se hicieron después de la crisis financiera (de 2008), que garantizaron mejores salvaguardias para el sector bancario”, dijeron los reguladores. “Esas reformas, combinadas con las acciones de hoy, demuestran nuestro compromiso de tomar las medidas necesarias para garantizar que los ahorros de los depositantes sigan estando seguros.”

La Fed intenta evitar la próxima crisis

El nuevo Programa de Financiación Bancaria a Plazo de la Reserva Federal está diseñado para evitar el colapso del próximo SVB.

En su esfuerzo por frenar la inflación, la Fed disparó los tipos de interés a un ritmo histórico el año pasado. Eso significa que los bonos del Tesoro a interés ultrabajo en los que invertían los bancos hace sólo un par de años se desplomaron en valor. La FDIC informó de que los bancos de Estados Unidos están sentados en US$ 620.000 millones de pérdidas no realizadas.

El SVB vendió miles de millones de dólares de esos títulos con fuertes pérdidas la semana pasada para obtener suficiente efectivo para pagar las retiradas de depósitos de sus clientes. Esa preocupante señal desencadenó una corrida bancaria que llevó al SVB a la quiebra el viernes.

Para evitar que se repita en otro banco, la Reserva Federal dijo que ofrecerá a los bancos préstamos de hasta un año a cambio de bonos del Tesoro de EE.UU. y valores respaldados por hipotecas cuyo valor se haya desplomado. La Reserva Federal mantendrá el valor original de la deuda para los bancos que acepten los préstamos.

Y, como hizo durante la pandemia, el Tesoro también proporcionará US$ 25.000 millones en protección crediticia para asegurar las pérdidas de los bancos. Esto debería ayudar a los bancos a acceder fácilmente al efectivo cuando lo necesiten.

En palabras de Dan Ives, de Wedbush Securities: “La Reserva Federal ha puesto cerco al desastre del SVB y ha evitado una crisis de proporciones épicas para el sector bancario, una medida muy necesaria para evitar el contagio al sector bancario y a la confianza de los consumidores. Dicho esto, Street sabe que nunca hay una sola cucaracha y los inversores se centrarán en otros bancos regionales que posiblemente necesiten reforzar su capital”.

Intervenir para restablecer el colapso

Los reguladores estadounidenses trabajaron durante todo el fin de semana en el plan de fondo tras el sorprendente y rápido colapso de SVB a finales de la semana pasada. Funcionarios del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC han trabajado con el Gobierno de Biden durante los dos últimos días para desarrollar las instalaciones.

Los funcionarios federales pasaron el fin de semana presionando para una venta de SVB. La FDIC abrió una subasta este fin de semana para las ofertas para adquirir el banco, dijo el Departamento del Tesoro en una reunión informativa este domingo con los legisladores de la delegación de California, dos fuentes familiarizadas con la sesión informativa dijo a CNN.

Por esta razón prohíben el uso de un tipo de inteligencia artificial en banco de EE.UU.

Al garantizar los depósitos, el Gobierno de EE.UU. trata de evitar dos escenarios potencialmente arriesgados de las consecuencias de la quiebra bancaria, ambos de consecuencias nefastas: Otros bancos con perfiles similares a los de SVB y Signature podrían ser los siguientes en quebrar si los clientes pierden la fe en que tendrán suficiente efectivo para financiar sus depósitos. Y las empresas tecnológicas que mantenían su efectivo en SVB podrían hundirse si no pudieran pagar las nóminas o financiar sus operaciones con los 250.000 dólares de depósitos por cuenta que asegura la FDIC.

A finales del año pasado, SVB tenía US$ 151.500 millones en depósitos no asegurados, de los que US$ 137.600 millones pertenecían a clientes estadounidenses. El jueves, los clientes retiraron US$ 42.000 millones de Silicon Valley Bank, dejando al banco con US$ 1.000 millones de saldo negativo en efectivo, según informó la empresa en un documento regulatorio.

Yellen declaró en una entrevista con CBS este domingo que no se estaba estudiando la posibilidad de rescatar al Silicon Valley Bank.

“Permítanme dejar claro que durante la crisis financiera, hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados … y las reformas que se han puesto en marcha significa que no vamos a hacer eso de nuevo”, dijo Yellen a CBS. “Pero nos preocupan los depositantes y estamos centrados en tratar de satisfacer sus necesidades”.

